¿Estás cansado de recibir miles de correos de publicidad en Gmail? Todo tiene una solución y en este caso es muy sencilla. Te explicaremos cómo recibir menos correos de publicidad en Gmail para que tu bandeja de entrada tenga solamente los correos que te interesan de verdad.

Empieza por darte de baja en todo lo que no te interese tener en Gmail

Si te están llegando correos de publicidad es que estás inscrito a muchas newsletters (cada vez que dejas tu mail en alguna página de Internet, normalmente te suscribes).

Lo bueno es que las compañías están obligadas a colocar la opción de darse de baja, de manera que puedas decidir si quieres recibir más correos de publicidad en tu Gmail. Para darte de baja haz esto:

La opción para darte de baja suele venir en la parte final del correo y puede estar escrita de varias maneras: “Darse de baja” o “Cambiar tus opciones y anular la suscripción” o “Unsubscribe”. También tratan de esconderlo poniéndolos muy pequeño, disfrazándolo con otros textos, etc. Búscalo y pulsa allí en cada uno de los diferentes correos que recibes, verás como en poco tiempo recibes muchos menos.

Lo común al pinchar en la opción es que te mande a la página de quien te envía el correo y allí seleccionas la opción de desinscribirte de la lista de correos o newsletter. En la página puede pasar que las opciones no estén disponibles del tirón, buscando enredarte para que no encuentres la opción de darte de baja, pero por allí está, busca bien.

Notifica ese correo de publicidad como “Spam” si no hay forma de desuscribirse

Hay correos que no te permiten quitarte de la lista, y la opción aquí es “notificar” que esos correos que no quieres son “Spam” (es decir, correo electrónico no deseado). Esto debes hacerlo con cada uno de los correos no deseados y se hace de la siguiente manera:

Con el correo no deseado abierto, pincha en las opciones , que son los tres puntos verticales en la esquina superior derecha.

, que son los tres puntos verticales en la esquina superior derecha. Pulsa en “Notificar spam”.

De aquí en adelante cada vez que recibas un correo notificado como spam, Gmail lo manda directamente a la carpeta Spam, la cual se vacía automáticamente cada 30 días.

También puedes vaciar la carpeta Spam manualmente pulsando donde dice “Vaciar spam ahora”, pero revisa la carpeta bien primero, no vayas a borrar algún mensaje importante que está allí por error. Tal vez estás esperando un mensaje y Gmail lo puso automáticamente en Spam porque lo consideró sospechoso, a veces pasa.

Si te equivocaste y no querías notificar ese correo , ve a la carpeta “Spam”, ábrela y pulsa el correo que no quieres que sea notificado como spam.

, ve a la carpeta “Spam”, ábrela y pulsa el correo que no quieres que sea notificado como spam. Cuando abres el mensaje te sale la opción en un cuadro gris que dice “Informar que no es spam”. Púlsalo y Gmail manda el mensaje automáticamente a tu carpeta de “Recibidos”.

Puedes bloquear el remitente en Gmail si nada de lo anterior funciona

El último método es bloquear al que te está mandando el mensaje, el remitente, y se hace así:

Con el mensaje no deseado abierto, busca los tres puntos verticales que están al lado derecho del remitente .

. Pulsa la opción “Bloquear a (nombre de la persona o remitente que vas a bloquear)”.

Si bloqueaste a alguien que no quieres bloquear, siempre puedes desbloquearlo en el cuadro gris que aparece en pantalla. En caso de que hayas borrado el mensaje, búscalo en la papelera o la carpeta Spam.

Es recomendable crear un correo electrónico secundario, de manera que lo utilices para toda suscripción que hagas y así recibes menos correos de publicidad en tu cuenta principal de Gmail. También existen aplicaciones que te ayudan a evitar mensajes no deseados.

Como última recomendación, te pedimos que mires con detalle las invitaciones que te hacen en cada web para meterte en sus newsletters, recibir noticias, notificaciones, etc.; ya que todo eso hará que recibas muchísimos correos que no te interesan.