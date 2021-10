A pesar de que existen múltiples juegos para ganar criptomonedas, Axie Infinity parece ser el más popular de todos. De hecho en Axie Infinity puedes ganar más de 700 dólares al mes en SLP que es el token del juego. Si te interesa saber cómo se pueden cambiar los SLP de Axie Infinity por otras monedas, has llegado al sitio indicado.

Axie Infinity es un juego en el que debes realizar una inversión para poder comenzar a jugar, aunque también puedes comenzar a jugar si consigues una beca en este juego. De cualquier forma, cuando vayas a retirar los SLP que generes en Axie Infinity debes hacerlo en una plataforma fiable y aquí te enseñaremos la mejor para hacerlo.

¿Cómo cambiar SLP de Axie Infinity por otras monedas con Binance?

La mejor plataforma para cambiar SLP por otras monedas o criptomonedas es Binance. Para cambiar SLP por otras monedas, lo primero que tienes que hacer es enviar tus SLP a Binance. De hecho enviar SLP a Binance es muy sencillo porque ahora esta plataforma está integrada con la blockchain de Ronin que es la que usa Axie Infinity.

Para transferir SLP desde Axie Infinity a Binance, primero tienes que enviarlos a MetaMask y para eso debes hacer lo siguiente:

Ve al panel de tu cuenta de Axie Infinity haz que tus SLP se sincronicen. Ingresa en el sitio de Ronin para transferir a MetaMask tus SLP. Ingresa en tu billetera de Binance y copia la dirección de tu billetera de SLP. Pega la dirección de tu billetera de SLP de Binance en MetaMask y envía tus SLP.

Ahora tus SLP ya están en tu billetera de Binance. Si quieres cambiar tus SLP por criptomonedas puedes seleccionar la opción «Convertir» que aparece al lado de tus SLP en tu billetera de Binance e indicar la cripto por la que quieres cambiar tus SLP.

Si lo que quieres es cambiar tus SLP por una moneda FIAT o de país lo que debes hacer es transferir tus SLP a tu billetera de Fondos en Binance y esto lo puedes hacer en la opción «Transferir» que aparece al lado de tus SLP en tu billetera «Spot». Cuando ya tus SLP están en tu billetera de Fondos debes hacer lo siguiente:

Ve a la opción «P2P Trading» en Binance. Seleccionar «Vender«. Toca en «SLP«. Selecciona la moneda por la que quieres cambiar tus SLP. Elige un comprador para tus SLP. Indica cuántos SLP vas a vender. Confirma la operación y espera a que tu comprador te realice la transferencia. Libérale los SLP a tu comprador cuando confirmes que te ha realizado la transferencia.

Ahora tendrás tu dinero FIAT en tu cuenta bancaria y los SLP que tenías ya se habrán descontado de tu billetera.

Es importante que sepas que si no juegas Axie Infinity igualmente puedes comprar SLP en Binance y así como se puede hacer trading con PVU, el token de Plant vs Undead, también puedes tradear SLP. En caso de que todavía no hayas comenzado a jugar Axie Infinity debes saber que pronto saldrá la versión gratuita de este juego que te permitirá probarlo.