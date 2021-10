Para jugar bien Plant vs Undead no es suficiente con seguir los trucos para ser el mejor granjero del juego, también hay que conocer más a profundidad el mismo. De hecho existen dos cosas muy importantes que debes saber para comprender bien cómo funciona Plant vs Undead. Por un lado es importante que conozcas que es una NFT y por otro lado, que conozcas por qué las plantas son NFT en este juego.

¿Qué son las NFT por qué hay NFT en un juego como Plant vs Undead?

Las siglas NFT se refieren a Token No Fungible o Non Fungible Token en inglés. Lo primero que tienes que saber es que un bien fungible es aquel que se puede intercambiar según la cantidad que exista, su peso o dimensiones. Sin embargo, las NFT son tokens no fungibles y esto significa que no se pueden sustituir, es decir que no existen dos iguales.

Las NFT son bienes digitales que están ligados a la blockchain y a las criptomonedas. Generalmente las NFT usan la tecnología de la blockchain para que las transacciones sean más seguras al comprarlas y venderlas. Además, normalmente en las transacciones para obtener alguna NFT los pagos se hacen con criptomonedas, esto seguramente se debe a la facilidad para realizar los pagos en línea con las criptos.

Aunque aquí hemos tratado de explicarte de la forma más simple lo que es una NFT es posible que quieras saber más al respecto y si es así debes conocer a profundidad qué son las NFT.

¿Por qué hay Plantas NFT en Plant vs Undead?

Como te indicamos anteriormente las NFT son bienes no fungibles, únicos e irrepetibles que se están usando en múltiples plataformas, incluyendo los mejores juegos para ganar criptomonedas. Plant vs Undead también usa las NFT en su juego y son las plantas que tienes que comprar para comenzar a generar dinero en el juego.

Aunque existen múltiples tipos de plantas NFT en el juego y algunas visualmente son idénticas, todas son diferentes entre ellas. Cada planta NFT de Plant vs Undead tiene un ID que la hace única y justo por eso son un bien no fungible, porque ninguna es idéntica a las demás.

También es importante que sepas que como las plantas NFT son un bien, las puedes comercializar en el Marketplace del juego y obtener beneficios con su venta.

Además, prácticamente estás obligado a comprer una planta NFT en Plant vs Undead para poder retirar tus ganancias del juego. Recuerda que este juego es una versión de Plantas Vs. Zombies y el modo de batalla llegará con el Farm 3.0, además las batallas se desarrollarán con plantas NFT.