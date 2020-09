Mientras que Facebook y Twitter se popularizaron en una época donde casi todas las personas accedíamos a Internet desde un ordenador, Instagram lo hizo en la época de los teléfonos inteligentes. De hecho, Instagram se creó como una red social exclusivamente para smartphones. Sin embargo, dada la demanda de los usuarios, ahora también se puede usar en tablets y PC, aunque con algunas limitaciones.

Por ello, actualmente puedes descargar Instagram en casi cualquier dispositivo. Eso sí, hay varias versiones no oficiales de Instagram rondando por Internet que se hacen pasar por originales y que te pueden engañar. Si quieres descargar la app oficial de Instagram para tu móvil, tablet o PC (Windows, Mac o Linux), a continuación te mostramos dónde puedes hacerlo.

Cómo descargar Instagram para móviles

Como dijimos antes, Instagram es originalmente un aplicación para móviles. Por ello, en estos dispositivos es en donde se puede descargar de manera más fácil. Si tienes un móvil Android, lo único que debes hacer es buscar “Instagram” en la Play Store y luego presionar el botón de Instalar en su ficha. Más fácil aún, pincha el icono de Instagram que está aquí abajo y que te llevará a la tienda para que instales la app.

Si tienes un iPhone, entonces pincha el icono de Instagram que está abajo para descargar la aplicación desde la App Store.

Ahora bien, si tienes un móvil Android sin Google Play Store (como los nuevos Huawei), entonces debes acudir a una tienda de apps alternativa y descargar Instagram desde allí. Si no, pincha el siguiente enlace para descargar el APK de Instagram de forma segura en APKMirror.

Descargar | APK de Instagram

Una vez que descargues la versión más reciente, aquí tienes un tutorial de cómo instalar un archivo APK en Android paso a paso.

Cómo descargar Instagram en una tablet

En tablets Android, Instagram se instala de igual forma que en móviles Android. Es decir, desde Google Play Store o por APK. En el apartado anterior tienes los enlaces correspondientes para descargar Instagram en Android.

Lastimosamente, en iPads es imposible instalar la app de Instagram, ya que no existe una versión adaptada a estos dispositivos. Algo raro, pero cierto. Sin embargo, eso no significa que no puedas usar Instagram en tu iPad. Puedes acceder a la red social desde la página web o forzar la instalación en tu iPad de Instagram para iPhones.

Para instalar la versión de móviles de Instagram en tu iPad, no debes buscar la app en la tienda porque no aparecerá. Simplemente pincha este enlace desde tu iPad e instálala. Eso sí, ten en cuenta que esta versión de la app no aprovecha toda la pantalla de las iPads.

Cómo descargar Instagram en PC (Windows, Mac o Linux)

En ordenadores también es posible usar Instagram, pero con ciertas limitaciones. ¿La principal? Que no puedes publicar contenido, aunque existe un truco para hacerlo. Ahora bien, Instagram solo tiene una app oficial para ordenadores con Windows que puedes descargar desde el siguiente enlace.

Descargar | Instagram para Windows

Desafortunadamente, no existe una app así para Mac o Linux. Así que si tienes un Mac o un PC con Linux lo único que puedes hacer es usar Instagram desde su web oficial a través del navegador. Se abrirá como una página web cualquiera, pero podrás ver vídeos, fotos e historias, así como dar me gusta y comentar las publicaciones.

De momento, esas son todas las maneras oficiales que existen de descargar Instagram. Si tienes algún problema con la app, te sugerimos que visites este artículo donde explicamos cómo solucionar Instagram cuando no funciona.