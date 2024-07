Instagram es una aplicación con muchas bondades, pero también con muchos errores. Te pueden desactivar la cuenta sin motivo, desaparecer la ubicación, dar error al iniciar sesión, desaparecer los filtros o mostrarte el famoso mensaje «Vuelve a intentarlo más tarde». Pero uno de los más molestos, que me ha ocurrido recientemente, es el que impide deslizar los reels de Instagram y no pasar al siguiente. Esto hace que no puedas disfrutar de este apartado de la app, que es uno de los más adictivos.

Por suerte, la solución es bastante sencilla. Si puedes deslizar los reels en Instagram y estás atascado en uno, no te preocupes porque no te tomará ni 5 minutos arreglar la aplicación con las soluciones que te mostraremos enseguida. ¡Vamos allá!

¿Por qué no puedo deslizar los reels en Instagram?

El no poder deslizar los reels de Instagram no es una función ni una restricción puesta a propósito por la aplicación. Se trata de un error inesperado y temporal que no se sabe muy bien por qué ocurre. A mí me pasó cuando estaba viendo reels y salí de golpe de la app mientras se reproducía uno, pero solo me sucedió una vez y luego he hecho esta misma acción cientos de veces y no me ha vuelto a aparecer el error.

Todo parece indicar que es un bug extraño de Instagram que, afortunadamente, no es difícil de solucionar.

Solución si no puedes deslizar los reels en Instagram

La solución que a mí me ha funcionado consiste en volver a iniciar sesión desde cero en la aplicación, limpiando tanto los datos como la memoria caché al mismo tiempo. Para lograr esto, debes seguir estos pasos:

Abre la app de Ajustes de tu móvil.

de tu móvil. Selecciona Aplicaciones .

. Busca Instagram y selecciónala.

y selecciónala. Pulsa en Almacenamiento .

. Presiona en Eliminar datos y luego Eliminar para confirmar.

y luego para confirmar. Ahora, abre Instagram e inicia sesión desde cero (si ya tienes tu cuenta de Meta iniciada en el móvil, no hará falta que introduzcas nada).

Si esto no te funciona, entonces desinstala la app e instálala otra vez desde Google Play. En caso de que estés usando una versión beta, te recomiendo salir del programa beta de Play Store y realizar la instalación. Otra alternativa que puedes probar es instalar una versión antigua de Instagram con un APK, lo cual te servirá si el problema lo tiene la última versión de la app.

Si sigues con el problema, déjanos un comentario para poder ayudarte de forma personalizada.