¿Quieres darle una nueva vida a tu vieja tele? Muchos tenemos en casa un televisor Full HD o 4K que ofrece una calidad de imagen genial, pero no es un Smart TV. Es entonces cuando te preguntas “¿vale la pena salir de él solo porque no puedo entrar a Netflix?“, nosotros tenemos la respuesta.

Actualmente no vale la pena que tires o vendas tu vieja tele solo porque no tiene funciones inteligentes. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque con unos pocos euros y los mejores TV Sticks de 2020 podrás convertir tu tele en un Smart TV increíble.

Xiaomi Mi TV Stick, Android TV completo en la palma de tu mano y a un precio muy ajustado

Desde que los rumores sobre este dispositivo empezaron a correr todos los medios pusimos el ojo sobre él. Con la Mi Box S Xiaomi conquistó el mercado de gadgets que incluyen Android TV, y su nuevo TV Stick seguro daría de qué hablar. No nos equivocamos, porque el Xiaomi Mi TV Stick es uno de los mejores gadgets de este nicho de mercado en muchos aspectos.

Lo más relevante, por supuesto, es que llega con Android TV 9 completo. Así, tendrás acceso a todas las apps de la Play Store que sean compatibles, y podrás exprimir tu TV al máximo con muchos trucos increíbles. Por supuesto podrás utilizar tus plataformas de streaming favoritas, e incluso jugar a través de Google Stadia. ¿Quieres conocer más sobre él? Este es el resumen de sus especificaciones:

Reproducción Full HD (1920 x 1080) a 60 fps y con HDR.

(1920 x 1080) a 60 fps y con HDR. Procesador Amlogic S905Y2 de cuatro núcleos con gráfica Mali-450 .

de cuatro núcleos con . 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento.

Sonido Dolby y DTS de alta fidelidad.

de alta fidelidad. Android TV 9 con Google Play.

con Google Play. HDMI 2.0, WiFi AC de doble banda, Chromecast integrado, Bluetooth 4.2, mando a distancia con micrófono, compatibilidad con el Asistente de Google y puerto Micro USB con OTG.

El Xiaomi Mi TV Stick no solo es excelente, sino que además es muy asequible. Actualmente puedes hacerte con uno en Amazon por solo 40 euros, una compra que no te decepcionará en absoluto.

Amazon Fire TV Stick, la principal competencia del Chromecast de Google es un dispositivo excelente

Los dispositivos inteligentes de Amazon son geniales, y es algo que pasa tanto con sus altavoces Echo, como con sus tablets y el Fire TV Stick. El gigante de las ventas online siempre entra al juego de formas curiosas, y esta vez no es la excepción.

El Fire TV Stick no lleva Android TV como tal, sino un fork de Android llamado Fire OS. Es un sistema operativo con una interfaz muy intuitiva y llamativa, además de ligera. Sin embargo eso no es lo mejor, ¿qué cosa sí lo es? Que puedes instalarle muchísimas apps de Android. Algunas puede que sean un poco engorrosas de instalar, pero con los pasos correctos seguro que no será mayor problema.

Además tiene Apple TV, una app que lamentablemente no está en Android TV, por razones obvias. ¿Qué más podemos decir del Fire TV Stick? Que es bastante potente, también incluye su propio Chromecast y es compatible con Alexa. Pero dejemos la charla para otro momento y mejor échale un vistazo a sus características:

Reproducción Full HD (1920 x 1080) a 60 fps.

(1920 x 1080) a 60 fps. Procesador MediaTek MT8127D de cuatro núcleos con gráfica Mali-450 .

MT8127D de cuatro núcleos con . 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento.

Sonido Dolby .

. Fire OS con la tienda de aplicaciones de Amazon.

con la tienda de aplicaciones de Amazon. HDMI 2.0, WiFi AC de doble banda, Chromecast integrado, Bluetooth 4.1, mando a distancia con micrófono y compatibilidad con Alexa.

El Fire TV Stick Full HD está en Amazon al mismo precio que el dispositivo de Xiaomi, apenas 40 euros y es una compra igual de buena. Sin embargo también existe una versión adicional, el Fire TV Stick 4K que puedes comprar por 60 euros.

Mohoss Miracast, una opción súper asequible para que envíes todo tu contenido desde tu móvil

El último dispositivo de esta lista es mucho más sencillo que los anteriores, pero eso no significa que sea malo. El Mohoss Miracast no tiene sistema operativo propio, sino que únicamente permite transmitir audio e imagen desde tu móvil a tu TV.

Sí, es tal cual el Chromecast de Google, pero mucho más asequible. Además, la velocidad de transmisión de datos es muy buena y estable, y la calidad de imagen es Full HD. Con él podrás ver Netflix, escuchar música en Spotify, navegar y mucho más. Todo desde tu propio móvil, pero viéndolo en tu “nuevo Smart TV”. Cuesta apenas 20 euros, lo que lo hace perfecto incluso para los bolsillos más apretados.

¿Con cuál te quedarás? Nosotros somos bastante puristas y nos quedamos con el Xiaomi Mi TV Stick y Android TV.