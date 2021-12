Actualmente existen múltiples juegos NFT, algunos juegos NFT son gratuitos, otros juegos te permiten ganar Bitcoin y con otros ganas criptomonedas mientras minas. De cualquier forma, hoy queremos enseñarte cuáles son los mejores juegos NFT con los que podrás ganar dinero en el 2022.

Igualmente, es importante que conozcas cómo funcionan los juegos Play to Earn o juegos NFT para que entiendas cómo puedes ganar dinero con ellos este 2022.

Axie Infinity: el clásico de los juegos NFT

Axie Infinity es sin duda el juego NFT más popular de todos. En este juego debes usar 3 Axies para luchar contra otros jugadores. En Axie Infinity existen diferentes tipos de Axies con características y habilidades particulares. Ten en cuenta que los Axies son NFTs y que los movimientos de tus Axies estarán condicionados por las cartas que uses.

Igualmente, debes saber que a pesar de que en este juego están considerando crear versión gratuita, actualmente para jugar Axie Infinity debes invertir dinero. De hecho, aquí puedes saber la cantidad de dinero que necesitas para comenzar a jugar Axie Infinity. Si te interesa este juego debes conocer la guía básica para comenzar a jugar a Axie Infinity.

Sorare: el juego NFT ideal para ti si te gusta el fútbol

En Sorare podrás comprar, vender y administrar un equipo de fútbol. Las NFT en este juego son cartas que representan a jugadores de fútbol de la vida real. Igualmente con las cartas NFT puedes formar tu propio equipo. Ten en cuenta que en Sorare los equipos son de 5 jugadores de fútbol.

Lo más interesante de este juego es que el rendimiento de los jugadores en este juego depende del rendimiento que tengan esos jugadores en la vida real. Entonces, según el rendimiento de los jugadores que tengas en tu equipo podrás subir o bajar de la tabla de clasificación del juego. Además, cuando le ganas partidos a tus oponentes obtienes ETH.

CryptoMines: uno de los juegos NFT más populares de los últimos meses

CryptoMines es un juego NFT en el que debes viajar por el universo para minar ETERNAL en diferentes planetas. Toma en cuenta que ETERNAL es la criptomoneda del juego y que a pesar de que recientemente ha bajado, actualmente su precio es de 65 dólares en este momento. Para que tengas una idea, no muchos juegos NFT pueden decir que su criptomoneda cuesta más de 10 dólares y el ETERNAL ha llegado a superar los 100 dólares.

El desarrollo de este juego resulta bastante interesante porque debes contratar a tu tripulación para minar ETERNAL. Además, según el nivel que tengas puedes o no visitar ciertos planetas. Si te interesa este juego NFT puedes conocer más sobre CryptoMines aquí.

Cryptopop: un juego NFT similar a CandyCrush

Cryptopop es una de las alternativas a Candy Crush, pero con la que puedes ganar dinero. En este juego debes juntar símbolos iguales para obtener puntos, suena bastante sencillo pero a medida que subes de nivel en Cryptopop estos se hacen más complicados.

Igualmente debes saber que en este juego puedes ganar ETH (Ethereum y Popcoin). Sin embargo, la cantidad de criptomonedas que ganes en Cryptopop dependerá de la cantidad de publicidad que veas.

CryptoBlades: un juego NFT de fantasía medieval

En CryptoBlades tanto los personajes como las espadas son NFT. Además, el funcionamiento de este juego NFT es muy sencillo. De hecho, solo debes ganar batallas para obtener criptomonedas y algunos objetos NFT de tu contrincante. Ten en cuenta que las NFT que obtengas en las batallas las puedes vender en el marketplace del juego para ganar dinero.

Igualmente, debes saber que las historias de CryptoBlades no son las más interesantes. Sin embargo, es un juego NFT bastante estable en comparación con otros. Aquí puedes aprender más sobre cómo funciona CryptoBlades.

Gods Unchained: uno de los juegos NFT de cartas más populares para ganar dinero

Gods Unchained es uno de los juegos NFT de cartas más conocidos. En este juego podrás comprar y vender mazos de cartas que te servirán para ganar batallas. Además, mientras mejores sean tus mazos de cartas, más posibilidades tendrás de ganar los combates.

En Gods Unchained tienes que planificar cada batalla según el mazo de cartas que tengas. Lo ideal en este juego es tener un mazo de cartas equilibrado entre ataque y defensa para poder ganar las batallas. Igualmente, aquí puedes conocer más sobre Gods Unchained.

SandBox: una versión NFT de Minecraft con la que puedes ganar dinero

SandBox es uno de los juegos similares a Minecraft pero que te permite ganar dinero. Este juego es bastante conocido y en él puedes crear múltiples objetos basados en cubos. Además, los objetos que generes en SandBox los puedes vender para ganar dinero con ellos.

Este juego es de mundo abierto, lo que significa que puedes recorrer todo su mapa, manipular múltiples objetos y encontrarte con tus amigos. Por otro lado, SandBox puedes ganar tokens SAND, LAND o NFTs.

Mist: un juego NFT de rol y de mundo abierto

Este juego es de acción y en él tendrás que enfrentarte a múltiples criaturas. Además, en Mist puedes tener una granja y cultivar en ella para ganar dinero. Igualmente, mientras mejores sean tus armas, más dinero ganarás. Ahora, las ganancias en este juego varían según el tiempo que le dediques para subir de nivel. Ten en cuenta que al subir de nivel ganas aproximadamente 2 mil MIST, que es el token del juego.

Thetan Arena: un Battle Royale con el que puedes ganar dinero

Thetan Arena es un juego NFT que ha ganado bastante popularidad por lo entretenido que resulta. Además, Thetan Arena te permite jugar sin invertir nada de dinero. Sin embargo, si inviertes dinero en Thetan Arena tienes más posibilidades de ganar las batallas y de ganar más dinero.

Este juego está en fase beta y aun así tiene buenos gráficos. Por otro lado, el modo de juego de Thetan Arena resulta bastante divertido. Ahora, si te preguntas cuánto dinero puedes ganar con Thetan Arena puedes descubrirlo aquí.

AlienWorlds: un juego de cartas en el que debes minar en el espacio

AlienWorlds es un juego NFT de cartas en el que debes viajar a otros planetas para minar. Sin embargo, en otros planetas puedes encontrarte con otros jugadores con los que tendrás que luchar. Las cartas de este juego son NFT que puedes comercializar en el marketplace del juego. Por otro lado, cuando minas obtienes Trillium, que es el token del juego y el cual permite mejorar tus herramientas y habilidades.

Esperamos que los juegos de esta lista te resulten entretenidos y te hagan ganar dinero. Ahora, si te preguntas por qué Plant vs Undead no está entre los mejores juegos NFT, debes saber que este proyecto ha tenido múltiples problemas y actualmente no tiene muy contentos a sus usuarios.