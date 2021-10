Cada vez salen más juegos NFT aunque solo algunos llaman rápidamente la atención de las personas y Thetan Arena es uno de esos juegos. Thetan Arena se diferencia de todos los demás criptojuegos porque es el primer juego MOBA con el que puedes ganar dinero.

Thetan Arena es diferente a juegos NFT populares como Plant vs Undead o Axie Infinity por su modalidad de juego. De hecho en Thetan Arena cada guerrero tiene habilidades únicas que le permiten luchar en contra de otros jugadores.

¿Qué es Thetan Arena y cómo funciona este juego NFT?

Thetan Arena es un juego NFT que está ganando mucha popularidad y que al igual que Axie Infinity es de origen vietnamita. Este juego es un MOBA basado en la blockchain que busca generar buenas ganancias tanto para los jugadores expertos como para los novatos.

Este juego es un Free to Earn, es decir que para comenzar en Thetan Arena no tienes que invertir nada de dinero. Además, Thetan Arena te regala constantemente objetos en el juego para mantenerte incentivado.

El token oficial de Thetan Arena fue lanzado el 16 de septiembre del 2021 y permite que los desarrolladores del juego recauden dinero para mejorar este juego. De cualquier forma, actualmente cambiar el token de Thetan Arena no es tan sencillo como cambiar SLP de Axie Infinity por otra moneda.

El Token de Thetan Arena se llama THG y se puede usar para hacer trading como se hace trading con PVU, el token de Plant vs Undead, para votar sobre algunas funciones del juego y para obtener recompensas en el juego. De hecho algunas recompensas son exclusivas para quienes tengan THG, además puedes obtener esta criptomoneda al ganar torneos.

Los guerreros en Thetan Arena son NFT que puedes comercializar en el Marketplace del juego que por cierto está en fase beta. Si todavía no lo sabes, aquí puedes descubrir qué son las NFT y por qué hay plantas NFT en Plant vs Undead, aunque el concepto de las plantas NFT en Plant vs Undead es el mismo de los guerreros NFT en Thetan Arena.

Por otro lado, Thetan Arena resulta atractivo porque tiene buenos gráficos y la forma de jugar puede resultar divertida. Sin embargo, este juego debe tener una gran cantidad de jugadores activos para que sea rentable y se convierta en uno de los mejores juegos NFT.

Sin duda cada vez existen más tipos de juegos NFT que resultan interesantes para muchas personas y Thetan Arena parece ser uno de ellos. De cualquier forma es importante que conozcas cómo funcionan los juegos NFT.