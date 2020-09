La aplicación de Instagram está muy bien, pero podría estar mucho mejor. Si tú también crees que Instagram debería ofrecer más opciones de personalización o funciones de otro tipo, entonces necesitas usar un mod de Instagram. Por si no lo sabes, un mod es una modificación que añade varias opciones nuevas a la aplicación original. Por ejemplo, la mayoría de mods para Instagram habilitan la descarga de fotos, vídeos e historias directamente desde la app (algo que no es posible en Instagram original).

Si bien estos mods no son creados por Instagram, son seguros de usar siempre y cuando no los uses para infringir alguna norma de la red social. En ese caso, banearán tu cuenta. Así que, antes de nada, te aconsejamos que uses con prudencia estos mods. Sin más, conozcamos cuáles son los 10 mejores mods para Instagram.

Instagram Pro: oculta lo que haces en Instagram, elimina los anuncios y más…

Instagram Pro es uno de los mods más completos que existen para esta red social. Añade una gran cantidad de nuevas opciones y, sobre todo, características interesantes para mantener tu privacidad. Por ejemplo, impide que cuando veas una historia o un mensaje directo estos se marquen como visto. También puede ocultar el estatus de “escribiendo” en los mensajes e incluso añade una etiqueta llamada “Follows you” para saber quién te sigue.

Asimismo, Instagram Pro elimina todos los anuncios molestos y habilita la opción de descargar cualquier contenido que veas en Instagram fácilmente (incluyendo vídeos de IGTV). Por si fuera poco, este mod también puede traducir comentarios con Google o Yandex Translate y bloquear la aplicación con un PIN sin recurrir a herramientas de terceros. Genial, ¿no?

Descargar | Instagram Pro

GBInstagram: el mod que desbloquea todas las opciones ocultas de Instagram

Otro mod para Instagram bastante bueno es GBInstagram. Desarrollado por GBMods, este popular mod destaca por permitirte usar todas las funciones de Instagram en modo incógnito para que nadie sepa que estás en línea. Además, cuenta con un modo oscuro personalizable y muchos temas coloridos para darle un estilo único a la app.

También te permite copiar texto en Instagram, traducir comentarios y, por supuesto, descargar imágenes y vídeos. Pero a diferencia de otros mods, GBInstagram es capaz de descargar más de una foto a la vez. Otra cosa que puede hacer este mod es decirte quién te sigue y dejarte hacer zoom sobre las historias y fotos de perfil.

Descargar | GBInstagram

Instagram+: la versión modificada de Instagram con más características

También conocido como OGInsta+ o Instagram Plus, este mod es uno de los mejores que hay. No solo es genial por la gran variedad de nuevas funciones que ofrece, sino también porque se actualiza constantemente y sus desarrolladores solucionan los bugs de forma rápida. ¿Qué puede hacer? Pues lo que hacen todos los mods más completos para Instagram: descargar imágenes y vídeos, hacer zoom en las fotos de perfil, etc. También puede indicarte quiénes son tus seguidores y mucho más…

Descargar | Instagram+

InstAero: mejora la privacidad de Instagram y añade nuevas funciones

Si buscas un mod para Instagram de calidad y que se actualice con frecuencia, deberías echarle un ojo a InstAero. Lo que más nos gusta de este mod es que está muy bien cuidado por sus desarrolladores y prácticamente no presenta errores. Además, destaca por permitirte mejorar el diseño de Instagram de forma personalizada con distintos colores.

De igual forma, te deja mejorar la privacidad de la app al permitirte ocultar los mensajes directos leídos, las stories vistas y hasta el estatus de “escribiendo”. Y como era de esperar, InstAero también es capaz de descargar historias, vídeos e imágenes de Instagram desde la misma app. Otra función interesante de este mod es que te permite adelantar los vídeos o rebobinarlos, lo cual es muy útil para IGTV.

