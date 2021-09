Plant vs Undead es un juego muy popular y del que múltiples personas esperan noticias constantemente. Este juego tiene distintos canales de comunicación, pero el más popular es Discord, ¿sabes por qué?

Existen múltiples criptojuegos y la mayoría de ellos tienen un canal en Discord para hacer distintos anuncios, en esto Plant vs Undead no es la excepción. Aunque seguir la cuenta en Discord de Plant vs Undead te mantendrá informado, es importante que conozcas todo lo necesario para comenzar a jugar Plant vs Undead.

¿Qué es Discord y qué se ve en el perfil de Plant vs Undead?

Si Discord no es una plataforma que te parezca conocida, probablemente es porque no estás muy familiarizado con los juegos online. De hecho Discord es una red social muy utilizada por gamers porque permite crear grupos y chats sobre juegos. Discord te permite chatear por texto, por voz y hacer videollamadas.

Ahora que sabes qué es Discord, tienes que saber que los desarrolladores de Plant vs Undead usan esta plataforma para hacer todos los anuncios sobre actualizaciones y cambios en el juego. De hecho, a pesar de que Plant vs Undead tiene perfiles en redes sociales como Facebook, Twitter, Telegram y Discord, es en este último que hacen los anuncios primero.

Plant vs Undead tiene una comunidad bien establecida en Discord, probablemente por eso es que todos sus anuncios aparecen primero en esta red social. Plant vs Undead organiza los temas en Discord por tópicos y los siguientes son los más populares:

Bienvenido.

Reglas.

Cómo comprar.

Redes sociales.

Activos.

Modo grajero.

Anuncios.

Noticias.

Regalos

Baneados.

Los grupos en los que los desarrolladores de Plant vs Undead más escriben son el de Anuncios, Noticias y Baneados. Anuncios es el grupo en el que hablan de los cambios que llegan al juego y Noticias en el que hablan de todos los nuevos aspectos del proyecto. Además, el grupo Baneados de Plant vs Undead en Discord también es bastante usado porque es en el que nombran las cuentas que han sido baneadas.

Si quieres mantenerte informado sobre todas las actualizaciones de Plant vs Undead, puedes unirte a su Discord aquí. Si tienes problemas para registrarte en Discord es necesario que conozcas por qué no puedes crearte una cuenta en Discord y cómo solucionarlo. Ahora, si tienes problemas con los grupos de Plant vs Undead tienes que saber qué puedes hacer si Plant vs Undead no te asigna grupo.