¿Ya te aburre la aplicación oficial de Instagram? ¿Estás cansado de esperar por nuevas funciones y opciones de personalización que nunca llegan? Entonces es momento de que comiences a usar mods de Instagram. Por si no lo sabes, los mods son versiones no oficiales de la app de Instagram que tienen opciones, funciones y colores que la aplicación oficial no tiene. En pocas palabras, mejoran la experiencia de usar Instagram.

¿Pueden banear tu cuenta de Instagram por usar un mod? Técnicamente sí, pero actualmente el riesgo es tan mínimo que no deberías preocuparte. Si te interesa usar un mod de Instagram, particularmente te recomendamos InstAero que es uno de los mejores en la actualidad. Se actualiza con frecuencia y ofrece varias novedades interesantes.

Para convencerte, aquí abajo te dejamos las 5 principales ventajas de usar el mod InstAero.

Más allá del tema claro y oscuro: gran variedad de colores para elegir

Nada más al ir a descargar InstAero por primera vez, te pedirán que selecciones el color que quieres para la interfaz de tu Instagram. En realidad, los temas que este mod ofrece siguen siendo blanco y negro, pero puedes cambiar el color de los iconos y las letras a amarillo oro, amarillo claro, rojo, extra oscuro, azul, rosado, verde y morado. Dependiendo del color que quieras, tendrás que descargar un APK u otro del mod.

Recuerda que, al no ser una app oficial, InstAero no está disponible en Google Play Store y debes descargarlo desde el sitio web de su desarrollador. Así que, ya lo sabes, si quieres darle un toque único a Instagram en tu móvil, InstAero y su gran variedad de colores son tus mejores aliados.

Descargar | InstAero

Descarga lo que quieras de Instagram: fotos, vídeos, Stories y más…

Con InstAero no tienes que usar bots ni aplicaciones de terceros para descargar lo que quieras de Instagram. Una vez que tengas instalado el mod, verás un botón de descargar (el de la flecha apuntando hacia abajo) en cada publicación de Instagram para guardar la foto que quieras en tu móvil.

También puedes descargar Stories, vídeos de IGTV y hasta Reels pulsando los tres puntos verticales que aparecen en este tipo de publicaciones y luego seleccionando Descargas. Las imágenes y vídeos descargados se guardan en la carpeta AeroInsta que se crea en tu móvil al instalar el mod.

Incluso, InstAero ofrece una opción que te permite tocar tres veces seguidas una foto para descargarla fácilmente. Genial, ¿no?

Oculta toda tu actividad en Instagram para mayor privacidad

¿Quieres usar Instagram como un fantasma? ¿No quieres que nadie se entere de lo que haces en la red social? InstAero te permite hacerlo con sus avanzadas opciones de privacidad que la app oficial de Instagram no tiene. Estas opciones las encontrarás en la sección Configuraciones AeroInsta que aparece en los ajustes de la aplicación.

Desde allí, podrás ocultar lo siguiente:

Lectura de mensajes : los mensajes directos que veas no serán marcados como “vistos”, por lo que los usuarios no sabrán si has leído los mensajes que te envían.

: los mensajes directos que veas no serán marcados como “vistos”, por lo que los usuarios no sabrán si has leído los mensajes que te envían. Historias vistas : puedes ver las Stories que quieras y los usuarios que las publicaron no recibirán el aviso de que tú las vistes.

: puedes ver las Stories que quieras y los usuarios que las publicaron no recibirán el aviso de que tú las vistes. “Escribiendo…”: mientras estás escribiendo un mensaje directo a alguien, el aviso de “escribiendo…” no aparecerá en el teléfono del destinatario.

Además de esto, al visitar un perfil en Instagram, este mod te indiciará si la cuenta te está siguiendo o no. También tienes la opción de desactivar la analítica (para que Instagram no recopile tus datos), aunque hacer esto no es recomendado para negocios, ya que se pierde la posibilidad de ver ciertos datos relevantes.

¡Elimina todos los anuncios de Instagram!

Si te molestan los anuncios de Instagram, te encantará InstAero. Por defecto, este mod oculta absolutamente todos los anuncios de Instagram: los que aparecen en el feed y los de las historias. Eso sí, si te gustan los anuncios, puedes reactivarlos desde Configuraciones AeroInsta > General.

Puedes desactivar todos los gestos de Instagram

InstAero también te permite usar Instagram sin gestos. Por ejemplo, si no te gusta que al deslizar la pantalla a la derecha se abra la cámara o que si la deslizas a la izquierda se abran los mensajes directos, esta opción te caerá como anillo al dedo. Además, puedes deshabilitar la opción de tocar dos veces una foto para dar “me gusta” y así no equivocarte.

De esa forma, podrás usar Instagram de manera menos intuitiva, pero más simple. En fin, para nosotros, esas son las principales ventajas de usar InstAero. Si te convencimos, no dudes en probar este mod y luego comentarnos qué te pareció.