Descargar | InstAero

InstaUltra: otra buena opción para descargar fotos y vídeos de Instagram

Este mod, creado por SamMods, no es de los más populares que hay pero es sencillo y muy completo. Su función principal es la de permitirte descargar todo tipo de vídeos e imágenes que encuentres en Instagram, lo cual incluye historias y vídeos de IGTV. Incluso, te muestra los enlaces de las fotos y vídeos para que se los envíes a tus amigos y ellos puedan descargarlos sin tener el mod.

Además de lo dicho, InstaUltra también te permite ocultar el “escribiendo” y el visto de las historias, personalizar la pantalla de inicio, hacer zoom en las fotos y copiar texto de la biografía de cualquier usuario. Lo malo de este mod es que no se actualiza con mucha frecuencia y, por ello, ahora mismo no tiene Reels.

Descargar | InstaUltra

InstaXtreme: como Instagram, pero con muchísimas más opciones

InstaXtreme es un mod creado por Krogon500 con el que podrás ampliar el número de opciones que ofrece Instagram. Algo que nos gusta especialmente de este mod es que añade un pequeño botón de descarga a cada publicación de Instagram para que puedas descargar lo que quieras fácil y rápidamente. Incluso, con este mod puedes descargar cualquier contenido de Instagram con tan solo pulsarlo tres veces seguidas.

También tiene funciones avanzadas como la que bloquea la app con PIN o la que te avisa quién te ha dejado de seguir. Asimismo, InstaXtreme te deja colocar un fondo de pantalla al chat de Instagram como se hace en WhatsApp. Además, puede eliminar todos los anuncios de Instagram (hasta las publicaciones que incluyen compras de productos) para mejorar la experiencia de la app.

Descargar | InstaXtreme

Instander: un mod para Instagram de calidad

Instander se define a sí mismo como un mod para Instagram hermoso y poderoso. Y la verdad es que no podemos negarlo; en su última versión luce muy bien gracias a sus temas personalizables y puede hacer de todo. Puede traducir, copiar texto y hasta descargar imágenes y fotos de Instagram.

Además, puede retrasar los vídeos y desactivar la navegación por gestos de Instagram. ¿Qué más quieres?

Descargar | Instander

OMInstagram: el mod ligero que buscas para personalizar Instagram a tu antojo

Realmente, OMInstagram no ofrece nada que no tengan los otros mods que te presentamos antes. Quizás lo único novedoso de él es que te permite seguir o dejar de seguir cuentas sin abrir su perfil. Por lo demás, también permite descargar fotos y vídeos, copiar texto de la biografía, usar temas para la pantalla de inicio y los mensajes directo, ocultar los estatus online y mucho más…

Está basado en una versión bastante vieja de Instagram, por lo que debería funcionar mejor que los otros mods en móviles con recursos limitados. Así que si buscabas un mod ligero para Instagram, ahora que Instagram Lite ya no está disponible, este puede ser el tuyo.

Descargar | OMInstagram

BRIInstagram: un nuevo mod para Instagram con opciones interesantes

Si ya conocías todos los mods que te mostramos antes, entonces deberías probar BRIInstagram. Este mod es relativamente nuevo y, en comparación a muchos otros, es más sencillo. Tiene las opciones para ocultar que estás viendo historias o que estás escribiendo un DM, así como las que te permiten modificar la navegación de la app y la reproducción de contenidos.

Además, con este mod puedes copiar cualquier comentario y abrir enlaces dentro de la app. También puedes descargar vídeos e imágenes y ocultar la publicidad.

Descargar | BRIInstagram

GBInstagram edición Pink: para darle un estilo rosa a tu Instagram

Por último, tenemos una versión del mod GBInstagram que incluye todo lo que ya hablamos de él en su apartado, pero con un tema especial. Y es que este mod para Instagram cambia por completo la interfaz de la app por otra de color rosado. También cambia por completo los iconos por otros de corazones. En definitiva, estamos ante un mod perfecto para chicas.

Descargar | GBInstagram Edición Pink

¡Eso es todo! Te recomendamos que, antes de instalar cualquiera de estos mods en tu móvil, revises el APK para saber si tiene virus. Más vale prevenir que lamentar.