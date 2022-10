Los correos electrónicos no deseados ocupan un lugar destacado en la lista de las cosas más molestas de Internet. Es muy desagradable cuando abres tu Gmail para ver nuevos mensajes y te encuentras con promociones, noticias, servicios web, boletines o peor aún, personas molestas que solo tienen la intención de causar problemas. Esto no te deja más remedio que bloquear los correos electrónicos en Gmail.

No permitas que los correos electrónicos no deseados saturen tu bandeja de entrada. Puedes bloquear un correo electrónico en Gmail desde el PC o dispositivo móvil. Una vez que bloquees una dirección de correo electrónico, todos los mensajes futuros de ese remitente se enviarán a la carpeta de correo no deseado. Sigue leyendo y aprende a mantener tu cuenta de mensajería electrónica limpia y organizada.

Cómo bloquear una dirección de correo electrónico en Gmail

¿Tu bandeja de entrada está llena de mensajes que no quieres leer? No te preocupes, Gmail permite bloquear correos electrónicos no deseados de una manera rápida y sencilla. Además, podrás eliminar los correos con anuncios en tu Gmail. Existen varias razones por las que podrías necesitar bloquear a alguien, por ejemplo:

Correos electrónicos publicitarios: en ocasiones te registras para recibir ofertas o promociones de empresas. Pero algunos remitentes se aprovechan enviándote demasiados mensajes y a veces cancelar tu suscripción no funciona .

. Insultos: si tienes a alguien que desea molestarte o demostrar sentimientos de odio hacia ti, pueden usar el correo electrónico para hacerte llegar insultos y ofensas .

. Spam: los correos electrónicos extraños de nuevos remitentes, son una señal de alerta. Cualquier persona que te pida información personal, asistencia financiera o que te registres en un nuevo sitio probablemente sea spam.

Existen varias formas de evitar que esas situaciones roben tu paz. Aquí te mostraremos algunas de ellas, usa la que más te convenga y comienza a filtrar los mensajes indeseados.

Cómo bloquear una dirección de correo electrónico en Gmail desde el PC

Si prefieres trabajar desde tu PC, hay una manera fácil de bloquear remitentes específicos en Gmail. Echa un vistazo a estos sencillos pasos:

Abre Gmail desde tu navegador.

desde tu navegador. Busca el correo electrónico del remitente que intentas bloquear.

Presiona los tres puntos en la esquina superior derecha del correo electrónico.

en la esquina superior derecha del correo electrónico. Haz clic en la opción “Bloquear”.

Aparecerá una ventana emergente de confirmación. Haz clic en “Confirmar”.

También tienes la opción de bloquear manualmente al remitente. Con esto, los mensajes serán eliminados inmediatamente al llegar y solo podrás verlos en la papelera de reciclaje durante 30 días, después de ese tiempo se borrarán automáticamente de manera definitiva. Para eliminar los correos no deseados, haz lo siguiente:

Abre Gmail desde tu navegador.

desde tu navegador. En la barra de búsqueda, pulsa el icono “Mostrar opciones de búsqueda”.

“Mostrar opciones de búsqueda”. En el campo “De” escribe el remitente que deseas filtrar y define los demás parámetros que deseas establecer.

que deseas filtrar y define los demás parámetros que deseas establecer. Haz clic en “Crear filtro”.

Marca el recuadro “Eliminar”.

“Eliminar”. Presiona nuevamente “Crear filtro”.

Cómo bloquear correos electrónicos en Gmail desde el teléfono móvil

El proceso para bloquear correos no deseados en Gmail desde el teléfono móvil, también es algo que puedes hacer en poco tiempo y sin que nadie se dé cuenta, porque afortunadamente las personas que bloqueas no reciben ninguna notificación. Observa lo rápido que es:

Primero, abre tu aplicación móvil de Gmail.

Abre el correo electrónico del remitente que deseas bloquear.

que deseas bloquear. Toca los tres puntos , ubicados en la parte superior derecha.

, ubicados en la parte superior derecha. Pulsa la opción “Bloquear usuario”. Te aparecerá un mensaje de precaución, junto con la opción de desbloquear al remitente o marcarlo como spam.

Cómo desbloquear una dirección de correo electrónico en Gmail

Si bloqueaste a alguien por error o cambiaste de opinión, puedes desbloquear su dirección de correo electrónico desde el PC o desde el teléfono móvil en unos simples pasos.

Para desbloquear desde el PC:

Abre Gmail desde el navegador y haz clic en “Configuración”. Lo podrás identificar como un icono en forma de engranaje .

. Pincha en “Ver todas las configuraciones”.

En la barra superior haz clic en la pestaña “Filtros y direcciones bloqueadas”.

haz clic en la pestaña “Filtros y direcciones bloqueadas”. Desplázate hasta abajo y busca en la lista el contacto que deseas desbloquear.

el contacto que deseas desbloquear. Selecciona “Desbloquear”. Esto lo puedes hacer de forma individual o marcando todos los recuadros y haciendo clic en “Desbloquear las direcciones seleccionadas”.

En la ventana emergente que aparece, haz clic en el botón “Desbloquear” para confirmar la acción.

Para desbloquear desde el teléfono móvil:

Entra en la bandeja de spam .

. Selecciona el remitente bloqueado.

Presiona “Desbloquear al remitente”. También podrás mover el mensaje a la bandeja de entrada.

Cómo bloquear correos electrónicos en Gmail usando aplicaciones de terceros

Otra forma de bloquear una dirección de correo electrónico en Gmail, es usando aplicaciones de terceros para dispositivos móviles. Una de las mejores aplicaciones para administrar la bandeja de entrada es Spamdrain – filtro de correo. Esta app es de pago y la puedes descargar en tu dispositivo Android desde Google Play o en iOS desde App Store.

Spamdrain – filtro de correo, proporciona herramientas que te ayudan a darte de baja de boletines y mensajes promocionales no deseados, establecer reglas para administrar correos electrónicos automáticamente, bloquear remitentes no deseados para que esos correos electrónicos nunca lleguen a tu bandeja de entrada y mucho más.

Recibir menos correo de publicidad en Gmail y limpiar tu bandeja de entrada, es algo que todos desean hacer. Aunque existen muchas alternativas, esta aplicación es muy eficiente y fácil de usar. Recupera el control de tu bandeja de entrada y disfruta solo de los mensajes que realmente te interesan. ¡Líbrate de todos esos mensajes molestos!

Los correos no deseados son algo inevitable. Sin embargo, no debes quedarte sin hacer nada. Sigue estos consejos que te hemos dado y asegúrate de bloquear a los remitentes problemáticos en Gmail de forma rápida y permanente.