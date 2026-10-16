Amazon Bee Frontier y Bee Ecllipse IA para el día a día

Sales de una reunión, alguien te recomienda un libro y unas horas después ya no recuerdas el título. Amazon quiere que esos pequeños detalles no se pierdan, y es por ello que ha presentado Bee Frontier y Bee Ecllipse, gadgets que convierten conversaciones en resúmenes, recordatorios y tareas.

Tras el lanzamiento de las nuevas tablets con Alexa+ y las Amazon Kids Tablets, la compañía amplía su apuesta por la IA con un enfoque diferente: aparatos que te acompañan sin obligarte a mirar una pantalla continuamente. Son los primeros productos nuevos de Bee desde que Amazon compró la empresa en 2025.

Dos dispositivos para recordar conversaciones sin sacar el móvil

Bee Frontier puede llevarse como pulsera o engancharse a la ropa. Incorpora dos micrófonos, protección IP67 y batería de hasta siete días. Un botón permite activar o detener la escucha y una luz indica cuándo está funcionando. También puede apagarse automáticamente tras un periodo de silencio.

Bee Ecllipse, en cambio, se coloca magnéticamente en la parte trasera del móvil. Tiene aproximadamente el tamaño de una tarjeta y promete más de tres semanas de autonomía. Es una alternativa muy interesante a llevar otra pulsera.

Ambos funcionan de forma muy parecida. Por ejemplo, si acuerdas una cita mientras hablas con alguien, Bee puede guardar los detalles para consultarlos después.

Con Alexa+ podrás consultar esos recuerdos desde un altavoz compatible. Además, Bee puede relacionar productos mencionados durante una conversación con recomendaciones de Amazon. Eso sí, estas conexiones forman parte de las funciones de pago.

¿Qué pasa con la privacidad de los usuarios?

Amazon asegura que no conserva las grabaciones de audio, que elimina el sonido después de procesarlo y que protege los textos que se generan a través de los mismos. Aun así, conviene avisar y pedir permiso a las personas antes de registrar una conversación.

Precio y fecha de lanzamiento de Bee Frontier y Bee Ecllipse

Bee Frontier ya está disponible en Estados Unidos por 74,99 dólares, en negro, lavanda y verde. Por su parte, Bee Ecllipse costará desde 99,99 dólares y llegará próximamente en cuatro colores, aunque Amazon todavía no ha anunciado una fecha exacta. Tampoco ha confirmado su disponibilidad en España.

Sin pagar una cuota adicional, ambos ofrecen resúmenes y acceso a los recuerdos de los últimos 14 días. La suscripción Bee Pro cuesta 11,99 dólares mensuales e incorpora, entre otras ventajas, recuerdos ampliados, integración con Alexa+ y Amazon, aplicaciones de terceros y acceso desde el ordenador.

Vale añadir que los nuevos compradores tendrán 30 días de Bee Pro gratis. Una vez terminado el periodo de prueba, tocará decidir si las funciones incluidas justifican una suscripción mensual además del precio del dispositivo.