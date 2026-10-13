, y ahora acaba de presentar su primera incursión en el audio portátil .

, se aventuró por primera vez en el mar de los auriculares abiertos con sus nuevos

CMF nos ha dado bajones y alegrías por igual este año. Aunque no quiso atreverse a lanzar un nuevo móvil para 2026

Se trata de los nuevos altavoces Speaker S y Speaker M, dos dispositivos que rompen con las formas convencionales al inspirar su diseño en nada más y nada menos que el clásico cartón de leche. Este diseño vertical y compacto no solo llama la atención por su estética, sino que esconde una propuesta pensada para quienes buscan un sonido de calidad sin renunciar a un toque de diversión y, sobre todo, a una personalización sin precedentes. Te dejamos todos los detalles.

Características técnicas de los CMF Speaker S y CMF Speaker M

Especificaciones CMF Speaker S CMF Speaker M Diseño Formato compacto y portátil tipo cartón de leche. Formato vertical tipo cartón de leche con recinto sellado. Driver Driver personalizado de 45 mm con 2 radiadores pasivos para realzar las frecuencias bajas. Woofer dedicado + tweeter dedicado en recinto sellado para un sonido más limpio y controlado. Rango de frecuencia 70 Hz – 20 kHz. 60 Hz – 20 kHz. Potencia de salida Hasta 10 W RMS. 35 W RMS. Modos de sonido Stereo Mode, Party Mode (Auracast), Ultra Bass, Wide Soundstage, Adaptive Tuning y 4 EQ personalizados. Stereo Mode, Party Mode (Auracast), Ultra Bass, Wide Soundstage, Adaptive Tuning y 4 EQ personalizados. Personalización 3D Panel frontal y mandos de volumen desmontables e imprimibles en 3D. Panel frontal y mandos de volumen desmontables e imprimibles en 3D. Colores Blanco, gris oscuro, naranja y turquesa. Blanco, gris oscuro, naranja y turquesa. Resistencia IP68 contra polvo y agua, hasta 1,5 m durante 30 minutos. IP68 contra polvo y agua, hasta 1,5 m durante 30 minutos. Batería Hasta 18 horas al 50% de volumen con Ultra Bass activado. Carga completa en 3 h y 10 min de carga rápida para 1 h. Hasta 18 horas al 50% de volumen con Ultra Bass activado. Carga completa en 3 h y 10 min de carga rápida para 1 h. Conectividad Bluetooth 6.0 con más de 100 m de alcance, Tap to Pair por NFC, audio por USB-C sin pérdidas, conexión dual y Fast Pair. Bluetooth 6.0 con más de 100 m de alcance, Tap to Pair por NFC, audio por USB-C sin pérdidas, conexión dual y Fast Pair. Función adicional Night Mode que limita el volumen al 60%. Night Mode que limita el volumen al 60%.

Diseño personalizable más allá de lo convencional Diseño personalizable más allá de lo convencional

La verdadera magia de estos altavoces reside en su capacidad de adaptarse al gusto de cada usuario. CMF ha diseñado tanto el panel frontal como los mandos de volumen para que se puedan desmontar e intercambiar fácilmente entre las distintas variantes de color, que incluyen blanco, negro, naranja y turquesa.

De hecho, la personalización va mucho más allá, ya que la compañía ha publicado los archivos STL necesarios para que cualquier persona con una impresora 3D pueda fabricar sus propios paneles y botones con diseños únicos. Esta función convierte a los altavoces en un lienzo creativo para los amantes del bricolaje tecnológico.

Sonido nítido y equilibrado

En el apartado sonoro, CMF ofrece dos propuestas bien diferenciadas. El modelo Speaker S, más pequeño y portátil, integra un driver de 45 milímetros y dos radiadores pasivos que logran realzar las frecuencias bajas para ofrecer graves profundos a pesar de su tamaño.

Por su parte, el Speaker M apuesta por un sistema de dos transductores independientes —un woofer de 25 vatios y un tweeter de 10 vatios— que se traducen en una potencia total de 35 vatios RMS y un sonido mucho más nítido y equilibrado, ideal para llenar una habitación. Ambos modelos comparten una resistencia al agua y al polvo con certificación IP68, lo que los hace aptos para cualquier aventura, y una autonomía de hasta 18 horas de reproducción.

La conectividad también juega un papel fundamental. Los dos altavoces incorporan Bluetooth 6.0 y ofrecen funciones avanzadas como el modo estéreo, que permite emparejar dos unidades idénticas para crear un sistema de sonido envolvente. Además, gracias a la tecnología Auracast, el modo Fiesta posibilita sincronizar múltiples altavoces, incluso de otras marcas, para ambientar cualquier reunión. Los usuarios pueden ajustar el ecualizador a su gusto a través de la aplicación Nothing X desde su smartphone.

Disponibilidad y precios de los CMF Speaker S y Speaker M

Además de personalizables, estos altavoces ofrecen precios que hacen valer la filosofía de la marca CMF: una excelente relación calidad-precio. Teniendo un precio de 59 euros para el Speaker S y 99 euros para el Speaker M, aterrizan sobre la mesa dos opciones innovadoras en toda la regla para los amantes del sonido y la portabilidad.