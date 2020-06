Aunque se vea como un dispositivo muy simple que solo permite trasmitir la pantalla de tu móvil a un televisor, un Chromecast da para mucho. Sí, funcionalmente hace una sola cosa, pero uno de los dispositivos que está al extremo de la conexión, tu móvil, no.

Un Chromecast solo sirve como extensión del móvil, pero las funciones de este último siguen ahí. Por consiguiente, puedes ver películas, navegar por Internet, escuchar música e incluso jugar. Pero ojo, que no todas las apps que funcionan bien en el móvil lo hacen en un televisor al usar un Chromecast. Tomando en cuenta todo lo anterior, hemos recolectado las 10 mejores aplicaciones para exprimir tu Chromecast en 2020. ¿Estás listo?

Google Home, la app básica que todo usuario de Chromecast debe tener

Esta lista tenía que empezar con un plato fuerte, y creemos que no hay mejor app para empezar a exprimir tu Chromecast que esta. Con ella podrás controlar todos los Chromecast que tengas en tu casa fácilmente, pero eso es solo el principio.

Google Home también te permite administrar cualquier dispositivo de domótica compatible con la plataforma, así como los productos bajo la marca Google Nest. Con ella, atenuar las luces para ver una película, colocar tu música favorita, ajustar el termostato cuando haga mucho frío, y demás, es tarea fácil. El control que te otorga Google Home sobre tu hogar es total, así que definitivamente es una app necesaria.

Mejores Apps para Chromecast, una aplicación que te ayudará a buscar las mejores apps

En este artículo buscamos las mejores aplicaciones para sacarle el mayor provecho a tu Chromecast, y es curioso que exista una app que haga justo eso. Como mencionamos al inicio, que una aplicación funcione bien en tu móvil no es garantía de que lo haga al enviarla al televisor usando el Chromecast.

Lo que hace esta app es crear una lista con las aplicaciones que mejor funcionan en modo transmisión, para que así tengas la seguridad de que podrás disfrutarla. En ella encontrarás todas las de esta lista y muchísimas más, que aparte llegan con una pequeña ficha que resume lo que hace cada una.

Su interfaz es bastante intuitiva, y además separa las aplicaciones por categorías, lo que facilita mucho la búsqueda. Y si en algún momento te sintieses perdido, siempre podrás usar el buscador para encontrar lo que deseas. En fin, una aplicación fantástica que debes instalar si tienes un Chromecast.

LocalCast, para transmitir toda tu música, fotos y videos fácilmente a tu Chromecast

Si te das cuenta, las tres primeras aplicaciones que recomendamos en esta lista son más de soporte que para otra cosa. Pero esto es totalmente lógico, ya que si quieres sacarle todo el jugo a tu Chromecast, lo ideal es contar con aplicaciones que permitan ampliar sus funciones, ¿no?

LocalCast es una de tantas aplicaciones en la Play Store que permiten trasmitir archivos multimedia desde tu móvil al televisor. No obstante, la elegimos por encima del resto por un par de cosas: primero, es la que más descargas tiene en la tienda de Android, así como mejor puntuación; y segundo, porque el abanico de funciones que ofrece es enorme.

Con LocalCast no solo podrás enviar contenido multimedia desde el móvil, sino también desde un NAS, el ordenador, Google Drive, Dropbox, páginas webs, otras apps y muchísimas plataformas más. Todo ello utilizando LocalCast como puente entre esos servicios y el Chromecast.

Pero ojo, que hay más. LocalCast es compatible con Opensubtitles.org. ¿Qué significa? Que podrás trasmitir tu película favorita a tu TV y descargar los subtítulos en el idioma que quieras. Y aparte, LocalCast está probando una nueva funcionalidad: que el sonido no se reproduzca en el televisor o altavoz, sino en tus auriculares inalámbricos.

Netflix, porque casi todos tienen un Chromecast para ver series y películas

Una lista de aplicaciones indispensables para Chromecast o Android TV que no incluya a Netflix definitivamente está incompleta. De hecho, la mayoría de los usuarios que compran un Chromecast es porque quieren ver sus películas y series favoritas cómodamente.

Y si hay una verdad como un templo, es que la mejor plataforma de streaming es Netflix. No necesita presentación alguna y en ella encontrarás lo mejor del cine y la televisión en solo lugar. Además, la aplicación de Netflix es una de las que mejor funciona al trasmitirse del móvil a Chromecast. Pero igual puedes echarle un ojo a este artículo, si tu Chromecast da problemas con Netflix.

En esta lista solo colocaremos Netflix por ser la mejor, pero las aplicaciones de otras plataformas de vídeo como Hulu, HBO, Amazon Prime, e incluso YouTube también funcionan perfectamente. Sin embargo, incluirlas todas sería llenar la lista de lo mismo, y no es la idea.

Spotify, para que escuches tu música y podcast favoritos con el mejor sonido posible

Junto a Netflix, otra aplicación por la que muchos adquieren un Chromecast es Spotify. Su compatibilidad con la trasmisión de pantalla es impecable, y si en algo la mayoría está de acuerdo, es que es la mejor plataforma para escuchar música y podcast.

No obstante, con Spotify pasa exactamente igual que con Netflix, está en esta lista por ser la más popular. Sin embargo, otras apps como iHeartRadio, Pandora Music, Media Monkey y YouTube Music también son fantásticas, y vale la pena darles una oportunidad.

