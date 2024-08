La saga de Five Nights at Freddy’s se ha vuelto tendencia de nuevo gracias a su juego más reciente. Y no estamos hablando de algún juego de FNAF hecho por fans, por supuesto que no, estamos en presencia de un lanzamiento oficial basado en la primera historia de Fazbear Frights, Into the Pit. Si quieres saber cómo instalar FNAF: Into The Pit en Android, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti.

¿Qué es FNAF: Into The Pit y se puede instalar en Android?

Into The Pit es un juego original de la franquicia de Five Nights at Freddy’s, desarrollada por Mega Cat Studios, que se basa en una historia escrita por el creador de la saga de FNAF, Scott Cawthon. La historia sigue a un niño llamado Oswald, el cual accidentalmente descubre una forma de viajar en el tiempo, pero al hacerlo libera un terrible mal. Ahora, Oswald tiene que hallar una manera de proteger a su familia y a sus amigos mientras evita caer en las garras del malvado conejo amarillo y de la pandilla de Freddy.

Lastimosamente, para los usuarios de Android, no hay ningún port oficial de FNAF: Into The Pit para poder jugarlo en móviles, ya que solo se anunció la salida del mismo para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y Nintendo Switch. Pero eso solo significa una cosa, para poder jugar FNAF: Into The Pit en Android será necesario usar un emulador.

Emuladores para Android para jugar FNAF: Into The Pit

Existe la opción de emular Windows en Android para jugar Into The Pit, pero la verdad es que el desempeño de este juego y la disposición de los botones puede ser bastante molesta, por eso es más recomendable usar un emulador de Nintendo Switch. Algunas de las mejores opciones disponibles actualmente son la última versión de Sudachi o la última versión disponible que aún sobrevive de Yuzu.

En cuanto a rendimiento, si ya has visto imágenes del juego podrás ver que es un juego en 2D con estilo pixelart, es decir, no es un juego muy demandante. Eso significa que en un buen emulador debería correr Into The Pit a 60 FPS, en todo caso, si ves que los FPS caen un poco, puedes cambiar la resolucion a 0.75X o 0.5X y obtendrás un movimiento mucho más fluido. Lo mejor de esto es que gracias a su estilo de arte, la diferencia entre resoluciones es casi imperceptible.

En conclusión, todo lo que necesitas es un buen emulador de Switch, ya sea Sudachi, Yuzu o alguna alternativa a Yuzu, descargar el juego y correrlo en la resolución que te permita alcanzar tranquilamente los 60 FPS. La mejor parte de usar estos emuladores, es que te permiten configurar FNAF: Into The Pit para tenerlo en español, ya que no querrás perderte ni una línea de diálogo, ni de ese valioso lore.

Y con eso finalizamos nuestro artículo sobre cómo instalar FNAF: Into The Pit en Android, asegúrate de tomar descansos, para que tu móvil no se sobrecaliente. Esperamos que disfrutes el juego, si tienes alguna duda déjala en la sección de comentarios y mantente vigilante, recuerda que Afton siempre vuelve.