¿Te ha pasado que, intentando leer un mensaje mientras vas de pasajero en un coche, comienzas a sentir mareo? Esta molesta sensación, conocida como cinetosis, ocurre cuando existe un conflicto entre tus sentidos: mientras tu oído interno detecta las curvas y aceleraciones del trayecto, tus ojos están fijos en una pantalla estática, enviando señales contradictorias al cerebro.

Para solucionar este problema tan común, Android incorpora una función diseñada para devolverte el confort en cada viaje: la Asistencia de movimiento (o Motion Assist). Esta herramienta utiliza los sensores de tu teléfono para armonizar lo que ves con lo que sientes, permitiéndote interactuar con tu smartphone durante tus desplazamientos de forma cómoda y sin náuseas. Te enseñamos a usarla a continuación.

¿Qué es y para qué sirve la «Asistencia de movimiento» de Android?

La «Asistencia de movimiento» muestra pequeñas burbujas o puntos sutiles en los bordes de la pantalla. Utilizando el acelerómetro y el giroscopio de tu teléfono, estos indicadores flotantes se mueven en tiempo real respondiendo a la velocidad, los giros y los frenazos del vehículo.

Al integrar este movimiento sutil en tu visión periférica, tu cerebro percibe visualmente que te estás desplazando. De esta forma, el sistema vestibular del oído y la vista vuelven a sincronizarse, eliminando el desacuerdo sensorial que provoca el mareo.

Además, la función permite personalizar el aspecto visual de las burbujas, pudiendo ajustar su opacidad, forma y paleta de colores según tus preferencias.

Cómo activar la «Asistencia de movimiento» en Android

Activar la «Asistencia de movimiento» en tu dispositivo es bastante fácil, ya que se trata de una función integrada. Solo tienes que seguir estos pasos para configurarla:

Entra en la aplicación de Ajustes en tu Android.

en tu Android. Ingresa en la opción Google y luego toca el apartado Todos los servicios .

y luego toca el apartado . Selecciona Asistencia de movimiento . (También puedes usar la barra de búsqueda de Ajustes y escribir «Asistencia de movimiento»).

. (También puedes usar la barra de búsqueda de Ajustes y escribir «Asistencia de movimiento»). Finalmente, activa la casilla Comenzar en un vehículo en movimiento. De este modo, el sistema detectará el viaje y mostrará las burbujas de forma automática.

Te recomendamos presionar sobre Añadir mosaico a los Ajustes Rápidos dentro del propio menú de la función. Esto colocará un atajo directamente en el panel de notificaciones de tu teléfono, permitiéndote encender o apagar la asistencia con un solo toque siempre que lo necesites.

¡Personaliza la función a tu antojo!

Ahora bien, también es aconsejable que te tomes un tiempo para personalizar la función con las siguientes opciones:

Color : permite elegir entre diversas tonalidades (rojo, amarillo, verde, azul) para garantizar un contraste idóneo según uses modo claro u oscuro.

: permite elegir entre diversas tonalidades (rojo, amarillo, verde, azul) para garantizar un contraste idóneo según uses modo claro u oscuro. Forma : para modificar el diseño geométrico de los indicadores flotantes.

: para modificar el diseño geométrico de los indicadores flotantes. Opacidad : controla el nivel de transparencia para que los puntos sean visibles sin obstruir la lectura o el contenido de tus aplicaciones.

: controla el nivel de transparencia para que los puntos sean visibles sin obstruir la lectura o el contenido de tus aplicaciones. Aleatorización: una opción que cambia automáticamente el color y la forma de los indicadores cada pocos segundos, evitando que el cerebro se acostumbre a un patrón fijo y reduciendo aún más la fatiga visual.

Verás una vista previa de los cambios en tiempo real para que ajustes la «Asistencia de movimiento» según tus necesidades personales. Si requieres más ayuda con esta función, déjanos un comentario y te responderemos cuanto antes.