Mantener tu móvil al día es fundamental para garantizar la seguridad de tus datos y disfrutar de las últimas funciones de Android. Sin embargo, no a todos nos resulta conveniente que el dispositivo decida por sí solo cuándo descargar o aplicar parches del sistema, lo que a veces provoca reinicios inesperados o un consumo no deseado de batería y datos.

Si prefieres tener el control absoluto y decidir cuándo es el momento oportuno para actualizar, desactivar la automatización es la mejor solución. A continuación, te guiamos paso a paso para que puedas realizar este ajuste en tu Google Pixel en cuestión de minutos. Por cierto, si tienes un Galaxy, tenemos un tutorial específico para desactivar actualizaciones automáticas de sistema en Samsung.

Cómo desactivar actualizaciones automáticas de Google Pixel

A diferencia de otros fabricantes, los Google Pixel gestionan esta opción dentro de las configuraciones avanzadas del sistema. No te preocupes si no estás familiarizado con este menú: se trata de un proceso muy sencillo, rápido y completamente seguro. Solo hay que seguir estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes (o Configuración) en tu Google Pixel.

(o Configuración) en tu Google Pixel. Desplázate hacia abajo y selecciona Información del teléfono o dispositivo .

. Busca el apartado Número de compilación y pulsa sobre él siete veces seguidas. Si el sistema te lo pide, introduce tu PIN o patrón de bloqueo. Verás un mensaje confirmando que las opciones de desarrollador ya están activas.

y pulsa sobre él siete veces seguidas. Si el sistema te lo pide, introduce tu PIN o patrón de bloqueo. Verás un mensaje confirmando que las opciones de desarrollador ya están activas. Regresa al menú principal de Ajustes .

. Dirígete a Sistema.

Toca en Opciones para desarrolladores .

. Desplázate hacia abajo hasta ubicar la casilla Actualizaciones automáticas del sistema .

. Desactiva el interruptor para apagar esta función. Si en la versión de Android de tu modelo no aparece este interruptor, busca la opción Descargar e instalar automáticamente y selecciona No permitir.

¡Listo! Tu Google Pixel dejará de aplicar parches e instalaciones del sistema operativo por su cuenta. Ten en cuenta que, aunque el proceso automático esté apagado, siempre es aconsejable revisar de forma manual la sección de actualización de software periódicamente para mantener tu equipo protegido frente a vulnerabilidades.