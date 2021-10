Los juegos NFT cada vez son más populares entre otras cosas porque te permiten divertirte y ganar dinero al mismo tiempo. Sin embargo algunos juegos NFT son más populares que otros, por ejemplo Plant vs Undead y Axie Infinity son dos de los juegos más famosos. Por otro lado, existen juegos como CryptoMines que no llegan a la cima de los juegos Play to Earn, pero que sí son bien aceptados por la comunidad de estos juegos.

Aunque creemos que CryptoMines todavía no es uno de los mejores juegos NFT sí resulta un juego bastante interesante. Si quieres conocer lo más importante sobre CryptoMines has llegado al sitio indicado.

¿Qué es CryptoMines y por qué debería conocer este juego NFT?

CryptoMines es un juego que al igual que Plant vs Undead está basado en la Binance Smart Chain de Binance, es decir que usa la blockchain BSC. Como este juego se basa en la red BSC te permite usar la billetera MetaMask para realizar las transacciones en el juego.

CryptoMines es un juego NFT de ciencia ficción que resulta bastante entretenido. En CryptoMines tienes que viajar por diferentes planetas para minar ETERNAL, que es el token del juego y el cual te permite tener un día más de vida en el juego y tener dinero.

Este juego NFT te permite divertirte mientras recorres su universo y obtener ganancias en ETERNAL que en este momento tiene un precio de 22 dólares. Recuerda que el precio de ETERNAL y en general el de todas las monedas se mantiene en constante movimiento.

Además, como en casi todos los juegos NFT, en CryptoMines también puedes vender en su Marketplace los NFT que tengas en el juego.

¿Cómo funciona CryptoMines?

Como hemos dicho anteriormente, en CryptoMines ganas dinero al minar ETERNAL, sin embargo existen algunas cosas que debes saber para poder comenzar a minar en este juego.

Por ejemplo, para minar en CryptoMines debes contratar trabajadores que quieran viajar a otros planetas para minar. Además, según el tipo de trabajadores que tengas podrás ir a cierto tipo de planetas y solo una vez al día. Los trabajadores de este juego tienen una escala de rareza que es la que te indica a cuáles planetas puedes ir, por ejemplo un trabajador con rareza 2 puede ir a un planeta Nivel 2 con 200 MP.

Para que puedas tener trabajadores en CryptoMines tienes que ofrecerles contratos de mínimo 7 días, aunque puedes contratarlos hasta por 1 mes. Ten en cuenta que un contrato de 7 días tiene un costo de 7 dólares en ETERNAL y un contrato de 30 días cuesta 30 dólares en ETERNAL. Además, si quieres despedir a un trabajador puedes hacerlo aunque en ese caso debes pagar una indemnización.

Por otro lado, las recompensas que obtienes al minar varía según el planeta. Y cuando vas a retirar los ETERNAL que minaste el juego te cobra una comisión de 30 % que bajará diariamente 2 % hasta que no te cobre comisiones.

En CryptoMines también necesitas tener naves espaciales para poder viajar y minar en diferentes planetas. Además, las naves espaciales son NFT que también tienen un nivel de rareza que indica cuántos trabajadores puede transportar. Por ejemplo, una nave espacial de rareza 1 puede transportar solo a 1 trabajador y tiene 44 % de probabilidades de caída, mientras que una nave de rareza 5 puede transportar a 5 trabajadores y tiene 1 % de probabilidades de caída.

Hasta ahora en CryptoMines hay 30 planetas disponibles para minar y cada uno de ellos tiene diferentes peligros para minar ETERNAL. Por ejemplo, los planetas que más ETERNAL dan son los que más peligros tienen.

Sin duda CryptoMines es un juego que resulta bastante interesante y entretenido. Aunque para que entiendas mejor cómo funciona este juego debes conocer cómo funcionan los juegos Play to Earn o juegos NFT en general.