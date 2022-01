Son muchos los descargadores que encontraremos con una búsqueda rápida en Internet. Aunque, a decir verdad, son muy pocos los que verdaderamente cumplen con su función de forma eficiente. Por eso, si de buscar un descargador de Instagram se trata, debes tener en cuenta ciertos aspectos: calidad, eficiencia, seguridad y facilidad.

Afortunadamente, hay una herramienta que cumple perfectamente con estos parámetros y en este artículo se las mostramos. Presta atención, descubre cómo descargar de Instagram en simples pasos y con herramientas novedosas.

Cómo descargar de Instagram

En primer lugar, debes encontrar un buen descargador de Instagram que te proporcione una descarga óptima y sin contratiempos. Actualmente, hay cientos de opciones, aunque, la que te mostraremos a continuación es considerada la mejor:

SSSGram

Instagram es una de las redes sociales que mayor variedad de contenido y formatos nos ofrece. Como es habitual, tampoco se puede descargar directamente desde la app. Sin embargo, gracias a la novedosa herramienta SSSGram, considerada el mejor descargador de Instagram, podrás descargar video de Instagram sin problemas en la mejor calidad posible.

Pero, no solo eso, también te permite bajar: fotos, carruseles, IGTV, Reels e Stories con una eficiencia sorprendente. Asimismo, es totalmente seguro, pues a diferencia de otros, no permite que se cuelen virus en las descargas. Además, puedes usarla desde cualquier dispositivo o navegador.

Como descargar desde Instagram usando SSSGram

Descargar fotos, vídeos, IGTV, reels y hasta Stories con SSSGram es sumamente sencillo. Te invitamos a seguir estos pasos y comprobarlo:

Paso 1 : abre la app de Instagram, busca la publicación que quieres descargar y copia su enlace.

: abre la app de Instagram, busca la publicación que quieres descargar y copia su enlace. Paso 2: pega el enlace en cuestión en la barra principal de SSSGram.

pega el enlace en cuestión en la barra principal de SSSGram. Paso 3: selecciona la opción de descarga que más te convenga y confirma la operación. En unos segundos se completará.

Como has podido notar, SSSGram es una estupenda herramienta que permite descargar videos de Instagram en simples pasos con una calidad incuestionable. No dejes de disfrutar de tu contenido favorito, incluso si no tienes conexión. ¡Prueba SSSGram ahora!

Descubre las ventajas de SSSGram

Seguro: el sitio web SSSGram te permite subir las fotos y vídeos bajo una condición totalmente segura debido a la protección estricta de privacidad.

Diferente formato: con este descargador puedes descargar fotos de Instagram y los vídeos.

Gratuito: los procesos de este sitio web son completamente gratuitos y no te cobran ningún dinero por usarlo.

Ilimitado: en este sitio web puedes descargar todos los contenidos interesantes que quieres sin límite de descarga.

Afortunadamente, los usuarios de TikTok y de Instagram han encontrado dos aliados indiscutibles. Por mucho, SnapTikVideo es el mejor descargador de TikTok y SSSGram el más eficiente descargador de Instagram. Ambos son gratuitos, seguros e ilimitados y disponibles para todos los dispositivos. ¡No dejes de probarlos!