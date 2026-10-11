Todos disfrutamos de pasar un buen rato viendo tendencias, tutoriales y vídeos creativos en la plataforma de vídeos cortos por excelencia. Sin embargo, encontrar la bandeja de entrada repleta de notificaciones sobre cuentas sugeridas o actualizaciones resulta molesto. Por ello, saber cómo dejar de recibir correos de TikTok es la mejor forma de recuperar el control de tu buzón de entrada.

Por fortuna, configurar tu cuenta para evitar que TikTok te envíe correos solo te tomará un par de minutos. En esta guía te explicamos, paso a paso, cómo desactivar estas notificaciones directamente desde la aplicación móvil o mediante una opción alternativa desde tu proveedor de correo.

Cómo dejar de recibir correos electrónicos de TikTok

La manera más rápida y organizada de gestionar estas notificaciones es realizar el ajuste directamente desde las opciones de la aplicación oficial. Para hacerlo, solo sigue estas instrucciones:

Abre TikTok en tu teléfono móvil.

en tu teléfono móvil. Toca la opción Perfil , ubicada en la esquina inferior derecha de la pantalla.

, ubicada en la esquina inferior derecha de la pantalla. Presiona las tres líneas horizontales (≡) situadas en la esquina superior derecha.

situadas en la esquina superior derecha. Selecciona la opción Ajustes y privacidad .

. Entra en la sección Notificaciones .

. Busca la opción Notificaciones por correo electrónico. Aquí podrás desactivarlas por completo o elegir de forma personalizada qué tipo de mensajes prefieres no volver a recibir.

Si encuentras que las notificaciones por correo realmente ya estaban desactivadas, te aconsejo que las actives y las desactives. De esta forma, harás una especie de reinicio que solucionará el problema y conseguirás dejar de recibir correos de TikTok.

Alternativa: bloquea los mails de TikTok desde tu cliente de correos

Si los correos continúan llegando o prefieres realizar la cancelación directamente desde tu proveedor de correo electrónico (como Gmail, Outlook o Yahoo), puedes seguir estos sencillos pasos:

Abre tu Gmail o el cliente que utilices.

Busca cualquier correo reciente enviado por TikTok en tu bandeja de entrada.

en tu bandeja de entrada. Ve al final del mensaje y busca la opción Cancelar suscripción (o Unsubscribe) , escrita habitualmente con letras pequeñas.

, escrita habitualmente con letras pequeñas. Si los mensajes persisten, puedes seleccionar la opción de bloquear la dirección de correo electrónico para redirigir cualquier envío futuro a la carpeta de spam.

¡Eso sería todo! Siguiendo estos sencillos pasos, lograrás dejar de recibir correos de TikTok y mantener tu bandeja de entrada completamente limpia y organizada.