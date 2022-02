¿Ya no quieres que tus historias en Instagram se vean con poca resolución? Si es así, hoy es tu día de suerte. Y es que puedes ponerle punto final a esta situación. Para ello, usa Instander. Este es un MOD de Instagram que te ayuda a mejorar la calidad con la que se suben tus Stories a la app de Meta.

Instander también te ofrece otras funciones que no puedes dejar pasar. ¿Te interesa saber más de esta app? Pues quédate en la web, porque aquí te mostraremos todo lo que debes saber de Instander.

Así es Instander, uno de los MODs de Instagram más completos

Instagram suele bajar la resolución de las fotos o vídeos que publicas en tus Stories. El problema en cuestión afecta sobre todo a los usuarios de Android. La causa de esto es que la app no procesa muy bien el contenido de las historias en estos móviles.

La buena noticia es que hay muchos MODs para Instagram en Android con los que puedes evitar este tipo de líos. Una de las versiones no oficiales de la red social que más destaca es Instander. Y no es para menos, porque la app cuenta con todo lo que buscas en un MOD que valga la pena.

Es por eso que Instander puede plantarle cara a InstAero, InstaULTRA y a cualquier versión modificada de la red social.

Cómo descargar Instander en tu móvil Android

No vas a poder hacer esto desde la Play Store, ya que Instander (al igual que todas las versiones no oficiales de Instagram) no está en esta tienda de apps. Por ende, tendrás que valerte de los métodos que te mostraremos a continuación:

Si te lías mucho al instalar este tipo de archivos en tu móvil, pásate por este tutorial y aprende a instalar un APK en Android.

Por otra parte, te advertimos que puedes tener problemas por usar MODs como Instander. ¿Por qué lo decimos? Pues porque a Meta no le gusta que los móviles de sus usuarios cuenten con versiones modificadas de las apps. De hecho, esta es una de las razones por las cuales WhatsApp te puede cancelar la cuenta si descargas MODs.

Por eso, si la red social descubre que instalaste Instander en vez de la aplicación oficial, puede que tu cuenta de Instagram sea shadowbanned e, incluso, te borren el perfil. ¡Ten todo esto en cuenta antes de empezar a usar Instander!

Funciones y ventajas de Instander

Pero los riegos que hay al instalar Instander tal vez se compensen para ti con las características que tiene el MOD que no vas a ver en la app oficial. Esas funciones son:

Eliminar los anuncios de la red social.

de la red social. Te permite instalar en tu móvil una versión clon de la app . Por ende, es posible tener en tu smartphone a Instander y a Instagram a la vez. ¡Así que no será necesario borrar la versión oficial de la red social de tu móvil!

. Por ende, es posible tener en tu smartphone a Instander y a Instagram a la vez. ¡Así que no será necesario borrar la versión oficial de la red social de tu móvil! Puedes guardar las publicaciones de la aplicación en tu smartphone. Esto te evitará que tengas que utilizar un descargador de Instagram desde un navegador.

en tu smartphone. Esto te evitará que tengas que utilizar un descargador de Instagram desde un navegador. Dejar en visto a tus contactos sin que estos sepan que leíste sus mensajes. Esta función se llama «Modo Fantasma».

que leíste sus mensajes. Esta función se llama «Modo Fantasma». Hacer zoom en las fotos de perfil .

. Y subir fotos o vídeos a tus Stories con la máxima calidad.

Para usar en Instander esta última función, solo hace falta que hagas lo siguiente:

Ve a tu perfil y toca el ícono de las tres líneas horizontales .

. Pincha donde dice «Instander Settings» .

. Entra en el menú «Quality Improvements» .

. Activa la mejora de la calidad del contenido.

¡Y listo, así puedes subir historias a tu Instagram en una resolución de primer nivel gracias a Instander! Con este MOD y con los trucos para mejorar la calidad de tus Stories en Instagram, tus fotos y vídeos en la app sorprenderán a más de uno.

¿Qué piensas de Instander? ¿Te gusta lo que puedes hacer con este MOD de Instagram? Cuéntanos en los comentarios.