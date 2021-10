Existen juegos Play to Earn de múltiples géneros y tipos, algunos juegos NFT te permiten ganar Bitcoin y con otros puedes ganar criptomonedas siendo menor de edad. De cualquier forma es muy probable que encuentres un juego Play to Earn que te guste y si te gustan los juegos de minar has llegado al sitio indicado porque hoy conocerás los juegos de minar que te permitirán ganar dinero.

Ten en cuenta que todos los juegos Play to Earn funcionan en redes blockchain. Además, es importante que conozcas lo que son las NFT y que así como hay plantas NFT en Plant vs Undead en otros juegos las NFT pueden ser múltiples tipos de objetos.

AlienWorlds: un juego Play to Earn en el que minarás diferentes planetas

AlienWorld es un juego Play to Earn con el que podrás ganar dinero. Este juego NFT está basado en la Smart Chain de Binance. La dinámica de AlienWorld es muy sencilla, solo debes ir a otros planetas a minar Trillium, que es el token del juego y comprar herramientas para mejorar tu equipo de minado.

Además, cuando minas Trillium tienes la posibilidad de encontrar objetos NFT que te ayudarán a mejorar tus habilidades y los cuales también puedes vender en el Marketplace del juego. Ten en cuenta que el dinero que ganas en AlienWorld es en Trillium y posteriormente lo puedes cambiar por otras criptomonedas así como se cambia el SLP de Axie Infinity por otra moneda.

CryptoMine: el juego NFT de minar que resulta más entretenido

Este es sin duda el juego Play to Earn de minar que te mantendrá más tiempo entretenido. Con CryptoMines podrás viajar por diferentes planetas y minar ETERNAL, que es la criptomoneda del juego. La diferencia entre CryptoMines y AlienWorld es que en este juego tendrás que comprar más elementos. Además, CryptoMines tiene mejores gráficos y es un juego más dinámico que AlienWorld.

En CryptoMines tendrás que contratar a tus trabajadores, comprar naves espaciales, herramientas de trabajo, etc. Si este juego te parece interesante puedes conocer más sobre CryptoMines aquí.

RollerCoin: un juego Play to Earn de minado digital

A diferencia de los juegos anteriores con RollerCoin no minarás en planetas, sino que minarás criptomonedas en un ordenador digital. RollerCoin es un juego Play to Earn que simula la minería digital y en el que puedes ganar Bitcoin, Ethereum o Dogecoin.

En este juego tendrás que comprar tus equipos de minado para que ellos te produzcan criptomonedas. En RollerCoin también podrás personalizar tu habitación y tu avatar. RollerCoin también tiene algunos minijuegos que te mantendrán entretenido durante un largo tiempo.

Para que comprendas mejor cómo puedes ganar dinero con los juegos de minar, es importante que conozcas cómo funcionan los juegos Play to Earn. Ten en cuenta que en general el funcionamiento de los juegos NFT es bastante similar.