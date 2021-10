No es un secreto que Axie Infinity es uno de los juegos NFT más populares y asimismo sus tokens son de los más costosos de los juegos Play to Earn. Axie Infinity tiene dos criptomonedas que tienen algunas diferencias entre ellas, el AXS y el SLP. Si quieres conocer las diferencias entre el AXS y el SLP es importante que primero conozcas la definición de cada uno de estos tokens.

¿Qué es SLP y cómo funciona en Axie Infinity?

El SLP o Smooth Love Potion es el token principal de Axie Infinity. De hecho las ganancias que obtienes en este juego son en SLP. SLP también es la criptomoneda que usas en el Marketplace de Axie Infinity para comprar nuevos Axies o la que recibes si vendes los tuyos.

La criptomoneda SLP está basada en la red de Ethereum y también sirve para crear o fusionar nuevos Axies. Esta criptomoneda resulta bastante interesante porque puedes cambiar tus SLP de Axie Infinity por otras monedas.

¿Qué es AXS, la criptomoneda de Axie Inifinity?

AXS o Axie Infinity Shard es una criptomoneda que fue lanzada por Sky Mavis, la empresa detrás de Axie Infinity en el 2020. Esta criptomoneda se puede ganar al jugar Axie Infinity y se puede usar para hacer staking o así como es posible hacer trading con PVU, el token de Plant vs Undead, también se puede tradear con AXS.

Existen solo 270 millones de AXS, aunque todavía no están todos en uso. De hecho algunos AXS fueron asignados a la venta pública, otras para agregarle funciones a Axie Infinity y otras para los desarrolladores del juego. Igualmente se espera que cada año se lancen nuevos AXS al mercado hasta que llegue a su límite en el 2026.

Diferencias entre las criptomonedas AXS y SLP de Axie Infinity

SLP es una criptomoneda que no está limitada y que se usa para generar beneficios en Axie Infinity. Sin embargo AXS es un suministro limitado qué tiene múltiples usos y se usa para pagarles solo a los mejores 50 jugadores de cada temporada en Axie Infinity.

Por otra parte el AXS es una criptomoneda más costosa que el SLP, por eso algunas personas prefieren vender los SLP que generan y comprar AXS para mantener sus ahorros en el juego. Además, los jugadores de Axie Infinity pueden apostar AXS para ganas más.

Ahora que conoces las diferencias entre las dos criptomonedas de Axie Infinity es importante que conozcas cómo funcionan los juegos Play to Earn o juegos NFT. Además, si todavía no sabes en cuál juego NFT iniciarte debes conocer todas las diferencias entre Plant vs Undead y Axie Infinity que son los juegos Play to Earn más populares.