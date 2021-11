No hay duda de que la popularidad de los juegos Play to Earn sigue en aumento. De hecho existen juegos NFT de todo tipo, con algunos puedes ganar criptos sin importar si eres menor de edad y otros juegos te permiten ganar Bitcoin. De cualquier forma Gods Unchainded es uno de los juegos Play to Earn más populares porque es gratuito, así que si quieres iniciarte en algún criptojuego, esta puede ser una buena opción.

¿De qué va Gods Unchained, el juego Play to Earn?

Gods Unchained es un juego de cartas que está basado en la blockchain y que te permite ganar dinero. Con Gods Unchained serás dueño de tus mazos de cartas, pues estos son NFTs que puedes comprar y vender en el Marketplace del juego. Este juego Play to Earn es de estrategia y en él tienes que armar los mejores mazos de cartas para derrotar a tus enemigos.

En Gods Unchained puedes luchar en contra de 1 persona o contra el ordenador pero de cualquier forma las batallas son 1 Vs. 1. También debes tomar en cuenta que antes de cada partida debes elegir un mazo de cartas que esté equilibrado entre ataque y defensa. Además, tus cartas están organizadas por dioses, ten en cuenta que en este juego existen 6 dioses y cada uno tiene diferentes características.

¿Cómo se juega Gods Unchained?

Si quieres comenzar a jugar Gods Unchained lo primero que debes hacer es ir al sitio web del juego y descargar su app. Al registrarte obtienes prestados 6 mazos de cartas que son los ideales para que aprendas a jugar pero que no puedes vender. Igualmente si quieres tener mejores mazos puedes comprar otros en el Marketplace del juego.

Mientras vas mejorando tus habilidades en el juego puedes juntar las cartas similares que el juego te prestó para crear una carta NFT, aunque para esto debes tener el token del juego. Ten en cuenta que mientras más cartas iguales juntes, mejor será la carta NFT en la que se convertirán.

Como es de esperar, mientras mejores sean tus cartas, más posibilidades tienes de ganar las batallas. Además, al ganar las batallas obtienes Flux, que es el token del juego y después puedes cambiarlo por otra cripto tan fácil como cambiar los SLP de Axie Infinity por otra moneda.

En Gods Unchained también puedes ganar dinero al vender tus cartas NFT, recuerda que mientras más poderosas sean las cartas, más dinero valdrán. Además, así como se puede tradear con PVU, el token de Plant vs Undead puedes tradear con cartas NFT al comprarlas baratas y venderlas cuando su precio suba.

Gods Unchained tiene más de 3 años de haber sido lanzado y sin duda ha conseguido ser un juego Play to Earn bastante popular. Además, los desarrolladores de Gods Unchainded mejoran el juego constantemente.