Google Fotos, la mejor aplicación para disfrutar tus álbumes familiares en la pantalla grande

Al ser una app de Google, Fotos está perfectamente adaptada para usarse con un Chromecast. Su interfaz a pantalla grande es muy práctica, y te permite ver tus fotos y videos favoritos cómodamente con tu familia y amigos.

Aparte, recuerda que Google Fotos guarda todo tu contenido en la nube, así que el almacenamiento interno de tu móvil no se verá tan afectado. Pero lo más genial no es eso, sino que con Google Fotos puedes tener tu propio marco fotográfico electrónico de gran tamaño.

Solid Explorer, el mejor administrador de archivos para usar con tu Chromecast

Ningún dispositivo que sirva para reproducir contenido multimedia está completo sin un explorador de archivos. La Play Store de Android está llena de administradores de archivos fantásticos, pero para este artículo buscamos el mejor para usar con Chromecast. ¿Y cuál es? Pues Solid Explorer.

La interfaz de esta app es sumamente intuitiva y se adapta muy bien a la pantalla del televisor. Con Solid Explorer podrás registrar completamente las entrañas de tu almacenamiento, abrir archivos, moverlos, eliminarlos, descomprimirlos e incluso reproducir contenido multimedia.

Es un explorador de archivos súper completo, pero que destaca sobre muchos otros por una cosa, su compatibilidad con servicios en la nube. Solid Explorer te permite administrar tus archivos en Google Drive, Dropbox, OneDrive, Mediafire, Mega, y muchas plataformas más. De hecho, hasta puedes usarlo como cliente FTP, SFTP, WebDav y SMB/CIFS, así como ocultar archivos que no quieres que nadie vea.

Plex, el mejor media center para tu Chromecast

Durante años, Plex ha sido considerada como una app fundamental para usar con Chromecast. Con ella podrás transmitir contenido multimedia desde tu ordenador a casi cualquier lugar. La aplicación te permite castear contenido desde tu computadora al teléfono y de ahí al Chromecast, todo con una latencia bajísima y sin caídas de velocidad.

La configuración lleva un poco de tiempo porque necesitas crear el servidor doméstico en tu ordenador, pero funciona muy bien una vez que todo está listo. Lo genial es que puedes configurar tu servidor para acceder a otros dispositivos en tu red, como un NAS. Aparte, la interfaz del servidor es muy personalizable, y podrás ordenar todo según categorías, secciones y accesos directos.

La versión gratis de Plex es muy completa, pero si pagas el Plex Pass, podrás ver televisión legalmente, como con Kodi. Pero no es lo único, ya que también podrás usar Plex para supervisar las cámaras de seguridad de tu casa, y para hacer streaming desde Tidal. Kodi también es un centro multimedia genial, pero nos gusta un poco más Plex.

Movies Anywhere, para que alquiles películas de cualquier servicio de streaming sin pagar la suscripción

Tener acceso a miles de películas y series al pagar suscripciones en Netflix y otros servicios es genial, pero no es la opción ideal para todos. Primero, cada compañía tiene contenido exclusivo dentro de sus plataformas, y pagar varios de estos servicios al mismo tiempo es costoso. Y segundo, hay personas que solo ven películas esporádicamente, porque no tienen tiempo, o sencillamente les aburre.

Para estos casos existe Movies Anywhere, una plataforma de vídeo bajo demanda que toma el viejo concepto de Blockbuster y lo lleva a las redes. Con Movies Anywhere podrás alquilar películas de plataformas como Google Play Películas, Amazon, iTunes, Vudu, Amazon Prime, FandangoNOW y otros tantos más.

Con Movies Anywhere pagarás únicamente por el derecho a ver la película que elijas por un tiempo limitado, así sin más. Cuando el tiempo se acabe, listo, no hay cargos extra, ni una suscripción de todo un mes que quedará por ahí.

Además, la calidad de las películas es la misma que la de estas plataformas, se actualiza constantemente y Movies Anywhere es compatible con sonido Dolby Atmos. Es una gran manera de ahorrarse uno euros si eres de ver pocas películas.

Just Dance Now, baila con tus amigos y personas de todo el mundo utilizando tu Chromecast

Honestamente, no podíamos cerrar esta lista sin un videojuego, y menos si omitíamos uno tan fabuloso como este. Just Dance Now es el juego perfecto para jugar no solo con tus amigos en casa, sino también con miles de usuarios alrededor del mundo.

Just Dance Now utilizará tu móvil para dos cosas: transmitir el juego hacia el Chromecast para que se vea en el televisor, y ser tu propio sensor de movimiento. ¿Cómo logra esto último? Pues con el giroscopio y acelerómetro de tu móvil.

Con este juego tendrás acceso a múltiples canciones bailables, que además se acompañan de videos llenos de color. ¿Quieres jugar con tus amigos? Just Dance Now se encarga de conectar todos los móviles para que funcionen en la misma partida. Es gratis para varias canciones, pero también tiene microtransacciones para obtener algunas adicionales.

Con esto finalizamos esta lista de mejores aplicaciones para exprimir tu Chromecast al máximo. Esperamos que las disfrutes tanto como nosotros, porque la selección es muy variada.

Por supuesto, sabemos que dejamos muchas apps fuera que merecerían estar aquí, pero para eso estás tú, que puedas dejar tus recomendaciones en la sección de comentarios. Por cierto, puedes montarte hasta un karaoke con tu Chromecast, y utilizar Google Stadia si tienes un Chromecast Ultra.