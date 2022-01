El año acaba de iniciar. Es por eso que los planes de las marcas de móviles en 2022 es un tema clave en estas fechas. ¿Y cuál es la empresa de smartphones de la cual puedes esperar grandes proyectos? Pues esa compañía es Samsung.

Este es el motivo por el cual hicimos para ti una lista con los 5 movimientos de Samsung que queremos ver en este 2022. La marca puede tener un año de primer nivel si aplica algunas estrategias nuevas. ¡Quédate en la web y descubre todo lo que debes saber de este asunto!

Los cambios que podrían mejorar a Samsung en 2022

Antes que nada, ¿cómo le fue a la marca surcoreana en 2021? Pues Samsung firmó uno de sus mejores años. Y es que según Interbrand, la empresa creció un 20 % en el 2021. A su vez, Samsung ya tiene un valor de casi 75 mil millones de dólares.

Algunas de las razones del éxito de la compañía con sede en Seúl el año pasado son:

Los Samsung Galaxy S21 lograron unas ventas muy buenas y superaron con creces las de la serie S20.

y superaron con creces las de la serie S20. La marca se tomó muy en serio a su gama media . Esto es lo que llevó a Samsung a lanzar los Galaxy A52, A52 5G y A72, unos móviles bastante completos para su precio y que demostraron que no hay que gastarse un pastizal para disfrutar de un buen smartphone de Samsung.

. Esto es lo que llevó a Samsung a lanzar los Galaxy A52, A52 5G y A72, unos móviles bastante completos para su precio y que demostraron que no hay que gastarse un pastizal para disfrutar de un buen smartphone de Samsung. Los Galaxy Z Flip 3 y Z Fold 3 fueron un bombazo y sorprendieron a más de uno. La compañía al fin logró lanzar unos móviles plegables prémium, resistentes y que valen mucho la pena. El éxito de estos móviles llegó a tal punto que Samsung no consiguió fabricar los suficientes Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 por la gran demanda que tenían.

Ahora bien, no todo es de color de rosa para Samsung. La empresa aún tiene «pegas» en su estrategia y en los dispositivos que te ofrece. Pero la marca le puede poner punto final a esta situación. Para ello, Samsung debería hacer lo que te mostraremos en los siguientes apartados.

Incluir el tipo de diseño de los Galaxy Note en el S22 Ultra para presentar un flagship killer que arrase

Todo indica que no se lanzarán más Galaxy Note. Samsung ahora quiere poner toda la carne en el asador en los S22 y en sus próximos plegables. Los Galaxy Note van a ser la serie que no se renovará de nuevo debido a esta decisión.

No obstante, el legado de estos móviles tan populares no va a desaparecer. Ten en cuenta que los últimos rumores dicen que el S22 Ultra tendrá un diseño al estilo de los Galaxy Note. De acuerdo con una imagen que filtró 91Mobiles, el aspecto del próximo gran buque insignia de Samsung será así:

De la foto destaca que el S22 Ultra tendría lápiz óptico, una pantalla ancha y bordes similares a los del Galaxy Note 20 Ultra. Por otra parte, el módulo de cámaras mantendría el aspecto de los S21.

Sobre el papel, el S22 Ultra contaría con los mejores aspectos de los últimos Galaxy S y Galaxy Note. El smartphone tendría todo lo necesario para competir con el iPhone 14 (el cual es uno de los móviles de 2022 que seguro que ya quieres ver) y con los Xiaomi 12 por el dominio del mercado de móviles de gama alta en 2022.

Volver por la puerta grande al mercado de las tablets

Para nadie es un secreto que el sector de las tablets con Android se ha estancado. Salvo las Xiaomi Mi Pad 5 y la Realme Pad, no hubo tablets nuevas de las grandes marcas que usen el SO de Google en 2021.

Sin embargo, Samsung puede cambiar esto en 2022 si lanza una tablet a la altura del iPad Pro. Para que un panorama así se dé, la sucesora de las Galaxy Tab S7 y S7+ debe tener especificaciones de primer nivel y ofrecerte todas las ventajas de Android 12L.

Lo ideal es que Samsung y Google unan fuerzas para mejorar al máximo esta versión de Android que adapta las apps y la interfaz del SO a la experiencia que los usuarios buscan en una tablet.

Y una opción que hace falta en los catálogos de las tablets con Android es un dispositivo pequeño y con características de gama alta (como el iPad Mini de 2021). Samsung puede lanzar una Galaxy Tab S8 Lite que cumpla con esto para, de esta manera, plantarle cara en todos los frentes a Apple.

