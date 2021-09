Tener múltiples cuentas en Plant vs Undead es una de las principales causas de baneo en este juego. Es importante que conozcas cómo afecta tener multicuentas en el correcto desarrollo de Plant vs Undead. Si estás considerando tener varias cuentas en Plant vs Undead lo mejor es que primero sepas que estás afectando al juego y también tú sales afectado.

Algunas personas creen que teniendo varias cuentas en Plant vs Undead pueden generar más dinero. Sin embargo, en el Discord oficial de Plant vs Undead los desarrolladores del juego informan que el hecho de tener muticuentas no es bueno para el juego. Además, con la llegada del Farm 2.5 en Plant vs Undead los desarrolladores tomaron medidas para evitar las multicuentas y los bots en el juego.

¿Cómo afectan las multicuentas en el desarrollo de Plant vs Undead?

Como actualmente no necesitas mucho dinero para comenzar a jugar a Plant vs Undead, algunas personas aprovechan para crear varias cuentas. Probablemente las personas que tienen varias cuentas no saben que están afectando al juego y que también se afectan ellos mismos.

Las multicuentas influyen en el desempeño de los servidores de Plant vs Undead

Actualmente los servidores de Plant vs Undead presentan fallas constantes debido a que el juego tiene más usuarios de los que soportan los servidores. Las multicuentas hacen que los servidores actuales de Plant vs Undead se sobrecarguen más de lo normal y que el juego tenga fallas constantemente.

Las fallas en los servidores de Plant vs Undead pueden ocasionar que el juego tenga errores en determinadas funciones. Por otro lado, para evitar el colapso de los servidores, los desarrolladores del juego crean grupos para que sus usuarios entren al juego y existe un truco si Plant vs Undead no te asigna un grupo para jugar.

Igualmente se espera que antes de la salida del Farm 3.0 de Plant vs Undead, el juego comience a usar los servidores de Amazon. Que Plant vs Undead comience a usar los servidores de Amazon significa que los problemas con los servidores del juego desaparecerán y ya no tendrás que jugar por grupos.

Las multicuentas afectan la economía a largo plazo de Plant vs Undead

Como la mayoría de los juegos, Plant vs Undead necesita ser rentable a largo plazo y mantener a la mayor cantidad de jugadores posibles. En este sentido las multicuentas son una amenaza para el juego porque las personas que tienen múltiples cuentas solo quieren generar ingresos y retirarse del juego.

Plant vs Undead debe ser visto como una inversión a largo plazo y las multicuentas afectan toda la economía del juego. Los desarrolladores de este juego han tomado medidas para que sus usuarios no tomen sus ganancias de la plataforma y se retiren, es por esto que prácticamente te obligan a comprar una planta NFT en Plant vs Undead.

Las medidas tomadas por los desarrolladores de Plant vs Undead buscan que sus usuarios tengan una relación a largo plazo con el juego, de esta forma podrán tener una economía más estable.

Ahora que sabes cómo afectan las multicuentas en el desarrollo de este juego, tienes que conocer todo lo necesario para comenzar a jugar Plant vs Undead. Además te recomendamos que conozcas todos los trucos para ser el mejor granjero en Plant vs Undead para que saques el máximo provecho del juego.