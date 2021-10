Las plantas de Plant vs Undead no se cuidan solas y a algunas les afecta el clima, en ese caso lo recomendable es usar invernaderos para optimizar la producción de tu planta. Si quieres aprender cómo se usan los invernaderos en Plant vs Undead, has llegado al sitio indicado.

Las plantas Girasol Madre o los Retoños no son afectados por los climas de Plant vs Undead. Sin embargo, las plantas NFT, las cuales Plant vs Undead prácticamente te obliga a comprar sí son afectadas por los climas del juego.

En caso de que ya conozcas todo lo necesario para jugar Plant vs Undead y que quieras mejorar la producción de tus plantas, es necesario que aprendas a usar los invernaderos del juego. De hecho, si usas de la forma correcta los invernaderos puedes ganar más LE de lo normal, pero si no los usas bien tu planta puede producir menos LE.

¿Cómo se usa el invernadero en Plant vs Undead?

Antes de saber cómo se usan los invernaderos en este juego, es importante que conozcas cómo funcionan los climas en Plant vs Undead. En Plant vs Undead, así como en la vida real existen 4 estaciones que son invierno, verano, primavera y otoño. Además, en este juego existen 25 eventos climáticos que son los que afectan directamente a las plantas NFT según su tipo.

Recuerda que en Plant vs Undead existen 9 tipos de plantas que son:

Parásita.

Fuego.

Electro

Hielo.

Agua.

Oscuridad.

Luz.

Metal.

Viento.

Es importante que sepas que algunos eventos climáticos afectan de forma negativa a unas plantas y también pueden afectar de forma positiva a otras. Si le pones un invernadero a una planta durante un clima que la afecta positivamente evitarás que esa planta produzca más LE de los que produce normalmente. Asimismo, si le pones un invernadero a una planta cuando el clima la daña evitarás que produzca menos LE.

Ten en cuenta que los climas cambian cada 48 horas y prácticamente tienes que predecir cuál podría ser el clima del día siguiente porque si pones un invernadero hoy comenzará a funcionar al día siguiente. Otro punto importante es que si tienes un invernadero en uso no puedes poner otro para el día siguiente, entonces puedes tener un invernadero un día sí y otro no.

Para poner un invernadero lo único que tienes que hacer es seleccionar la planta a la que quieres ponerle un invernadero y en la parte izquierda de la pantalla hacer clic en «Use» al lado del invernadero. Además, en la parte derecha de la interfaz del juego puedes ver el clima y el evento climático que está haciendo en el mismo.

¿Cómo afectan los climas a los diferentes tipos de plantas de Plant vs Undead?

Algunas plantas como las Parásitas, Oscuras y Electro no son afectadas de forma negativa por ningún clima. Sin embargo, todas las demás sí son afectadas por los climas y a continuación te enseñaremos qué climas tienen efectos en los diferentes tipos de plantas de Plant vs Undead.

Metal : las plantas de este tipo son afectadas de forma positiva por Iron Rain, Magnetic Reconnection, Earthquake, Volcano y de forma negativa por Flood, Rainy, Tsunami, Thunder Storm.

: las plantas de este tipo son afectadas de forma positiva por Iron Rain, Magnetic Reconnection, Earthquake, Volcano y de forma negativa por Flood, Rainy, Tsunami, Thunder Storm. Luz : estas plantas son afectadas de forma positiva por Corona Mass Ejection, Heatwave, Proton Storm, Solar Flares, Solar Maxima, Windy y de forma negativa por Cloudy, Hurricanes, Tornado, Tsunami, Winter Storm, Thunder Storm.

: estas plantas son afectadas de forma positiva por Corona Mass Ejection, Heatwave, Proton Storm, Solar Flares, Solar Maxima, Windy y de forma negativa por Cloudy, Hurricanes, Tornado, Tsunami, Winter Storm, Thunder Storm. Agua : las plantas de agua son afectadas de forma positiva por Iron Rain, Flood, Hurricanes, Rainy, Tornado, Snowy, Tsunami, Thunder Storm y son afectadas de forma negativa por Heatwave, Volcano, Sunny.

: las plantas de agua son afectadas de forma positiva por Iron Rain, Flood, Hurricanes, Rainy, Tornado, Snowy, Tsunami, Thunder Storm y son afectadas de forma negativa por Heatwave, Volcano, Sunny. Hielo : las plantas de este tipo son afectadas positivamente por Coldwave, Hurricanes, Snowy, Tsunami, Winter Storm y negativamente por Heatwave, Volcano.

: las plantas de este tipo son afectadas positivamente por Coldwave, Hurricanes, Snowy, Tsunami, Winter Storm y negativamente por Heatwave, Volcano. Aire : este tipo de plantas son afectadas de forma positiva por Earthquake, Hurricanes, Tornado, Windy, Winter Storm y de forma negativa por Cloudy.

: este tipo de plantas son afectadas de forma positiva por Earthquake, Hurricanes, Tornado, Windy, Winter Storm y de forma negativa por Cloudy. Fuego: las plantas de fuego son afectadas de forma positiva por Corona Mass Ejection, Heatwave, Solar Flares, Volcano, Solar Maxima, Sunny y de forma negativa por Cold Wave, Hurricanes, Rainy, Snowy, Tsunami, Winter Storm.

Ahora que sabes qué climas afectan a los diferentes tipos de plantas en Plant vs Undead sabes que tienes que poner un invernadero si crees que el clima del día siguiente afectará negativamente a tu planta. Por otro lado, estos son los pasos que debes seguir si quieres ser el mejor granjero en Plant vs Undead para que le saques todavía más provecho a este juego.