Plant vs Undead es un juego que ha ganado mucha popularidad porque te permite ganar dinero. Si quieres comenzar en este juego tienes que conocer cuánto dinero necesitas para comenzar a jugar a Plant vs Undead, pero además es necesario que conozcas lo que no debes hacer en este juego para evitar que te bloqueen.

Antes de iniciarte en este juego tienes que conocer todo lo necesario para comenzar a jugar Plant vs Undead. Además, es recomendable que conozcas cuáles son las causas de baneo en Plant vs Undead y nosotros hoy te las enseñaremos.

Causas de baneo en Plant vs Undead

Asi como motivos por los que te pueden banear en Axie Infinity, también existen motivos por los que te pueden banear en Plant vs Undead. Lo ideal para que evites problemas es que no hagas algo por lo que te puedan banear en Plant vs Undead. A continuación te indicaremos lo que no debes hacer en Plant vs Undead.

Evita usar múltiples cuentas de Plant vs Undead para que no te baneen

Algunas personas quieren sacarle más provecho a Plant vs Undead al crear varias cuentas para jugar. Sin embargo, tener varias cuentas en Plant vs Undead es una de las principales causas de baneo en este juego.

Existe una práctica que puede hacer que este juego te banee y es que haya más de dos cuentas de Plant vs Undead en la misma red wifi. Solo puede haber dos cuentas de Plant vs Undead en la misma red wifi, si hay una tercera el juego baneará todas las cuentas. Si hay una tercera persona en tu casa que quiere jugar Plant vs Undead tendrá que usar los datos móviles y asegurarse de no conectarse a la red wifi.

No uses bots para evitar que te baneen en Plant vs Undead

Parece un dato básico, pero existen algunas personas que usan bots para sacarle más provecho a Plant vs Undead. Si todavía no lo sabes, los bots son programas informáticos que se comportan como una persona para hacer múltiples cosas en el juego y que de esta forma no tengas que entrar en Plant vs Undead a hacer nada.

Los bots también son utilizados por personas que tienen múltiples cuentas para que las mismas se manejen prácticamente solas. Ten en cuenta que hace unos días este juego se paralizó durante más de 12 horas porque algunas personas usaron bots, multicuentas y algunas trataron de hackearlo.

Estas son las principales causas de baneo en Plant vs Undead y son prácticas que debes evitar. Aunque constantemente hay problemas en este juego a causa de los jugadores con multicuentas y bots, los desarrolladores de Plant vs Undead trabajan constantemente para mejorar la seguridad del mismo. Si tienes problemas en este juego, esto es lo que debes hacer si Plant vs Undead no te asigna grupo.