Si abriste la cámara de WhatsApp para tomar una foto o un vídeo, y te sorprendiste al ver que el zoom de la misma estaba activado (por sí solo), desde aquí queremos decirte que no desesperes.

Según lo que han reportado millones de personas, incluso nosotros hemos experimentado este problema, la cámara de WhatsApp se ve con zoom por culpa de la propia aplicación.

Por suerte, y gracias a la investigación que hemos llevado a cabo, pudimos dar con una solución para que este error no siga apareciendo en la app de mensajería. Si te interesa saber cómo solucionar este problema, sigue leyendo que aquí te lo vamos a mostrar.

La cámara de WhatsApp se ve con zoom, ¿cómo solucionarlo?

A pesar de que millones de usuarios están viendo el zoom activado en la cámara de WhatsApp, hay una gran cantidad de personas que no están experimentando este problema.

Nosotros hemos notado que este inconveniente aparece solo en móviles Samsung y Motorola, por lo que en teléfonos de la marca Xiaomi, Huawei y LG parece que el problema no se hace presente.

De igual forma, no sabemos si este error llegará a esas marcas, pues parecería tratarse de un problema relacionado con la última actualización lanzada por WhatsApp en Android.

Lamentablemente, no existe una sola solución al problema del zoom de la cámara de WhatsApp, así que, si estás experimentando este error, deberás realizar todos los métodos que te mostramos a continuación (empieza por el primero).

Descarga la última versión de WhatsApp en tu móvil

Hay ocasiones en donde la solución a este tipo de problemas es más fácil de lo que parece. Si bien este no es el caso, no estaría de más que compruebes si cuentas con la última versión de WhatsApp instalada en tu teléfono.

Si nunca has actualizado manualmente una aplicación en Android, aquí te mostramos paso a paso cómo actualizar aplicaciones en Play Store.

Elimina el caché de WhatsApp

¿Ya actualizaste WhatsApp a la última versión? Si tu respuesta es “sí”, pero el problema no se ha solucionado, tendrás que borrar el caché de la app de mensajería.

Desde ya te aclaramos que hacer esto no eliminará ninguna foto, vídeo o chat de tu cuenta de WhatsApp, pues el caché no tiene nada que ver con el lugar en donde se guardan archivos.

Lo primero que tienes que hacer es Ingresar en los Ajustes de tu teléfono .

. Por consiguiente, deberás pinchar sobre la opción que dice “Aplicaciones y notificaciones”.

Una vez dentro de dicho apartado, tendrás que entrar en la app de WhatsApp .

. El paso siguiente que tendrás que llevar a cabo, consiste en pinchar sobre la opción que dice “Forzar detención”.

Para forzar la detención de WhatsApp de forma correcta, tendrás que pulsar en “Aceptar”.

de forma correcta, tendrás que pulsar en “Aceptar”. Habiendo cerrado WhatsApp de manera exitosa, tendrás que Ingresar en “Almacenamiento y caché”.

Y, por último, deberás pinchar sobre “Borrar memoria caché”.

Cuando ya hayas borrado la memoria caché de WhatsApp, deberás abrir la cámara de la app. Si la misma no se ve con zoom, habrás solucionado el problema.

Por otro lado, si el zoom sigue ahí, tendrás que realizar estos otros tutoriales que te mostramos a continuación.

Desinstala la app de WhatsApp y vuélvela a descargar

Antes de que desinstales la aplicación de WhatsApp, deberás realizar una copia de seguridad para evitar la pérdida todas tus conversaciones y archivos.

Si nunca has realizado una copia de seguridad, aquí te mostramos paso a paso cómo configurar la copia de seguridad de WhatsApp.

Cuando ya hayas realizado la respectiva copia de seguridad, tendrás que eliminar la app de tu móvil. Una vez eliminada, deberás descargar WhatsApp siguiendo estos pasos.

Habiendo instalado WhatsApp de nuevo en tu teléfono, tendrás que restaurar la copia de seguridad. ¿No sabes cómo hacerlo? Aquí te mostramos cómo restaurar una copia de seguridad en WhatsApp.

Descarga una versión anterior de WhatsApp

Si las dos soluciones que te mostramos arriba no te han funcionado, no te preocupes, no todo está perdido. Puedes intentar solucionar el problema del zoom de la cámara de WhatsApp, descargando una versión anterior de la app de mensajería.

Para ello, solo tienes que realizar los pasos que te mostramos a continuación:

Abre la app de WhatsApp .

. Pincha sobre los tres puntos verticales que se muestran arriba a la derecha de la pantalla.

que se muestran arriba a la derecha de la pantalla. Pulsa sobre la opción que dice “Ajustes”.

Ingresa en “Ayuda”.

Pincha en “Info de la aplicación”.

Anota el número de la versión de WhatsApp que tienes instalada en tu móvil (luego necesitarás ese número).

que tienes instalada en tu móvil (luego necesitarás ese número). Crea una copia de seguridad de todos tus chats.

Una vez creada la copia de seguridad, deberás desinstalar la aplicación de WhatsApp.

Por consiguiente, tendrás que descargar WhatsApp por fuera de Google Play Store (descarga una versión anterior a la que tenías instalada en tu móvil)

Instala la app en formato APK de WhatsApp, si no sabes cómo instalar ese tipo de apps, aquí te mostramos paso a paso cómo instalar archivos APK en Android.

Con la versión anterior de WhatsApp instalada en tu teléfono, tendrás que verificar si se ha quitado el zoom de la cámara de la app.

¿Ninguna solución te ha funcionado? Prueba descargando WhatsApp Beta

Si después de haber realizado todas las soluciones que te mostramos arriba, continúas viendo la cámara de WhatsApp con zoom, puedes probar descargando WhatsApp Beta en tu móvil.

Al tratarse de una versión en donde se prueban nuevas funciones, los desarrolladores de esta app de mensajería, suelen actualizar la versión beta antes que la versión normal.

¿No sabes cómo descargar ni instalar la beta de WhatsApp en Android? No te preocupes, pinchando aquí podrás descargar WhatsApp Beta en cuestión de minutos.

Sin mucho más que añadir al respecto, si el problema del zoom sigue apareciendo, deberías ponerte en contacto con WhatsApp. La app de mensajería suele prestarle atención a este tipo de problemas, así que no estaría de más que aportes tu granito de arena para que ellos puedan solucionarlo con una actualización. Eso sí, ellos no solucionarán este error de inmediato, pues suele llevarles varios días lanzar una nueva actualización.