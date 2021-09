La competencia que hay ahora mismo en la gama media / baja de smartphones es brutal. Por un lado, están los fabricantes chinos como Xiaomi, OnePlus, OPPO y Realme que te enamoran con su relación calidad / precio. Por el otro, están las marcas veteranas como Motorola, Nokia y Samsung que nunca decepcionan con la calidad de sus móviles. Para uno el usuario, esto es algo maravilloso.

Gracias a esta férrea competencia, las marcas se esfuerzan para ofrecernos smartphones cada vez mejores con un precio atractivo. Para muestra un botón: una filtración proveniente de Corea del Sur ha asegurado que Samsung tiene en sus planes para 2022 incorporar estabilización óptica (OIS) a la cámara de todos sus móviles de la serie Galaxy A.

Vale la pena resaltar que la OIS es una característica típica de los móviles de gama alta o de gama media / alta. Y los Samsung Galaxy A son teléfonos de gama media. Es muy difícil encontrar en el mercado móviles de gama media con OIS en sus cámaras, así que los Galaxy A de 2022 tendrán una gran ventaja frente a la competencia. Ahora bien, ¿la OIS hará que sean más caros?

Samsung no piensa aflojar en la gama media: los Galaxy A mejorarán mucho en 2022

La tecnología OIS definitivamente hará que los Galaxy A de 2022 tengan una cámara digna de la gama alta. ¿Por qué? Pues porque es un tipo de estabilización mecánica capaz de detectar el movimiento de la cámara y ajustar la posición del objetivo mediante motores. Así, permite capturar imágenes más estables tanto en las fotos como en los vídeos. Y como seguramente ya sabes, más estabilidad se traduce a más calidad en este aspecto.

¿Esta es la primera vez que Samsung añade OIS a un gama media económico? No, los Samsung Galaxy A22 y A22 tienen esta característica, así como cámara de 48 MP, pantalla de 90 Hz y batería de 5000 mAh, y su precio no excede los 250 euros. Al parecer, la idea de Samsung es seguir el camino mostrado por este dúo de A22 que seguramente ha cosechado muy buenas ventas.

Cabe resaltar que precisamente la familia de móviles Galaxy A es la que más vende de todas las que tiene Samsung. En los últimos años, ha generado más ganancias para la compañía que sus icónicos Galaxy S. Así que tiene sentido que Samsung planee repotenciar los Galaxy A para hacerlos más competitivos en una gama donde hay muchísimas opciones.

Por otro lado, no olvidemos que Xiaomi ya pasó a Samsung como la marca que más móviles vende en el mundo, por lo que ahora deben esforzarse y ofrecer algo más a los usuarios para recuperar su trono. De momento, esperamos que los Galaxy A de 2022 no suban mucho de precio por tener OIS, aunque recuerda que estamos hablando de un rumor. Samsung no ha confirmado oficialmente este movimiento.