Lanzar móviles de gama baja que compitan con los smartphones de Xiaomi y de Realme

Los móviles que ofrece Samsung por menos de 200 € aún dejan mucho que desear. Y es que el Xiaomi Redmi 10 o el Realme 8i superan en casi todo a smartphones como los Galaxy A12 y A22. Por ende, está claro que la marca surcoreana no pisa con fuerza en la gama baja.

Si Samsung quiere ganar terreno en este rango de precio, la empresa debe presentar móviles que sean una verdadera alternativa a los Xiaomi, Poco o Realme más baratos.

Para ello, parece que al fin Samsung mejorará los Galaxy A para competir en la gama media / baja en 2022. Puede que la serie tenga un salto de calidad en el apartado de la potencia y de las cámaras este año.

Pese a ello, Samsung tiene mucho que hacer para llevar al siguiente nivel sus móviles asequibles. No obstante, estamos seguros de que la marca puede empezar a conseguir este logro en 2022.

Solucionar los problemas de sus smartwatches y auriculares

Uno de los lanzamientos claves de Samsung el año pasado el Galaxy Watch 4. El reloj destacó por su diseño de lujo y por incluir todas las novedades de Wear OS 3.

Sin embargo, la gloria del Galaxy Watch 4 duró poco. ¿Por qué lo decimos? Pues porque todo indica que Wear OS no se va a volver a actualizar en mucho tiempo, por lo que no habrá cambios en el SO del smartwatch.

Súmale a esto que el Galaxy Watch 4 ha tenido varios bugs. Uno de los más importantes es que el reloj tenía problemas de compatibilidad con los móviles que no fueran de Samsung. Aunque la mayoría de usuarios ya solucionaron el error, el soporte de la marca aportó poca ayuda.

Y, además, el Galaxy Watch 4 aún no tiene disponible el Asistente de Google. Después de casi 5 meses de su lanzamiento, las personas con el smartwatch tienen que seguir usando Bixby. La peor parte de todo es que Samsung no ha explicado el motivo de esto.

Otro producto que tuvo fallos son los Galaxy Buds Pro. Los usuarios se quejaron en los foros de que los auriculares producían infecciones de oído. Al parecer, uno de los materiales de los Galaxy Buds Pro causaba el problema. La marca se tardó demasiado en explicar qué era lo que pasaba pese a la polémica.

¿Y qué conclusión se puede sacar de todo esto? Pues que Samsung debe admitir los errores de sus smartwatches y auriculares, ayudar a los usuarios lo más pronto posible y responder sus dudas.

La empresa también debe darle un buen soporte a todos sus productos y no enfocar su atención solo en los smartphones. Con base en esto, Samsung podría lograr que la experiencia que te ofrecen cada uno de sus dispositivos sea siempre de calidad.

Mejorar las actualizaciones de Android

La marca ha cambiado para bien en este tema. Recuerda que Samsung ya actualiza sus gama alta durante 3 años. A su vez, la marca renueva por 4 años el parche de seguridad de muchos Galaxy.

Ahora bien, no todo el catálogo de la marca se beneficia por igual de esto. En concreto, hay varios Galaxy A que se actualizan menos que antes. Además, muchos móviles de gama media recibirán One UI 4.0 con Android 12 a lo largo del mes de enero, es decir, casi 3 meses después de que lo hicieran los smartphones más caros de la empresa.

Asimismo, la ventaja de las 3 actualizaciones de Android muchas veces no la tienen los móviles de gama de entrada de la marca. Está claro que Samsung siempre le dará un mejor soporte de SO a sus flagships, pero tampoco es bueno que sus smartphones con precios más asequibles queden en segundo plano.

En todo caso, la marca tiene lo necesario para hacer que las actualizaciones de Android lleguen a la mayoría de sus móviles. Este cambio daría un gran golpe sobre la mesa y obligaría a que las demás marcas de smartphones Android tengan que aumentar sí o sí el soporte que les dan a sus móviles.

Por otra parte, es muy lioso que los Galaxy deban apagarse para descargar e instalar una actualización de software o del parche de seguridad en pleno 2022.

Esto ya no pasa con los móviles de otras empresas, ya que estas te permiten descargar las nuevas versiones de Android en segundo plano. Solucionar este problema es una tarea que Samsung tiene pendiente para 2022.

¡Esos son los cambios que queremos que Samsung lleve a cabo en 2022! De los movimientos que te mostramos, ¿cuál crees que es el más acertado? Cuéntanos en los comentarios.