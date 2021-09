Plant vs Undead ha sufrido algunas fallas en sus servidores y sus desarrolladores esperan resolverlos con la llegada del Farm 2.5 en Plant vs Undead. Sin embargo hay otra medida para aliviar las cargas de los servidores de Plant vs Undead y es organizando a sus usuarios por grupos para que puedan jugar en determinadas horas. Pero ¿qué pasa si el juego no te asigna un grupo?

Actualmente Plant vs Undead organiza a sus jugadores en 7 grupos y normalmente el juego te asigna un grupo cuando han pasado entre 24 y 48 horas de tu registro en el mismo. Aun así es posible que después de haber pasado 48 horas de haberte registrado en el juego no tengas asignado un grupo, por eso hoy te enseñaremos qué puedes hacer si Plant vs Undead dice que tu grupo está indefinido.

¿Cómo puedes hacer si Plant vs Undead no te asigna un grupo?

Existe un método para hacer que Plant vs Undead te asigne un grupo, sin embargo antes te enseñaremos cómo puedes saber si el juego te ha asignado un grupo. Lo primero que tienes que hacer es ingresar en tu cuenta de Plant vs Undead e ingresar en “Farm”. Cuando entras en “Farm” podrás ver el grupo que está jugando en ese momento, el grupo en el que estás y a qué hora puedes entrar a jugar.

En ocasiones cuando recién te has registrado en Plant vs Undead, el juego te indica que estas en un grupo indefinido y que puedes comenzar a jugar a cierta hora. Sin embargo cuando tratas de entrar a la hora que Plant vs Undead te indicó el juego no te permite comenzar a jugar.

Normalmente el juego tarda aproximadamente 36 horas en asignarte un grupo, pero si pasan más de 48 horas y todavía no tienes un grupo puedes hacer lo siguiente para borrar el caché del sitio:

Haz clic derecho cuando estés en “Farm”. Selecciona “Inspeccionar”. Haz clic en la flecha que aparece en la parte superior del menú que se desplegó. Haz clic en “Application”. Selecciona “Storage” en la parte izquierda. Selecciona “Clear site data”.

Luego de hacer lo que te indicamos anteriormente se borrará todo el caché de Plant vs Undead. Ahora lo que tienes que hacer es recargar el sitio web, iniciar sesión en el juego y dirigirte a “Farm” para saber en qué grupo te han asignado. En caso de que esto no te haya funcionado después de tener 48 horas de haberte registrado lo mejor es que te comuniques con el área de soporte de Plant vs Undead.

No debes preocuparte por tu dinero si el juego todavía no te asigna un grupo porque si no has podido ingresar en Plant vs Undead tus PVU siguen en MetaMask. De cualquier forma te recomendamos que conozcas todo lo necesario para comenzar a jugar Plant vs Undead antes de ingresar en el juego. Además te puede resultar útil saber cómo jugar Plant vs Undead en Android.