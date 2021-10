El trading no es para todo el mundo, pero si te dedicas a hacerlo es posible que constantemente busques nuevos tokens y criptomonedas en las que invertir tu dinero. De hecho muchos traders buscan criptos poco comunes para ganar más dinero con ellas y ese puede ser el caso del PVU. Además, el auge que ha tenido Plant vs Undead ha hecho que muchas personas se fijen en su token para hacer trading.

Si ya juegas Plant vs Undead seguramente ya sabes cómo puedes comprar PVU y que puedes cambiar los LE que generes en este juego por PVU. De hecho, existe una plantilla de Excel para gestionar el dinero que generas en este juego. Ahora, en caso de que no quieras jugar Plant vs Undead, sino que solo quieres comprar su token, nosotros te enseñaremos cómo hacerlo.

Lo primero que debes comprender es que un token y una NFT no son lo mismo. Un token es una moneda digital para realizar, recibir pagos o hacer trading. Por su parte una NFT un bien digital como una ilustración o las plantas que son NFT en Plant vs Undead, además al vender una NFT y el pago te lo pueden hacer con un token u otra criptomoneda.

Hacer trading con PVU, el token de Plant vs Undead

El trading se basa en la especulación de mercados para obtener beneficios económicos. En otras palabras el trading se aprovecha de las fluctuaciones en los precios de las monedas o criptomonedas para ganar dinero. Al hacer trading compras una moneda barata y la vendes cuando su precio ha subido. Entonces, si puedes comprar PVU, también puedes tradear con esta criptomoneda.

Como el precio del PVU ha bajado considerablemente puede ser una buena oportunidad para comprarlo. De hecho, un PVU hace unos meses llegó a tener un precio de más de 20 dólares y actualmente apenas supera los 3 dólares. Por otro lado, si consideras que se espera que con la llegada del Farm 3.0 a Plant vs Undead el precio de su token suba, entonces puede ser un buen momento para comprar PVU.

¿Cómo hacer trading con PVU sin jugar Plant vs Undead?

Si ya juegas el modo Farm de Plant vs Undead entonces ya sabes cómo comprar PVU y que puedes convertir tus ganancias en este token a través del juego. Sin embargo, si no estás interesado en ser parte de este juego y solo quieres tradear PVU debes tener una cuenta en Binance, la mejor aplicación para invertir en criptomonedas y una billetera en MetaMask.

Es importante que antes de comprar PVU agregues la red BSC a tu MetaMask. Ahora sí, para poder comprar PVU debes hacer lo siguiente:

Compra BNB en Binance y envíalos a tu cuenta de MetaMask. Abre Pancakeswap desde la parte superior del sitio de Plant vs Undead. Conecta Pancakeswap con tu billetera de MetaMask. Cambia en los BNB que tienes en MetaMask por PVU a través de Pancakeswap.

Una vez intercambiados los BNB por PVU te aparecerán en tu cuenta de MetaMask. Ahora puedes dejar guardados tus PVU en MetaMask el tiempo que quieras o venderlos cuándo el precio de este token suba. Además, lo que hagas con tus PVU ya dependerá de cuáles son tus estrategias como trader.