Cómo enviar foto o vídeo por Instagram de solo ver una vez

Hay fotos y vídeos que queremos compartir por Instagram sin que se queden guardados en una conversación. Para esos casos, la red social tiene una función que permite enviarlos para que la otra persona solo pueda abrirlos una vez. Después, el contenido desaparece del chat y no se puede volver a reproducir.

Lo curioso, al menos en este caso, es que la opción está bastante escondida. A diferencia de WhatsApp, no aparece al adjuntar una imagen de forma común, pues es necesario entrar primero en la cámara de los mensajes privados, incluso aunque la foto ya esté en la galería.

¿Cómo enviar una foto o un vídeo que solo se pueda ver una vez?

Antes de que te mostremos el procedimiento que tienes que llevar a cabo, es imprescindible que actualices la app de Instagram a la última versión. Si ya lo has hecho, deberías poder hacer uso de esta función siguiendo estos pasos:

Abre Instagram desde tu móvil.

desde tu móvil. Entra en el apartado de mensajes directos .

. Entra en la conversación de la persona a la que quieras enviar la foto o el vídeo.

de la persona a la que quieras enviar la foto o el vídeo. Pulsa el icono de la cámara situado abajo a la izquierda.

Toca el icono de la galería , también en la esquina inferior izquierda.

, también en la esquina inferior izquierda. Selecciona la imagen o el vídeo que quieras compartir.

que quieras compartir. Pulsa sobre “Ver dos veces”, en la parte inferior.

Selecciona la opción “Ver una sola vez”.

Por último, toca en “Enviar”.

Si realizaste todo de forma correcta, el otro usuario podrá abrir el contenido una única vez. Cuando cierre la imagen o termine de verla, no podrá acceder a ella de nuevo desde esa conversación.

¿Por qué no aparece la opción “Ver una sola vez”?

El error más común es entrar en el chat y adjuntar la fotografía desde el botón de imágenes. Así se envía como un archivo normal y permanece visible en la conversación.

Tienes que utilizar la cámara integrada en el chat y, desde ella, escoger una imagen de tu galería o hacer una nueva. Si no encuentras la opción, recuerda verificar si tienes la app actualizada.

¿Pueden hacer capturas de pantalla de estas fotos?

Si bien Instagram incluye una protección que bloquea las capturas y grabaciones de pantallas de fotos y vídeos enviados con “Ver una sola vez”, la realidad es que no es infalible.

Alguien podría fotografiar la pantalla con otro dispositivo y saltar esa traba. Por eso, aunque el contenido desaparezca del chat, lo mejor es enviarlo únicamente a personas de confianza.