Si usas Instagram habitualmente, seguro que estás ya cansado de que te salten errores sin motivo aparente. Muchas veces es cosa de los servidores centrales de la plataforma, sí, y también puede ser un problema de conexión a internet.

Sin embargo, otras veces aparece este error al intentar hacer algo que va en contra de la política de Instagram y, en lugar de advertirte igual que cuando detecta que vas a publicar contenido inadecuado, lanza este error tan impreciso y te deja sin saber qué hacer.

Por eso, en este artículo te contamos 10 formas de intentar solucionar este error. Algunas son más rebuscadas y otras menos, pero dependiendo del momento y de la causa del fallo te serán muy útiles para darle a Instagram el empujón que necesita en casos como este. ¡Vamos allá!

Reinicia tu dispositivo

La típica. Apaga y enciende tu móvil o reinícialo para liberar RAM y, como bien te indica en el mensaje de error, vuelve a intentarlo.

Cierra sesión y vuelve a entrar

Fácil pero efectiva para sortear errores temporales. Así puedes salir de tu cuenta de Instagram con la nueva interfaz:

En tu perfil, pulsa en el icono de las tres barritas que encontrarás arriba a la derecha para abrir el menú. Elige la opción “Configuración”. Baja hasta encontrar la opción “Salir de (nombre de tu cuenta)”.

Después, iniciar sesión en Instagram es muy sencillo: solo tienes que introducir tus credenciales (usuario y contraseña) y darle a “Iniciar sesión”.

Limpia el caché de Instagram

Algo que todos deberíamos hacer mucho más a menudo, ya que elimina archivos que están ocupando un montón de RAM o que pueden estar sobrecargando la app.

En Android:

Ve a “Ajustes” dentro de la pantalla principal de tu smartphone. Baja hasta encontrar la pestaña “Aplicaciones” y verás una lista con todas las apps que tienes instaladas. Pulsa en “Instagram” para ver todos sus ajustes y datos. Dentro de la ficha de Instagram, elige “Almacenamiento”. Una vez allí, pulsa en “Vaciar memoria caché”.

En iOS desde tu iPhone o tu iPad:

Mantén pulsado el icono de Instagram en la pantalla principal de tu dispositivo. Pulsa en el icono de información que verás en la esquina superior derecha del menú de opciones. Baja hasta encontrar la opción “Storage” o “Almacenamiento”. Limpia la caché de Instagram con la opción “Limpiar caché”.

¡Ojo! Borrar la caché de Instagram cerrará sesión automáticamente en todas las cuentas.

Inicia sesión desde otro dispositivo

Tal vez el problema esté en algún archivo dentro de tu móvil o tablet. Por ejemplo, si te has descargado algún MOD para Instagram como puede ser InstaULTRA, la app oficial puede haberlo detectado y haber bloqueado tu dispositivo.

Puedes iniciar sesión desde otro móvil o incluso desde un ordenador. La versión de escritorio de Instagram no es tan funcional como la del móvil, pero te puede servir.

¡Recuerda! Para que esto funcione, también tienes que obtener una nueva dirección IP reiniciando el router o utilizando una VPN.

Cambia la contraseña de tu cuenta de Instagram

No se sabe muy bien por qué, pero cambiar la contraseña puede solucionar esta incidencia y dejarte usar Instagram con normalidad. Ya no puedes cambiar tu contraseña desde la app de Instagram, pero sigue siendo muy sencillo.

Abre Instagram (instagram.com) en el navegador que quieras e inicia sesión. Pulsa en el icono del engranaje que verás en la esquina superior izquierda para abrir el menú de configuración. Elige la opción “Cambiar contraseña”. Confirma tu contraseña actual e introduce tu nueva contraseña dos veces por seguridad para efectuar el cambio.

Vincula tu perfil de Facebook a Instagram

Enlazar tu cuenta de Instagram es una forma muy eficiente de hacerle ver a Instagram que eres una persona real, es decir, que no eres un bot, y que vas a hacer un uso adecuado de su plataforma.

Abre el menú desde tu perfil (icono de las tres barritas) y elige la opción “Configuración”. Abre la pestaña de “Cuenta”. Escoge la opción “Compartir en otras cuentas”. Pulsa en “Facebook” y vincula tu perfil iniciando sesión en Facebook desde ahí.

Elimina otras cuentas vinculadas a tu Instagram

Desde que Facebook compró Instagram, está claro que existe una gran confianza entre Facebook, Instagram y Google.

Sin embargo, el resto de plataformas que puedes vincular a tu perfil no entran dentro del mismo grupo, por lo que vincularlas puede ser una señal de alarma para el algoritmo.

Igual que antes, abre el menú desde tu perfil y ve a “Configuración”. Esta vez, selecciona la opción “Seguridad”. Pulsa en “Aplicaciones y sitios web”. Desactiva todos los vínculos externos que tengas (aparecerán en la pestaña de “Activas”).

Quita el link de tu biografía

Esta nueva opción de Instagram es excelente para aprovechar la visibilidad de tu perfil. Por ejemplo, muchos usuarios colocan aquí el enlace de su Link.tree, desde donde se puede acceder a sus perfiles en otras redes sociales y webs de interés.

Sin embargo, no es raro que Instagram desconfíe de un link perfectamente seguro e intente bloquear tu actividad por ello. Por eso, te recomendamos quitar el enlace de tu biografía de Instagram por si acaso.

Solo tienes que ir a tu perfil, pulsar en “Editar perfil” y borra el enlace del campo “Sitio web”:

Reporta el problema a Instagram

Si crees que se trata de una confusión, o no te funciona ninguna de las soluciones que te hemos propuesto, siempre puedes enviar un informe de fallos a Instagram. Con suerte, al avisarles del fallo revisarán la actividad de tu cuenta y, si todo está en orden, el error debería dejar de aparecer.

En tu perfil, abre el menú pulsando en el icono de las tres barritas. Elige la opción “Configuración” y ve a “Ayuda”. Selecciona la opción “Informar de un problema” dos veces (la segunda al abrirse las diferentes opciones para informar de un problema) Describe el problema, adjunta capturas de pantalla si es necesario y envía tu reporte.

Intenta no hacer spam de comentarios

Es bueno estar activo en Instagram, pero desde que la plataforma está plagada de bots, se estableció un límite para distinguir entre la actividad excesiva de un bot y el ritmo de un usuario medio.

Esto afecta a la hora de dejar comentarios y likes, seguir cuentas, compartir publicaciones… Para evitar que Instagram no te detecte como bot, no hagas spam de comentarios y likes ni por Mensaje Directo.

En resumidas cuentas: no uses Instagram como una simple herramienta para conseguir engagement usando el spam para llegar a más gente. El algoritmo lo detectará y no solo te impedirá usar Instagram. ¡También puede llegar a hacerte shadowban o bloquearte la cuenta!

Por si acaso, y porque nunca viene mal recordarlo, échale un vistazo a los límites que marca la política de contenidos de Instagram este 2021 para no cometer errores.

Aun así, esperamos que la próxima vez que Instagram decida lanzarte el mismo error de siempre, aunque no hayas hecho nada, alguna de estas soluciones te sirva y puedas seguir en la app con normalidad.

¿Conoces algún otro método para solucionar el error “Vuelve a intentarlo más tarde” de Instagram? ¡Cuéntanoslo en los comentarios!