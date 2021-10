Axie Infinity es un juego Play to Earn con ciertas complejidades por lo que es ideal que antes de comenzar a jugarlo comprendas cómo funciona y cómo funcionan los juegos NFT en general. Algunas de las cosas más importantes que debes aprender sobre Axie Infinity son los tipos de Axies que hay en este juego y cuáles son sus características.

Si conoces las características de cada tipo de Axie en Axie Inifinity podrás armar un equipo bien equilibrado. Además, cuando estás familiarizado con los diferentes tipos de Axies de este juego también puedes saber cuáles son los puntos fuertes y débiles de tu adversario.

Los tipos de Axies y sus caracterísiticas en Axie Infinity

En Axie Infinity existen 9 tipos de Axies y cada uno de ellos con diferentes cartas y características. Además en este juego existen Axies de raza pura o cruzados con otros tipos de Axies. Es importante que recuerdes que así como las plantas son NFT en Plant vs Undead, en Axie Inifinity los Axies son NFT.

Los tipos de Axies de Axie Infinity son los siguientes:

Reptil . Los Reptiles tienen HP alto y son buenos en ataque.

. Los Reptiles tienen HP alto y son buenos en ataque. Pájaro . Los Pájaros son veloces y atacan con fuerza.

. Los Pájaros son veloces y atacan con fuerza. Bestia . Los Bestias tienen un poder de ataque y la velocidad altos.

. Los Bestias tienen un poder de ataque y la velocidad altos. Planta . Las Plantas son las que más HP tienen y un nivel de moral alto.

. Las Plantas son las que más HP tienen y un nivel de moral alto. Peces . Los Peces son veloces y tienen un nivel de HP relativamente alto.

. Los Peces son veloces y tienen un nivel de HP relativamente alto. Bicho . Los Bichos son los que más moral tienen y tienen un porcentaje de HP alto.

. Los Bichos son los que más moral tienen y tienen un porcentaje de HP alto. Robot .

. Amanecer .

. Oscuridad.

Los Axies Amanecer, Oscuridad o Robots son poco comunes y para tener estos tipos tienes que juntar Axies puros y de diferentes tipos. Por ejemplo, para tener un Axie Oscuro los padres deben ser Reptiles y Peces. Para tener un Axie Amanecer debes juntar Plantas y Pájaros. Finalmente, para tener Axies Robot se debe juntar padres Bestias y Bichos.

Que un Axie no sea puro no es malo, sin embargo la mayoría de las personas buscan los que sí son puros. Los Axies tienen 6 partes que los caracterizan que son la boca, los ojos, los cuernos, las orejas, las alas y la cola. Cada raza de Axie tiene 6 partes que lo caracterizan, entonces puedes notar que un Axie no es puro cuando tiene alas de Planta y ojos de Bicho, por ejemplo.

Ten en cuenta que los Axies de raza pura son los más costosos. Por otro lado, los Axies que no son puros también te pueden resultar útiles porque hacen combos con cartas de diferentes tipos. Además, los Axies puros nacen con una base de HP, moral y velocidad preestablecida.

Las ventajas de unos tipos de Axies sobre otros en Axie Infinity

Las cartas que tienen los diferentes tipos de Axies pueden quitar energía, atacar con fuerza o defender de los ataques del adversario. Además, los tipos de Axies tienen ventajas sobre otros así:

Los Axies Bestias, Bichos y Robots les ganan a los Reptiles, Plantas y Oscuridad.

les ganan a los Reptiles, Plantas y Oscuridad. Los Axies Reptiles, Plantas y Oscuridad les ganan a los Peces, Pájaros y Amanecer.

les ganan a los Peces, Pájaros y Amanecer. Los Axies Peces, Pájaros y Amanecer les ganan a los Bestias, Bichos y Robots.

Tomando en cuenta lo anterior podrás determinar cuáles son tus ventajas y desventajas con los Axies de tu contrincante. Ten en cuenta que los ataques de un tipo superior de Axie a otro generan un 15 % de daño adicional.

Por otro lado, cuando un Axie usa una carta del tipo de Axie que es aumentan un 10 % los valores de dicha carta. Por ejemplo, si un Axie Bestia lanza una carta de Bestia que produce 80 de ataque y 20 de defensa aumentará su poder a 88 de ataque y 22 de defensa.

Ahora que ya conoces los diferentes tipos de Axies de Axie Inifity puedes armar equipos equilibrados para ganar tus batallas. Además, es importante que conozcas cómo cambiar tus SLP de Axie Infinity por otra moneda y las diferencias entre AXS y SLP.