A nuestra lista de mejores mods para Instagram añadimos InstaULTRA, el mod que te permite descargar todo el contenido que quieras de Instagram, desde publicaciones hasta stories, reels y vídeos de IGTV.

A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre la APK InstaULTRA. ¡Está en tus manos sacarle el máximo partido a Instagram con este mod tan útil!

¿Cómo funciona el mod de Instagram InstaULTRA para descargas?

El funcionamiento de este mod es muy sencillo. Después de instalarlo, todas las opciones extras y mejoras de las que te hablaremos más adelante aparecerán en el menú desplegable “Opciones de InstaUltra” de la story, publicación o vídeo que quieras descargar:

La interfaz de usuario seguirá siendo casi la misma, exceptuando algunas pequeñas diferencias introducidas en las actualizaciones periódicas de la app oficial.

Y lo mejor es que no es necesario rootear tu dispositivo para disfrutar de todas las ventajas del mod Insta ULTRA. ¡Solo tienes que instalar el mod como si fuera una aplicación cualquiera!

Características extra que añade la el APK de InstaULTRA a tu Instagram

Vamos al grano: ¿qué es exactamente lo que aporta InstaULTRA a tu experiencia como usuario de Instagram?

Como cualquier mod, Insta ULTRA busca añadir mejoras y romper las limitaciones que tiene la app oficial, Instagram en este caso:

Te permite descargar publicaciones, stories y vídeos directamente desde la app.

Oculta el visto tanto de los mensajes privados como de las stories de los demás.

Habilita la opción de copiar comentarios de publicaciones y el texto de las bios.

Activa siempre el audio al reproducir vídeos o stories.

Te da la opción de cambiar el color de tu Instagram a “Azul noche”, y a algunos temas más.

Hace que la interfaz sea más cómoda para ti, por ejemplo, permitiéndote evitar cambiar de pantalla de navegación al deslizar.

Riesgos e inconvenientes de instalar el mod Insta ULTRA

Antes de explicarte cómo se descarga el mod InstaULTRA, conviene recordar las desventajas que tiene y sus posibles peligros.

Lo primero que debes tener en mente es que un mod no deja de ser una app no oficial. Aunque está diseñada para pasar desapercibida, existe una posibilidad de que Instagram la detecte y bloquee tu cuenta temporal o permanentemente, igual que hace WhatsApp con los mods y APKs que buscan modificarlo.

Al fin y al cabo, Insta ULTRA también tiene sus imperfecciones. Por ejemplo, está exclusivamente disponible para Android, por lo que no podrás instalarla si tienes un iPhone, por ejemplo.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que el mod InstaULTRA no está al día con las actualizaciones de Instagram. Por lo general, esto no te dará muchos problemas, pero en el momento que introduzcan alguna novedad en la aplicación (como pudo ser la implantación de los stories o IGTV en su momento), esta no se incluirá en la app, lo cual puede dificultar un poco las cosas.

¿Cómo descargar el mod Insta ULTRA para Instagram?

Ahora que ya sabes todo sobre InstaULTRA, te echamos una mano si quieres descargarlo en tu dispositivo.

Antes de nada, te adelantamos que hay dos versiones de este mod, ya que puedes elegir mantener la app estándar de Instagram o desinstalar la oficial para quedarte solo con la versión APK InstaULTRA:

Descargar InstaULTRA como complemento de la aplicación oficial de Instagram (descarga el complemento de InstaULTRA).

Sustituir tu app de Instagram de toda la vida por InstaULTRA (descarga el APK de InstaULTRA).

En ambos casos, lo único que tienes que hacer es darle permiso a Google Chrome para instalar aplicaciones ajenas a Google Play, abrir el instalador del mod que hayas decidido instalar en tu terminal y, por último, iniciar sesión en tu cuenta de Instagram desde InstaULTRA. ¡Es así de sencillo!

Los mods de aplicaciones tan populares como Instagram siempre son interesantes, pero debes saber qué estás instalando en tu dispositivo. Así que, ahora que ya conoces Insta ULTRA, ya puedes decidir si te interesan sus mejoras o no.

Descargar publicaciones, reels, vídeos de IGTV y cualquier story directamente desde la app de Instagram, sin tener que buscar un descargador externo, es muy práctico y te ahorra un montón de tiempo.