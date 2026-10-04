Todos hemos pasado por esa situación incómoda: desactivas el modo avión tras un vuelo, te conectas al WiFi de casa o simplemente hablas con ese amigo que prefiere enviar cada idea dividida en diez mensajes individuales. En cuestión de segundos, tu móvil se convierte en un festival ininterrumpido de tonos, campanillas y vibraciones que rompen por completo tu concentración.

Afortunadamente, el sistema operativo de Google ha integrado una solución inteligente diseñada para devolverte la paz sin que te pierdas nada importante. Esta herramienta gestiona automáticamente los picos de avisos, permitiéndote estar al día con tus aplicaciones, pero eliminando el estrés que provocan los sonidos repetitivos. Te explicamos de qué se trata a continuación.

¿Cómo funciona la «Reducción de sonido de notificaciones» en Android?

La función se denomina Reducción de sonido de notificaciones (o «Enfriamiento de notificaciones» en algunas versiones) y está plenamente desplegada en las versiones más recientes como Android 17. Su objetivo es suavizar el impacto acústico cuando entran muchas alertas al mismo tiempo. El comportamiento del sistema es progresivo y muy sencillo:

El primer aviso : suena y vibra con la intensidad habitual para asegurarse de que te enteres.

: suena y vibra con la intensidad habitual para asegurarse de que te enteres. Los avisos consecutivos: si llegan más mensajes en un intervalo de pocos segundos, el volumen y la vibración se van reduciendo paulatinamente hasta quedar en silencio.

De este modo, sigues recibiendo todas tus notificaciones en la barra de estado, pero sin la molestia de escuchar decenas de pings seguidos.

Cómo silenciar notificaciones seguidas automáticamente en Android

Configurar esta función te llevará menos de un minuto. Solo debes seguir estos pasos en tu dispositivo:

Entra en la aplicación de Ajustes (o Configuración).

(o Configuración). Selecciona el apartado de Notificaciones .

. Entra en la opción Inteligencia de notificaciones .

. Presiona en Reducción de sonido de notificaciones .

. Activa el interruptor para poner en marcha esta función.

¡Así de fácil! A partir de este momento, tu smartphone sabrá cuándo es momento de atenuar el volumen por sí solo, ayudándote a mantener un entorno mucho más tranquilo en tu día a día.

Por cierto, si no aparece esta función en tu móvil, seguramente es porque no tienes Android 17. Para corroborarlo, visita este tutorial de cómo saber qué versión de Android tienes.