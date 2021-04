¿Estás buscando juegos parecidos a Minecraft para Android? No busques más. Aquí nos hemos encargado de buscar juegos parecidos que podrás descargar de forma gratuita en tu dispositivo móvil.

Cabe mencionar que para encontrar juegos parecidos a Minecraft para Android, hemos basado la búsqueda en el sistema de “crafting”, o sea, buscamos en Google Play Store aquellos juegos en donde el crafteo es la característica principal.

Los mejores juegos parecidos a Minecraft para Android

Antes de que te mostremos las distintas alternativas a las que puedes acceder de forma gratuita, es importante mencionar que todos estos juegos son compatibles con móviles y tablet con Android 5.0 o superior.

Si tu dispositivo móvil cuenta con una versión de Android superior a la que te mencionamos arriba, no encontrarás ningún problema al momento de descargar y jugar a todos los juegos que te mostramos a continuación.

Crafting and Building, la versión gratuita de Minecraft

Si quieres jugar al juego más parecido a Minecraft que existe para Android, Crafting and Building es el título que deberías descargar en tu dispositivo móvil. El mismo es ni más ni menos que una versión gratuita de Minecraft, pues el juego original tiene un precio mayor a los 6 euros, algo que aquí no sucede.

Gráficamente es muy parecido, pues el título tiene las mismas texturas, como así también la forma de los elementos, la cual es totalmente cuadrada. Eso sí, no esperes una jugabilidad igual a la de Minecraft, ya que este juego tiene algunas diferencias que hace que uno pueda notar que no son iguales.

FreeCraft, el juego que copia a Minecraft de inicio a fin

Los desarrolladores de FreeCraft se han puesto una idea muy clara al momento de crear este juego: “queremos ofrecer una versión gratuita y muy parecida a Minecraft para Android”, idea que aplicaron desde el principio, pues FreeCraft es una copia fiel que deberías probar.

Este juego ofrece los mismos gráficos y la misma jugabilidad que Minecraft, aunque hay algunas diferencias en las mecánicas y en los objetivos que deben cumplirse dentro del título, características que lo convierten en un título alternativo y no en una copia burda.

Enlace | Descargar APK

Block Craft 3D, una alternativa a Minecraft muy interesante

Como su nombre lo indica, este es un juego de bloques en 3D que tiene como objetivo brindar una alternativa totalmente gratuita a Minecraft para Android. Lo interesante de este juego es que permite explorar los demás mundos creados por otros usuarios, por lo que el juego en línea está presente desde el primer momento en Block Craft 3D.

Cabe destacar que, si bien gráficamente se parece y mucho a Minecraft, este videojuego no es una copia de la versión original, pues hay ciertas mecánicas que hacen que se diferencie y mucho. Eso sí, es totalmente gratuito, por lo que no hace falta gastar dinero real para poder disfrutar del título.

Survivalcraft, la versión más barata de Minecraft para Android

¿Quieres un juego parecido a Minecraft en todo sentido? Si tu respuesta es “sí”, deberás gastar un par de euros, pues Survivalcraft es un juego de pago que se le acerca y mucho a la versión oficial de Minecraft para dispositivos móviles Android.

Con un precio de 4 euros, Survivalcraft se posiciona en el primer puesto dentro de la lista de juegos similares a Minecraft. Dentro del mismo podrás construir lo que quieras, siempre y cuando obtengas los materiales necesarios para poder llevar a cabo ese tipo de construcciones.

Block Story, un Minecraft con dinosaurios

Si bien en Block Story se debe hacer casi lo mismo que en Minecraft, o sea, obtener minerales, construir cosas y tratar de sobrevivir el mayor tiempo posible, lo que diferencia a este juego del original es la inclusión de dinosaurios y dragones.

Con un gran sistema de creación muy similar al que posee Minecraft, este juego mezcla elementos de rol con acción y aventura, los cuales al combinarse hacen que sea un título muy divertido. Además de poder crear tu propio mundo, Block Story te permitirá invocar a enormes criaturas para que te ayuden a lo largo de tu travesía.

The Blockheads, supervivencia al mejor estilo Minecraft

Considerado como uno de los mejores juegos de supervivencia para Android, The Blockheads es una interesante alternativa gratuita a Minecraft que deberías probar. Además de considerarse como una alternativa genuina al sandbox más popular del mundo, es un título que añade ciertas funciones que lo hacen “único” en su estilo.

Eso sí, no es esperes buenos gráficos y mecánicas avanzadas en lo que a jugabilidad respecta, ya que, al tratarse de un proyecto pequeño, no hay tantas cosas para hacer dentro de los escenarios que ofrece el juego. Desde luego, no está nada mal si no estás dispuesto a pagar para jugar a Minecraft en tu móvil.

