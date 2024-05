¿Instagram te quitó todos tus filtros? No eres el único. De la nada, la red social de Meta ha eliminado los filtros de muchas cuentas, muy probablemente por un error o bug en sus sistemas. Pero lo peor de todo es que la aplicación no ofrece una herramienta para recuperar los filtros que has perdido, por lo que el panorama es desesperanzador.

La buena noticia es que hemos estado investigando el problema a fondo para darte una solución si se te han borrado los filtros de Instagram. A continuación, te mostraremos todas las maneras de recuperarlos, no sin antes explicarte por qué sucede esto.

¿Por qué no aparecen los filtros de Instagram?

La desaparición de los filtros de Instagram es algo que ocurre cada cierto tiempo y la red social nunca se ha pronunciado al respecto, lo que nos da a entender que se trata de un comportamiento imprevisto de la aplicación. Es probable que la causa de este problema sea la acumulación de muchos filtros en una cuenta, que provoca que el sistema encargado de gestionarlos falle y se resetee, eliminando todos los filtros en el proceso.

En algunos casos, con simplemente reiniciar el móvil o reinstalar la app, se soluciona el problema. Sin embargo, mucha gente ha estado sin que los filtros de Instagram le carguen durante semanas, así que no hay una sola solución posible que les funcione a todos. Enseguida te enseñaremos todas las soluciones que encontramos, tanto para Android como para iPhone.

6 formas de recuperar los filtros de Instagram

Aquí tienes varias formas de recuperar los filtros de Instagram si desaparecieron de tu cuenta de repente:

Reinicia el teléfono

Un simple reinicio de tu smartphone que haga que Instagram y todos sus servicios de fondo arranquen desde cero puede solucionar el problema de los filtros. Así que mantén pulsado el botón de encender y presiona la opción de Reiniciar cuando aparezca en pantalla. En iPhone, solo hay que apagarlo y encenderlo.

Reinstala la app de Instagram

El problema puede estar en los archivos que la app de Instagram guarda en tu teléfono. A veces, estos archivos se corrompen causando funcionamientos incorrectos.

Hay gente que recomienda solo eliminar la caché y los datos de la app, pero yo descubrí que desinstalar e instalar la app desde cero es más efectivo. Y es que así no solo se borra todo lo que la aplicación había guardado y generado en el teléfono, sino que además te obliga a iniciar sesión desde el principio, a actualizar la app y a otorgar todos los permisos necesarios para su correcto funcionamiento.

Así que desinstala la app de Instagram en tu Android o iPhone y luego vuelve a instalarla desde la tienda de aplicaciones. Seguidamente, abre la app con tu cuenta y ve al apartado de filtros a ver si reaparecieron.

Utiliza el archivo de historias

Otra forma bastante efectiva de recuperar los filtros que se te han borrado es usando el archivo de Instagram. Por si no lo sabías, Instagram tiene un archivo donde se guardan las historias caducadas durante un determinado tiempo en caso de que quieras republicarlas. Este archivo te puede servir para traer de vuelta tus queridos filtros de esta forma:

Abre Instagram y ve a tu perfil tocando el icono de usuario en la esquina inferior derecha.

en la esquina inferior derecha. Presiona las tres líneas de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Archivo .

. Entrarás en el Archivo de historias, si no, selecciónalo desde la opción que está arriba.

Abre una historia que tenga uno de los filtros que quieres recuperar.

que quieres recuperar. Selecciona el filtro que aparecerá en la parte de arriba.

que aparecerá en la parte de arriba. Pulsa en Probar para usarlo o en Guardar efecto para que te aparezca como una opción al hacer una historia.

¡Listo! Repite este procedimiento con todos los filtros que quieres recuperar. Es algo tedioso de hacer, pero es una de las pocas opciones que ofrece Instagram de recuperar los filtros eliminados.

Instala una versión más nueva o más antigua de Instagram

Aunque con el método de reinstalar la app de Instagram forzamos la actualización de la misma, puede que la última versión que instalaste sea la que esté causando el problema. En ese caso, tienes dos opciones: volver a una versión antigua o instalar una versión beta aún más reciente. En ambos casos, tendrás que descargar un APK de Instagram que sustituya la instalación actual. Aquí te dejamos los enlaces que necesitarás:

Descargar | Todos los APK de Instagram

Tutorial | Cómo instalar un APK en Android

Para saber qué versión descargar, primero revisa que versión de Instagram tienes instalada desde Ajustes > Aplicaciones > Instagram y fíjate donde dice «versión». Tienes que descargar el APK de una versión de Instagram que sea posterior o anterior a la que tienes instalada.

Cambia el idioma de Instagram

Algunos usuarios han reportado que cambiando el idioma de la app de Instagram a inglés recuperaron sus filtros. Para hacer esto, haz lo siguiente:

Ve a tu perfil de Instagram y toca las tres líneas de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Entra en Idioma .

. Selecciona English.

Después de esto, ya te deberían aparecer los filtros o efectos que tenías. En teoría, tras recuperar los filtros, puedes volver a poner la app en español y no se perderán.

Espera

Algunas páginas web y «expertos» recomiendan restablecer el teléfono de fábrica, pero en realidad eso no arregla nada y es una solución bastante mediocre. Este problema de Instagram ya ha ocurrido varias veces en el pasado y no se trata de un fallo de los dispositivos, sino de un error de lado de los servidores de Instagram. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente la solución no esté en tus manos.

De acuerdo a mi experiencia con este tipo de problemas, lo mejor que puedes hacer si nada de lo anterior te sirvió es esperar. A Instagram le tomará unos días devolver todo a la normalidad, pero tarde o temprano tus filtros aparecerán. Así que no hagas nada raro y simplemente espera. Eso sí, no olvides mantener la app actualizada.

¿Te sirvió alguna de estas soluciones? ¿Conoces una solución más efectiva que no aparece aquí? Háznoslo saber los comentarios.