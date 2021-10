Plant vs Undead y Axie Infinity son dos de los juegos NFT más populares de la actualidad, pero aun así existen varias diferencias entre ellos. De hecho a pesar de que los Axies de Axie Infinity son NFT y que las plantas en Plant vs Undead también son NFT ambos juegos tienen distintas modalidades para ganar criptomonedas.

Es necesario que conozcas todo lo necesario sobre Axie Infinity en caso de que no conozcas mucho sobre este juego. Igualmente, debes conocer todo lo necesario para comenzar a jugar Plant vs Undead.

Las principales diferencias entre Plant vs Undead y Axie Infinity

Como hemos dicho anteriormente, existen varias diferencias entre Plant vs Undead y Axie Infinity. A continuación te enseñaremos las principales diferencias entre estos juegos y esto te será de utilidad si todavía no sabes en cuál de ellos invertir tu dinero.

Axie Infinity y Plant vs Undead: uno está en su versión definitiva mientras el otro sigue en fase beta

Aunque Axie Infinity ya está en su versión final, esto no significa que los desarrolladores no quieran mejorar el juego con nuevas funciones. De hecho al parecer pronto se agregará una versión gratuita de Axie Infinity en la que podrás probar el juego antes de invertir en él.

Por su parte Plant vs Undead sigue en fase beta, de hecho este juego solo tiene un modo que es el Farm y tal parece que el Farm 3.0 en Plant vs Undead vendrá con el PVP que es el modo de batalla del juego. En otras palabras el modo Farm de este juego sigue en fase beta mientras que el modo de batalla ni siquiera ha sido lanzado.

Las economías de Plant vs Undead y Axie Infinity también son diferentes

Como Plant vs Undead sigue en fase beta, recibe constantemente actualizaciones y cambios que hacen que su token baje de precio. Además, tantos cambios en el juego también afectan el desarrollo del juego y hacen que su economía sea inestable aunque se espera que esto cambie con la llegada del Farm 3.0.

A diferencia de Plant vs Undead, el SLP que es la moneda de Axie Infinity tiene un precio más estable porque este es un proyecto que ya está consolidado. Sin embargo, como cualquier moneda tiene fluctuaciones de precio según la oferta y la demanda que tenga.

Axie Infinity y Plant vs Undead tienen distintas formas de entrar con poco dinero

Si no tienes dinero para comenzar a jugar Axie Infinity puedes buscar a alguien que te dé una beca, de hecho aquí te enseñamos cómo conseguir una beca en Axie Infinty. Con una beca el dueño de 3 Axies prácticamente te los alquila y según el acuerdo al que llegues con tu becario puedes ganar entre el 30 y el 50 % de lo que generes en el juego.

Ahora, en Plant vs Undead no existen las becas y no existe una forma de comenzar a jugar sin dinero, pero sí con una inversión baja. Es importante que sepas con cuánto dinero puedes comenzar a jugar a Plant vs Undead y que si comienzas a jugar con una inversión baja solo podrás jugar el modo Farm. Al comenzar en el modo Farm de este juego podrás generar dinero para comprar tus plantas para entrar al modo PVP cuando esté listo.

Las ganancias en Plant vs Undead y las ganancias en Axie Infinity

Las ganancias que obtienes en Axie Infinity pueden ser de aproximadamente 30 dólares al día o 900 al mes, claro que esto depende de cuánto tiempo le dediques al juego y con cuánto dinero comenzaste. Mientras tanto en Plant vs Undead puedes generar 300 dólares al mes.

Ten en cuenta que actualmente la inversión inicial en Axie Infinity supera los mil dólares, mientras que en Plant vs Undead necesitas menos de 100 dólares. Además, se espera que con la salida del modo PVP en Plant vs Undead su economía mejore, el precio de su token suba y así obtengas ganancias mayores.

También es importante que consideres que en ambos juegos debes reinvertir parte de tus ganancias para mejorar tus Plantas o tus Axies.

Ahora que conoces las diferencias entre Plant vs Undead y Axie Infinity puedes decidir cuál de ellos quieres comenzar a jugar. Además, es importante que conozcas las causas de baneo en Plant vs Undead y las causas de baneo en Axie Infinity así evitarás hacer algo por lo que puedas perder tu cuenta.