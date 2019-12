Stadia, el servicio de juegos en la nube que recientemente lanzó Google, ha dado mucho que hablar desde que hizo su aparición en el mercado. A pesar de haber tenido un mal inicio, poco a poco los usuarios se están empezando a familiarizar con esta plataforma. Y ahora, se ha revelado que Google Stadia ya es compatible oficialmente con el Chromecast Ultra.

El Chromecast Ultra es un dispositivo que, conectado al puerto HDMI de cualquier televisor, es capaz de reproducir programas y series de televisión, películas, juegos y mucho más. Sin duda alguna, es perfecto para que puedas disfrutar todos los juegos que ofrece Google Stadia.

Google está ampliando la compatibilidad de Stadia para que su plataforma sea más utilizable y accesible. Gracias a ello, en las últimas horas se anunció la compatibilidad del servicio de juegos en la nube con el Chromecast Ultra a través de la cuenta oficial de Twitter. Esto significa que la empresa de la gran G permitirá la transmisión nativa de videojuegos. Como seguramente estás pensando, se trata de un gran avance de compatibilidad que beneficia a esas personas que quieren probar Stadia.

Este soporte llega como una nueva actualización de software para el Chromecast Ultra existente. Así que no te extrañes si pasan algunos días antes de que aparezca en tu dispositivo. Lo único que debes hacer es ser paciente y esperar la actualización para poder disfrutar todos esos juegos disponibles en Google Stadia.

If you have access to Stadia already, we have some good news to share. We have rolled out an update to existing Chromecast Ultras that allow them to work with Stadia. Grab your Stadia Controller, sync it to any Chromecast Ultra & start playing on an additional TV in your house.

— Stadia (@GoogleStadia) December 18, 2019