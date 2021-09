Plant vs Undead saca constantemente nuevas funciones y aunque el Farm 2.5 salió recientemente, ya los usuarios de este juego esperan el Farm 3.0. Aunque el Farm 3.0 de Plant vs Undead traerá múltiples funciones, también te puede dejar con algunas dudas. De hecho hoy te ayudaremos a despejar algunas dudas sobre el Farm 3.0 en Plant vs Undead.

Actualizaciones del Farm 3.0 de Plant vs Undead

Si en algún momento te has preguntado qué publican en el Discord de Plant vs Undead, tienes que saber que es uno de los canales de comunicación más usados por los desarrolladores de este juego. Los desarrolladores de Plant vs Undead han explicado en Discord cómo será el funcionamiento del Farm 3.0 y del modo PvP del juego.

Los desarrolladores de Plant vs Undead también están tomando medidas para que el precio del PVU se mantenga estable y que de esta forma haya más jugadores activos. Además, en este juego van a agregar el modo PvE, el cual estará integrado en el modo Farm de Plant vs Undead.

Otro cambio importante en Plant vs Undead es que la tasa de cambio de LE a PVU aumentará 10 % cada semana a partir del 27 de septiembre a las 00:00 UTC. En la primera semana el cambio de LE a PVU pasará de 150 LE por 1 PVU a 165 LE por 1 PVU. Esto se mantendrá hasta el día del lanzamiento del Farm 3.0 en Plant vs Undead.

Dudas sobre el Farm 3.0 en Plant vs Undead

El Farm 3.0 puede generar un poco de confusión en las personas y a continuación te explicaremos algunas de las principales dudas que surgen en las personas.

¿Cuándo saldrá el modo PvP y el Farm 3.0 en Plant vs Undead?

Los desarrolladores de Plant vs Undead han explicado que el juego sigue en modo beta. Además, el equipo del juego ha indicado que el modo PvP en modo beta saldrá a mediados del mes de octubre con la cadena Factory Chain y un nuevo token. Por otro lado, el Farm 3.0 saldrá en el cuarto trimestre del 2021.

¿Cómo se pueden transferir las plantas NFT del modo Farm al PvP en Plant vs Undead?

A los jugadores de Plant vs Undead que tengan activos o plantas NFT en el modo Farm el juego les clonará sus activos y tendrán los mismos en el modo PvP y en el modo Farm. Es importante que sepas que las plantas NFT serán lonadas de un modo a otro en Plant vs Undead solo en la primera semana del modo PvP. Si todavía no lo sabes, aquí puedes aprender por qué es necesario comprar una planta NFT en Plant vs Undead.

Por otro lado, debes tener en cuenta que solo puedes transferir tus plantas NFT 1 vez, es decir que si la transfieres no la puedes devolver al modo Farm. Además, si tienes plantas NFT cuando se lance el modo PvP tendrás las mismas plantas en el modo Farm y en el PvP.

¿Cómo funcionarán los modos PvP y Farm en Plant vs Undead?

Los modos PvP y Farm van a funcionar por separado y esto beneficiará a los jugadores porque podrán generar ingresos diferentes en cada modo de juego. Además, el hecho de que los modos PvP y Farm de Plant vs Undead vayan a estar separados ayudará a que las decisiones de un modo de juego no afecte el desarrollo del otro.

El modo Farm seguirá en la Binance Smart Chain utilizando PVU, mientras que el modo PvP usará la cadena Factory Chain con un nuevo token del cual se desconoce el nombre.

¿Se pueden transferir PVU al modo PvP de Plant vs Undead?

No, recuerda que el modo PvP será lanzado en la red Factory Chain y con un token que no es el PVU. Por otro lado, sí puedes comprar el nuevo token con BUSD.

Ahora que conoces y entiendes un poco mejor cómo será el Farm 3.0, es importante que conozcas todas las causas de baneo en Plant vs Undead. Además, si no te has iniciado en este juego, esto es lo que necesitas saber para comenzar a jugarlo.