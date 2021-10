Los juegos NFT también son conocidos como juegos Play to Earn, juegos blockchain o criptojuegos. La popularidad de este tipo de juegos es innegable y es entre otras cosas porque te permiten generar dinero y obtener criptomonedas. Los objetos de los juegos Play to Earn funcionan como NFTs que puedes comercializar dentro de cada juego y obtener dinero real por ellos.

La popularidad de los juegos Play to Earn es a nivel mundial y los lugares en los que tienen más usuarios este tipo de juegos son los países con economías inestables. De hecho en algunos países estos juegos resultan ser alternativas serias a los problemas económicos de las personas hasta el punto de que algunas comienzan a dedicarse por completo a jugar criptojuegos y ganar dinero con ellos.

Como los juegos NFT son tan populares es posible que te surjan múltiples dudas sobre ellos, es por esto que hoy te enseñaremos cómo funcionan estos juegos. Además, si todavía no te has iniciado en ningún juego Play to Earn es posible que después de leer este artículo te decidas a hacerlo.

¿Qué son los juegos NFT o Play to Earn?

Los juegos Play to Earn te permiten ganar dinero porque están ligados a la blockchain y han convertido a muchos de sus elementos en NFT que puedes comercializar. Existen múltiples juegos NFT que te permiten ganar criptomonedas y cada uno de ellos tiene su propia criptomoneda.

Con los juegos NFT puedes ganar criptomonedas que después podrás cambiar por otras criptomonedas u otras monedas. Y aunque lo más común es usar Binance para cambiar las criptomonedas de los juegos por otras, algunos juegos requieren que uses otras billeteras como MetaMask.

Es importante que sepas que ha habido casos en los que las personas invierten dinero en juegos Play to Earn que parecen fiables y los desarrolladores de dichos «juegos» solo buscan estafarlos. Es decir que algunos juegos se hacen pasar por criptojuegos y en realidad son scam.

¿Cómo funcionan los juegos Play to Earn o juegos NFT?

Para comprender cómo funcionan los juegos Play to Earn es importante que conozcas qué son las NFT y por qué hay plantas NFT en Plant vs Undead. Así como las plantas en Plant vs Undead son NFT, en otros juegos las NFT son mascotas, armas o herramientas. Puedes saber cuáles son los NFT de cada juego porque se venden en los marketplace de sus respectivos juegos.

Por otro lado, los NFT podrán estar seguros en tu billetera mientras esperas a que suban de precio o los usas para jugar. Además, dependiendo del criptojuego, muchas personas pueden estar interesadas en comprar tus NFTs.

Los juegos Play to Earn usan los NFTs según sus mecanismos y sistemas de juego para ser más entretenidos, además de ofrecer a sus jugadores la posibilidad de obtener ganancias. Este tipo de juegos básicamente te permiten hacer trading con las NFTs de sus plataformas para que obtengas algunos beneficios económicos mientras juegas.

Para convertir algunos elementos en NFTs, los desarrolladores de los criptojuegos crean contratos de billeteras que sus jugadores firman al comenzar a jugar. Ten en cuenta que los contratos de billeteras son fragmentos de código que están en la blockchain. Además, la mayoría de juegos NFT usan las redes blockchain de Ethereum o la Binance Smart Chain (BSC) para mantener seguras las NFTs.

¿Cuánto dinero se puede ganar en un juego Play to Earn?

Las ganancias que obtengas en un juego NFT varían según el tipo de juego, el tiempo que le dediques a jugar y el dinero que inviertas en él, porque en la mayoría de ellos tienes que invertir dinero para comenzar a jugar. Lo que tienen en común todos los juegos Play to Earn es que te permiten ganar tokens al realizar distintas acciones en ellos.

Por ejemplo, en Axie Infinity puedes generar 900 dólares mensuales en SLP (el token del juego) por usar tus Axies para luchar. En Plant vs Undead puedes generar 300 dólares mensuales en PVU (el token de este juego) por sembrar plantas y próximamente por hacer luchar tus plantas contra los no muertos. Además, las ganancias que obtengas en estos juegos varía según el precio del token de cada juego.

Ten en cuenta que en la mayoría de los juegos NFT tienes que reinvertir parte del dinero que generes para mejorar tus NFTs. Mejorar tus NFTs generalmente hace que generes más tokens en los juegos Play to Earn.

Existen algunas formas de optimizar tus ganancias en los criptojuegos, por ejemplo en Plant vs Undead puedes usar los invernaderos y gestionar tus ganancias con una plantilla de Excel. En Axie Infinity las misiones diarias te ayudarán a tener ganar más SLP.

También existe una forma de que ganes dinero con los juegos NFT aun sin jugarlos y es haciendo trading. De hecho así como puedes hacer trading con PVU, el token de Plant vs Undead, también puedes hacer trading con las criptomonedas de otros juegos Play to Earn.

¿Cómo ganan dinero los juegos NFT o juegos Play to Earn?

Los ingresos que tienen los juegos Play to Earn o juegos NFT generalmente provienen de las comisiones que cobran por las transacciones que se realizan en sus plataformas. Por ejemplo, Plant vs Undead cobra una comisión de 0,025 BNB cuando vas a germinar una semilla, además cobra comisiones cuando compras PVU o vendes tus plantas.

Los precios de las NFTs en los juegos Play to Earn varían según la oferta y la demanda. En otras palabras, los precios en los marketplaces de este tipo de juegos los define el mercado.

Es importante que cuides las NFT que tengas en los juegos Play to Earn porque puedes perderlos. En algunos juegos pierdes tus NFTs cuando los usas cierta cantidad de veces. Sin embargo es posible que pierdas tus NFTs al tratar de transferirlos a otra billetera, al ser víctima de una estafa o dándole acceso a tu billetera a otra persona.

Solo el tiempo dirá si los juegos Play to Earn llegaron para quedarse, lo que sí es seguro es que este concepto de juegos NFT es bastante interesante. Por ahora solo queda disfrutar de este juego y de las ganancias que te ofrecen.

Ahora nos gustaría conocer tu opinión sobre los juegos NFT y sobre cuál juego Play to Earn te gustaría que escribiéramos.