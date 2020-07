El Mi TV Stick es la apuesta de Xiaomi para hacer frente al Fire TV y Chromecast. Sabemos de él desde hace algunos meses, pero conocimos las especificaciones oficiales del Mi TV Stick hace apenas unas semanas, cuando se lanzó en China.

No obstante, tal como sucedió con la Mi Band 5, que ya se lanzó en España, en el resto del mundo nos quedamos sin él. Pero eso acaba de cambiar, ya que Xiaomi presentó oficialmente el Mi TV Stick europeo. Es la versión Full HD únicamente, pero por fin está entre nosotros que es lo importante. ¿Quieres saber cuánto costará y cuándo podrás comprarlo?

Las características del Xiaomi Mi TV Stick Full HD dan para conquistar el mercado europeo

Como comentamos, el Mi TV Stick es un dispositivo que buscará hacerse un hueco en el mercado de gadgets con Android TV. Dentro de casa tiene como precedente al exitoso Mi Box S 4K, por lo que podemos decir que Xiaomi sabe muy bien lo que hace. Además, aunque es mucho más compacto, el Mi TV Stick no se queda corto en nada, y tiene unas características que fácilmente lo podrán llevar a la cima. ¿Las refrescamos?

Características Xiaomi Mi TV Stick Full HD

Dimensiones y peso 92,4 x 30,2 x 15,2 mm. 28,5 gramos. Calidad de imagen Reproducción Full HD (1920 x 1080) a 60 fps.

Procesador Amlogic S905Y2 de cuatro núcleos con gráfica Mali-450. RAM 1 GB LPDDR4. Almacenamiento 8 GB en formato eMMC 5.1. Sonido Envolvente, compatible con Dolby y DTS. Conectividad y extras HDMI 2.0, WiFi AC de doble banda, Chromecast integrado, Bluetooth 4.2, mando a distancia con micrófono, compatible con el Asistente de Google y puerto Micro USB con OTG. Sistema operativo Android TV 9.0 con Google Play Store.



El Xiaomi Mi TV Stick llega con Android TV 9.0, sonido Dolby y DTS, mucha potencia, y un mando a distancia de lujo

El nuevo stick de Xiaomi llega a España con unas características envidiables, entre las que destaca su compatibilidad con Android TV 9.0. Al incorporar este sistema operativo tendrás acceso a la Play Store, y con ello a cientos de aplicaciones y juegos increíbles. ¿Quieres conocer algunas opciones? Entonces échale un ojo a las mejores aplicaciones para Chromecast y Android TV.

Aparte, el Mi TV Stick equipa un potente procesador Amlogic S805Y de cuatro núcleos. Con él podrás reproducir contenido Full HD a 60 cuadros por segundo sin despeinarte, algo que además se logra gracias a la gráfica Mali-450, 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento.

Además, el sonido tampoco tendrá que preocuparte, porque este gadget tiene certificación Dolby y DTS, lo que significa que la alta fidelidad está asegurada. ¿Y la conectividad? Tampoco es problema, ya que tiene WiFi AC de doble banda y Bluetooth 4.2, lo que asegura una velocidad de transmisión y estabilidad excelente. Por supuesto tiene Chromecast integrado, para que transmitas desde tu móvil a la tele fácilmente.

Pero eso no es todo, ya que este dispositivo también tiene otra cosa que nos encanta, su mando. El mando a distancia del Mi TV Stick es prácticamente igual al del Mi Box S, que ya ha demostrado ser muy cómodo y funcional.

En él encontrarás los clásicos botones de volumen, encendido, la rueda direccional y más, pero destacan un par de cosas. El mando a distancia del Mi TV Stick incorpora un micrófono para usarlo con el Asistente de Google, y además tiene botones de acceso directo a Netflix y Amazon Prime.

¿Cuánto cuesta el Mi TV Stick en España y cuándo podrás comprarlo?

Contrario a lo que todo suponíamos, el Mi TV Stick Full HD se venderá a un precio mucho menor de lo esperado. En España y el resto de Europa podrás comprarlo por apenas 39,99 euros. Xiaomi anunció que empezará a venderse en unos días, aunque nosotros apostamos que será a partir del 20 de julio, como la Mi Band 5. Del modelo 4K todavía no se ha dicho nada para el mercado el europeo

Pero espera, porque aunque el Mi TV Stick todavía no esté a la venta en Europa, no significa que no puedas tener uno ahora misma. Gearbest tiene a la venta el modelo Full HD a un precio incluso menor, apenas 38 euros y con envío gratis. ¿Vas a esperar por Xiaomi o prefieres disfrutar tu nuevo stick con Android TV ahora mismo?

Fuente | Xiaomi