A pesar de que comenzar a jugar a Plant vs Undead es relativamente económico, generar ganancias puede resultar complicado si no te organizas bien. Si quieres gestionar de la mejor forma los LE que ganas en Plant vs Undead lo mejor es que uses una plantilla de Excel. De hecho hoy te enseñaremos la mejor plantilla de Excel para que organices los LE que ganas en este juego.

La mejor plantilla de Excel para gestionar los LE que ganas en Plant vs Undead

Con la plantilla de Excel que te recomendamos aquí podrás gestionar los ingresos que obtengas en Plant vs Undead. Además con la herramienta que te enseñaremos a continuación también podrás organizar todas las plantas NFT que tengas y hacer una sumatoria con todos los LE que ellas te generen.

Puedes ver la mejor plantilla de Excel para gestionar tus LE aquí. Esta plantilla de Excel está compuesta por 3 pestañas con diferentes fórmulas para que sepas cuántos LE generarás en Plant vs Undead. Ten en cuenta que para poder editar esta plantilla de Excel y poner los datos de las cosas que tienes en tu granja tienes que descargarla.

En la primera pestaña de la plantilla que te recomendamos hoy tienes que indicar cuántas tierras tienes en este juego y qué tipo de plantas soporta. En la segunda pestaña de esta plantilla de Excel debes llevar una cuenta de las plantas NFT que tengas e indicar qué tipo de plantas son. Finalmente, en la tercera pestaña de este archivo de Excel verás cuántos LE producirás en Plant vs Undead.

La última pestaña de esta plantilla de Excel es la que te dará la información más importante. En la tercera pestaña de este archivo de Excel puedes indicar el tipo de planta que tienes, cuántos LE produce y cada cuánto tiempo, posteriormente la plantilla te indicará cuántos LE producirá tu planta por hora, por día y por mes.

En la última pestaña de esta plantilla de Excel podrás calcular cuántos PVU producirás por hora, día y mes, de hecho para calcular esto debes indicar cuántos LE cuesta un PVU. Además, podrás indicar cuál es el precio de 1 PVU para que la plantilla te indique cuántos USDT producirás en Plant vs Undead.

Si te interesa sacarle el máximo provecho a Plant vs Undead debes conocer los trucos para ser el mejor granjero en Plant vs Undead y la forma correcta de usar invernaderos, así podrás reinvertir tus LE para obtener más ganancias.