Axie Infinity es uno de los criptojuegos en los que más dinero hay que invertir para comenzar. Sin embargo, existe una forma de comenzar a jugar Axie Infinity sin invertir nada y es con una beca. De hecho hoy te enseñaremos 3 métodos para que consigas una beca en este juego.

Las becas en Axie Infinity son como un alquiler en donde los Axies que usas son prestados y tienes que pagar un porcentaje de tus ganancias a su dueño. Existen múltiples personas que crían Axies para poder repartir becas y ayudar a otras personas. Antes de buscar una beca, te recomendamos que conozcas cómo funciona Axie Infinity para que estés seguro de que este es el criptojuego en el que quieres participar.

Si no quieres tener problemas al optar por una beca en este juego tienes que saber que existen algunas cosas que debes evitar para que no te baneen en Axie Infinity y pierdas tu beca. Ten en cuenta que si tienes ya tienes una cuenta en Axie Infinity no puedes optar por una beca porque puedes perder tus Axies y la persona que te dio la beca también puede perder sus Axies.

Consigue una beca en Axie Infinity con un amigo que tenga Axies adicionales

Esta opción es muy sencilla, solo necesitas tener un conocido que tenga algunos Axies que no necesite y te dé una beca en Axie Infinity. Si tienes un amigo que esté criando algunos Axies, este podría ayudarte. Además, esta opción te puede resultar útil si ya conoces desde hace tiempo a la persona que te dará la beca porque ya se tienen confianza.

Recuerda que si la persona que te da la beca o tú hacen algo indebido se pueden quedar sin Axies ni SLP.

Busca en las redes sociales a personas que ofrezcan una beca en Axie Infinity

Esta opción será ideal para ti si no tienes ningún conocido que te pueda dar una beca en Axie Infinity. Sin embargo, debes tener cuidado porque hay casos en los que las personas que ofrecen las becas no les pagan a sus becados el dinero que habían acordado o incluso ni les pagan.

Existen múltiples sitios web y redes sociales en los que las personas buscan becas en Axie Infinity. Sin embargo en la mayoría de esos casos son más las personas que quieren becas que las becas ofrecidas. Nosotros te recomendamos que busques una beca ingresando en el sitio oficial de Axie Infinity, después entres en el Discord oficial del juego y solicites una beca en el apartado “Scolarships”.

Aprovecha las becas en Axie Infinity que está ofreciendo Binance

¡Llegaron las becas! 🗣️Cuéntanos en un tweet porque deseas ganar la beca completa, etiquétanos y usa el HT #Binance 👾BONUS: Realiza un video explicando la integración de la red Ronin en Binance y cómo beneficia a los jugadores de Axie Más info: https://t.co/NesX8qEy6O pic.twitter.com/MrstDxRiWb — Binance en Español (@BinanceES) September 6, 2021

Si bien el tuit de Binance dice que están regalando becas en Axie Infinity, en realidad lo que están haciendo es regalar cuentas completas. Si te ganas una de las cuentas completas que está ofreciendo Binance no compartirías tus ganancias con nadie y los Axies que te den serían tuyos.

Para participar en el sorteo de los equipos completos de Axies que ofrece Binance debes hacer lo siguiente:

Escribe un tuit explicando por qué deseas ganar la beca completa y etiqueta a la cuenta oficial de Binance en español y usa la etiqueta #Binance. Publica un vídeo en Twitter o Instagram en el que expliques cómo beneficia la integración de la red Ronin en Binance, etiqueta los perfiles oficiales de Binance y usa la etiqueta #Binance. Repostea la publicación de Binance en la que habla sobre el sorteo.

Ten en cuenta que tienes hasta el 16 de septiembre para participar en este sorteo de Binance. ¡Mucha suerte!

Ahora que ya conoces algunos métodos para tener una beca en Axie Infinity, ¿qué esperas para buscar una y comenzar a jugar? Por cierto, si te ganas una beca en este juego, recuerda que puedes descargar el APK de Axie Infinity en Android.