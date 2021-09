Hace unas semanas no tenías necesidad de comprar una planta NFT en Plant vs Undead para retirar el dinero que producías en el juego. Sin embargo, algunas prácticas por parte de un grupo de jugadores llevaron a los desarrolladores del juego a sacar el Farm 2.5 en Plant vs Undead en el que prácticamente te obligan a comprar una planta NFT.

¿Por qué tienes que comprar una planta NFT en Plant vs Undead?

Plant vs Undead ha sufrido varias caídas en sus servidores debido al mal uso que algunos usuarios le han dado al juego. Muchas personas invirtieron dinero en este juego y en menos de una semana ya estaban retirando sus PVU, es decir que veían en Plant vs Undead una inversión a corto plazo.

La verdad es que las personas que veían en Plant vs Undead una inversión a corto plazo ponían en riesgo el modelo de negocio del juego y las inversiones de otros jugadores. Para evitar el fin del juego los desarrolladores decidieron poner algunos requisitos para que los jugadores de Plant vs Undead retiraran el dinero del juego.

Uno de los requisitos para retirar dinero de Plant vs Undead es que los jugadores deben tener por lo menos una planta NFT y pagar 4 PVU. De esta forma los jugadores tienen que reinvertir en Plant vs Undead los LE que producen hasta que consigan comprar su primera planta NFT. Ten en cuenta que a un jugador que ha comenzado a jugar Plant vs Undead con 5 PVU le llevará aproximadamente 2 meses comprar su primera planta NFT.

También tienes que saber que el hecho de que Plant vs Undead te obligue a comprar una planta NFT tiene otro motivo de trasfondo y es que sus usuarios tengan una relación a largo plazo con el juego. Los jugadores de Plant vs Undead ya no querrán tomar sus ganancias y retirarse del juego, sino que seguirán invirtiendo en el juego para obtener más ingresos.

Además, la medida de Plant vs Undead que te hace comprar una planta NFT también garantiza que el juego tenga mayor proyección a futuro. Recuerda que este juego es una versión de Plantas Vs. Zombies en la que puedes ganar criptomonedas y en la que para poder luchar en contra de los Undead tienes que tener un ejército de plantas NFT.

De cualquier forma si no te has iniciado en este juego esto es todo lo que necesitas saber para comenzar a jugar Plant vs Undead. Igualmente tienes que saber que los desarrolladores de este juego realizan cambios constantemente en la plataforma para mejorar la seguridad de la misma.