Terraria, la alternativa perfecta a Minecraft

Al mejor estilo juego de plataformas, Terraria es una opción que deberías tener en cuenta, sobre todo si buscas una alternativa muy parecida a Minecraft. Su diferencia principal es la calidad gráfica del mismo, pues aquí no hay elementos 3D, todo el mundo está basado en una arquitectura del tipo 2D.

No hace falta saber demasiado sobre este tipo de juegos para poder jugarlo, y es que al igual que Minecraft, el objetivo es recolectar materiales para crear armas, cocinar comida y encontrar minerales que te permitirán construir casas, edificios y muchas otras cosas más.

Junk Jack, un Minecraft en 2D

Al igual que Terraria, en Junk Jack tendrás un panorama de los escenarios en 2D, o sea, los gráficos de este título son planos. Si te gusta este tipo de “panoramas”, deberías darle una oportunidad a esta interesante alternativa gratuita a Minecraft.

Aquí deberás encarnar el papel de un campesino que necesita de tu ayuda para sobrevivir. Por medio de la recolección de minerales y materiales, podrás fabricar armas y mejorar la infraestructura de tu lugar de trabajo, puntos indispensables que debes tener en cuenta si no quieres perder la vida.

Last Day on Earth: Survival, zombies y supervivencia al mejor estilo Minecraft

¿Un juego futurista parecido a Minecraft? Sí, increíblemente existe y se llama Last Day on Earth. En el mismo deberás poner a prueba todos tus dotes para sobrevivir en un mundo lleno de peligros. Si te crees capaz de soportar hambre, buscar materiales y enfrentarte a poderosos enemigos, este es el juego que deberías descargar.

Cabe mencionar que gráficamente no se parece en nada a Minecraft, pues aquí no hay cubos ni texturas en baja calidad. En lo que sí se parece es en la jugabilidad, ya que tendrás que edificar, buscar materiales y sobrevivir cueste lo que cueste.

Little Alchemy 2, diversión en un mundo parecido al de Minecraft

Si te gusta lo que tiene que ver con la construcción, combinación de minerales y fabricación de cosas, puede que Little Alchemy 2 te guste aún más que Minecraft. Aquí no deberás sobrevivir, ni tampoco enfrentarte a enemigos, lo que tendrás que hacer es combinar distintos tipos de minerales y materiales para poder cumplir los cientos de objetivos que te impone el juego desde el primer segundo.

Se podría decir que es una alternativa a Minecraft por su sistema de fabricación de elementos, aunque está lejos de serlo, al menos en lo que a jugabilidad respecta. De igual manera, te recomendamos descargarlo y probarlo, estamos más que seguros que llamará tu atención.

The Escapists: Fuga de la prisión, un juego muy parecido a Minecraft que renueva el género

Con un enfoque bastante distinto a Minecraft, este juego te pondrá en la piel de un delincuente que necesita de tu ayuda para poder escapar de prisión. Para ello, deberás ir esquivando todos los peligros que se irán presentando en la cárcel, aunque también vas a tener que conseguir materiales para que tu escape sea exitoso.

A medida que vayas pasando de escenario en escenario, podrás construir más elementos que te facilitarán la tarea. Eso sí, no todo es tan simple como parece, pues conseguir esos materiales será una tarea muy dura.

Buried Town, escapar de los zombis nunca fue tan divertido

El mundo como lo conocemos ha cambiado, ya nada es normal y son pocas las personas que han logrado sobrevivir a una de las plagas más duras de la historia. Tú eres una de esas personas, por lo que tendrás que hacer todo lo posible para seguir con vida y repoblar un mundo devastado.

Si te gusta el sistema de construcción que posee Minecraft, Buried Town te encantará. En el tendrás que construir casas, herramientas y trampas para luchar contra los miles de zombis que te atacarán en todo momento.

Crashlands, el Minecraft del espacio

Este es un divertido videojuego en el que deberás colonizar la mayor parte del universo. Gracias a los viajes interestelares, podrás explorar cientos de planetas para mejorar tu tecnología y construir infraestructuras que te permitirán conseguir materiales y minerales.

A nuestro parecer, es una de las alternativas a Minecraft más divertidas que hemos encontrado en Google Play Store. Si quieres algo totalmente distinto a Minecraft, Crashlands es el juego que deberías descargar en tu dispositivo móvil.

Sin mucho más que añadir, aprovechamos para mencionar que otra de las alternativas a las que puedes acceder se llama Minecraft Earth. Si no has podido probar este juego porque tu móvil no es compatible, pincha aquí para descargar Minecraft Earth en teléfonos Android no compatibles.