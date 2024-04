El lanzamiento de Winlator, el emulador de Windows diseñado para poder jugar títulos de PC en tu móvil Android, ha sido una maravilla desde sus etapas iniciales. Recientemente, el emulador tuvo una gran mejora gracias a su actualización Winlator 6.1, la cual se puede instalar como un APK sin necesidad de pasos complicados. Si quieres probar este emulador, tenemos para ti una lista de los mejores 10 juegos para Winlator en Android.

Por supuesto, cada juego tiene requerimientos individuales, pero los juegos que te compartiremos aquí todos han sido probados y todos corren de una forma bastante decente. Pero no solamente nos tomes la palabra, lee nuestro artículo y prueba cada uno de estos juegos de PC en Android para ver cuál te gusta más.

Los mejores juegos que corren en Winlator en Android

Para decidir cuáles juegos podíamos incluir en esta lista no solo nos basamos en el videojuego en sí, claro, eso es un factor muy importante, pero también es fundamental ver que tal corre el juego en el emulador y si se puede disfrutar o no. La buena noticia es que Winlator cuenta con soporte para mandos, lo que quiere decir que la jugabilidad no se verá muy afectado por tener que usar los botones en la pantalla.

Doom 2016, un FPS que vale la pena probar

Doom es un juego de disparos en primera persona en la que cuál tomas el papel de un marine que debe acabar con un ejército de demonios que se han apoderado del planeta marte. Este título está lleno de emoción, adrenalina, disparos y la mejor parte es que corre muy bien en el Winlator.

The Elder Scrolls: Oblivion, explora las tierras de Cyrodiil en tu Android

Oblivion es otro juego que corre sorprendentemente bien en Winlator, lo cual es inesperado debido a que este es un juego de rol de mundo abierto con una gran cantidad de terreno que cubrir.

Devil May Cry 5, prepárate para derrotar a las hordas de demonios

Devil May Cry 5 es un juego del género Hack & Slash caracterizado por los combates rápidos contra una enorme cantidad de enemigos. Este juego es bastante fácil de disfrutar en Winlator, ya que no requiere precisión extrema y la mejor parte del título está en sus gráficos y su historia.

Witcher 3, la cacería salvaje en la palma de tus manos

The Witcher 3: Cacería salvaje es uno de los juegos más famosos de esta saga, tanto por su historia, como por su jugabilidad y por supuesto por sus gráficos. Es igualmente una sorpresa que este título corra tan bien en Winlator, ya que es un juego de rol de acción en tercera persona con un amplio mundo por explorar.

GTA V, pasea por los santos con tu móvil Android

Por supuesto, uno de los títulos que no pueden faltar en este tipo de pruebas es uno de los más famosos de Rockstar, Grand Theft Auto 5. Está de más decir que ya muchos han probado las misiones de Trevor, Michael y Franklin y los resultados han sido muy prometedores.

Saints Row IV, salva al mundo con estilo en tu móvil

Saints Row IV es uno de los juegos más famosos de esta franquicia debido a su loco argumento que incluye invasiones extraterrestres y guerras entre pandillas. Además de eso, te ofrece un mundo abierto increíble, lleno de armas, personajes y vehículos que funcionan y se ven muy bien en Winlator.

Virtua Tennis 4, un juego excelente para los amantes del deporte

A pesar de que Virtua Tennis 4 fue uno de los títulos diseñados para aprovechar al máximo el PlayStation Move y el Kinect de Xbox, eso no quita el hecho de que este es un juego increíble, especialmente para los amantes del deporte.

Injustice 2, salva al mundo del regreso del régimen

Injustice 2 es conocido por ser uno de los mejores juegos de pelea y no solo por sus controles, sino por su historia, sus personajes y sus gráficos. Es posible que tengas algunos problemas con los juegos de pelea debido a que Winlator suele ser un poco lento en estos casos, pero gracias a la dinámica de Injustice 2, esto no debería ser un problema.

Mortal Kombat XL, la versión extendida dentro de tu móvil

El Mortal Kombat XL es otro juego de pelea que también vale la pena probar en Winlator, ya que corre de una forma bastante decente gracias al emulador y gracias a la dinámica del juego en sí. Si eres fanático de esta saga, puedes estar contento de que podrás gozar de ella en tu móvil.

Outrun 2006, disfruta de este clásico de Sega con Winlator

Los juegos de carreras no son muy recomendados para este emulador, ya que muchas veces no cuenta con la posibilidad de correrlos bien. Sin embargo, con juego como Outrun 2006, eso no es un problema, puesto que los gráficos no son tan exigentes. Este juego de carreras es un clásico de Sega que vale la pena probar.

Con eso finalizamos nuestra lista de los 10 mejores juegos de PC jugables en Android con Winlator, esperamos que te haya gustado esta colección. Te invitamos a probar cada uno de estos juegos y si conoces algún título que no hayamos mencionado aquí, pero que valga la pena agregar a la lista, déjanoslo saber en la sección de comentarios.