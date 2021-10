Binance es sin duda el exchange de criptomonedas más popular y esta ha aumentado todavía más con la llegada de los juegos Play to Earn o juegos NFT. Los juegos NFT hacen que tengas que registrarte en Binance para comprar criptomonedas y después cambiarlas por las criptos de determinados juegos. Sin embargo una duda muy recurrente es si en Binance se pueden registrar menores de edad y aquí te ayudaremos a resolverla.

La mayoría de los juegos NFT están basados en la blockchain de Binance y hace falta registrarse en esa plataforma para comprar la criptomoneda de algunos juegos NFT y comenzar a jugarlos. Por otro lado, si todavía no sabes mucho sobre esta plataforma puedes conocer más sobre Binance aquí.

Igualmente existe la posibilidad de que un menor quiera registrarse en Binance para hacer trading con PVU o con cualquier otra criptomoneda. Recuerda que las criptomonedas ofrecen la posibilidad de generar ingresos extras y en algunos casos hasta se puede vivir de ellas. Ahora sin más te ayudaremos a descubrir si puedes registrarte en Binance siendo menor de edad.

¿Puedes registrarte en Binance si eres menor de edad?

Ten en cuenta que invertir en criptomonedas es una actividad que no requiere que seas mayor de edad para realizarla y no existe una edad mínima para comenzar a operar con criptos. Sin embargo la mayoría de exchanges tienen requisitos KYC para verificar las cuentas y Binance no es la excepción.

Las KYC, también conocidas como Know Your Customer o Conoce a Tu Cliente son algunos requisitos que solicita Binance para verificar que realmente eres tú el poseedor de tu cuenta. Binance verifica tu cuenta al solicitarte fotos de tu DNI y de tu rostro.

Ahora bien, tú puedes registrarte en Binance siendo menor de edad. Sin embargo cuando verificas tu información en la plataforma comienzas a tener problemas. Tienes 2 opciones si quieres usar una cuenta en Binance:

Solicitarle a tus padres que se registren en Binance y te permitan usar su cuenta.

y te permitan usar su cuenta. Registrarte en Binance pero no verificar tus datos. Ten en cuenta que si no verificas tus datos tendrás algunas limitaciones como no poder retirar más de 0,06 BTC al día o pagar comisiones más altas.

Si quieres manejar tus criptomonedas en una cuenta a tu nombre también puedes registrarte en plataformas como LocalCryptos o LocalBitcoins que son menos conocidas que Binance y no tienen restricción de edad. De cualquier forma es importante que protejas tus criptomonedas porque hay miles de apps en Android quieren robar tu criptos.

Binance es un exchange muy completo que incluso te permite comprar SLP, la cripto de Axie Infinity o incluso cambiar SLP por otra moneda. Sin embargo si eres menor de edad tienes algunas limitantes para usar una cuenta de Binance a tu nombre. De cualquier forma esperamos que las soluciones que te ofrecimos aquí te sirvan.